EEUU convierte Marruecos en su laboratorio militar para evacuar heridos del campo de batalla con aviones sin piloto

El ensayo consolida a Marruecos como socio estratégico y laboratorio militar de Washington en África para la experimentación con nuevas tecnologías de defensa.

La prueba se enmarca en la iniciativa CASEVAC para desarrollar soluciones de traslado de bajas en escenarios de alto riesgo o con comunicaciones bloqueadas.

La demostración se realizará con un avión Cessna Grand Caravan equipado con el software de autonomía de vuelo Merlin Pilot.

EEUU invertirá 500.000 dólares para probar en Marruecos una tecnología que permite evacuar heridos en aeronaves sin piloto ni control remoto.

El Mando de Estados Unidos para África (AFRICOM) financiará con 500.000 dólares un ensayo de la firma estadounidense Merlin en Marruecos para poner a prueba una capacidad crítica en escenarios bélicos complejos: que un avión Cessna Grand Caravan ejecute una evacuación sanitaria sin piloto a los mandos ni control remoto desde tierra.

La elección de Marruecos no es casual. El país se ha consolidado como uno de los principales socios militares de Washington en África y como escenario de pruebas de nuevas capacidades, desde vehículos terrestres no tripulados hasta sistemas antidrones y tecnologías de combate multidominio. Y esta próxima demostración de aviación autónoma se enmarca en esta creciente colaboración.

La misión, prevista para comienzos de diciembre en Marruecos, buscará demostrar que una aeronave puede completar una evacuación de heridos sin piloto a los mandos ni operadores que la controlen desde tierra.

La prueba se enmarca en la fase inicial del programa Autonomous Casualty Evacuation (CASEVAC) Industry Technology Challenge, una iniciativa concebida para evaluar soluciones autónomas capaces de trasladar bajas en escenarios operativos de alto riesgo.

Durante la demostración, la aeronave —equipada con el sistema de autonomía Merlin Pilot de la compañía— afrontará el reto de completar una evacuación médica sin tripulación a bordo ni operadores remotos desde tierra.

Esta independencia operativa resulta crítica en zonas aisladas o entornos hostiles, donde las comunicaciones suelen ser precarias o estar bajo guerra electrónica.

Para superar la prueba, el avión deberá procesar la orden, trazar su ruta y despegar hacia un punto de recogida en condiciones austeras; allí, tras simular el embarque de un herido, emprenderá el vuelo de vuelta para aterrizar por sí mismo en la base designada.

La estrecha alianza militar entre Washington y Rabat encuentra en African Lion su principal escaparate operativo. Consolidado como el mayor ejercicio anual del Mando África de EEUU (AFRICOM) en el continente, este despliegue multinacional reúne a tropas estadounidenses, marroquíes y de una veintena de países aliados para reforzar su interoperabilidad y capacidad de respuesta conjunta.

Como muestra de su apuesta por la innovación tecnológica, la edición del African Lion de 2026 incorporó por primera vez demostraciones de vehículos terrestres autónomos en los campos de maniobras de cabo Draâ, poniendo a prueba sistemas no tripulados en entornos desérticos de alta exigencia.

Una imagen del African Lion 2026 Departamento de Defensa de EEUU

El eje Washington-Rabat trasciende ya las maniobras puntuales para asentarse de forma permanente en la experimentación multidominio. Prueba de ello es el protocolo firmado el pasado 13 de julio en Stuttgart entre AFRICOM y las Fuerzas Armadas Reales (FAR) para impulsar en Tan-Tan el Africa Multidomain Training and Experimentation Center (AMTEC), unas instalaciones de entrenamiento y pruebas que verán la luz en 2030.

Aunque el complejo todavía está en desarrollo, ya ha acogido sus primeras actividades. A principios de agosto se realizó el primer lanzamiento real de un misil de crucero Anthem, desarrollado por la compañía israelí-estadounidense Covenant Industries.

Las instalaciones aspiran a convertirse en un espacio de referencia para la industria de defensa. Según la información facilitada, serán el único campo de tiro fuera de EEUU en el que las empresas del sector podrán reservar directamente instalaciones para realizar ensayos.

El Ejército estadounidense prevé evaluar allí hasta quince sistemas antidrones en la primavera de 2027.

Entrega de seis nuevos helicópteros Apache a Marruecos. Embajada de EEUU en Marruecos.

En los últimos años (2024-2026), Estados Unidos se ha consolidado como el principal proveedor de defensa de Marruecos —aportando cerca del 60 % de sus importaciones militares según el SIPRI— a través de contratos aprobados vía Foreign Military Sales (FMS) y acuerdos de cooperación tecnológica como los aviones F-16, helicópteros de ataque y carros de combate.

En octubre de 2026, Marruecos fue uno de los ocho países aliados que firmaron una declaración de intenciones con el Ejército de EEUU (US Army) para integrarse en dos plataformas unificadas de adquisición rápida de sistemas aéreos no tripulados (UAS) y tecnología contra drones (C-UAS).

En este mismo año, también se ha concretado el calendario de entrega (previsto entre 2027 y 2028) de 18 lanzadores HIMARS, acompañados de 40 misiles tácticos ATACMS (con un alcance de hasta 300 km) y 72 cohetes guiados GMLRS, además de vehículos de mando y apoyo.

Además de las compras de material específico, en abril de 2026 Washington y Rabat firmaron una hoja de ruta militar a diez años (hasta 2036) que facilita el acceso preferente de Marruecos a armamento de última generación, comunicaciones encriptadas y sistemas interoperables con estándares OTAN.

Avión autónomo para evacuación

El monomotor Grand Caravan aporta la plataforma ideal para esta misión gracias a su amplia puerta de carga y a una cabina que facilita embarcar camillas a ras de suelo, a lo que sumará para el ensayo un módulo médico con oxígeno, energía y soporte para monitores vitales.

La verdadera innovación reside en el citado Merlin Pilot, un software que gestiona el vuelo, reacciona ante imprevistos y dialoga con los controladores aéreos en lenguaje natural.

Frente a los aparatos pilotados por control remoto, la apuesta de Merlin dota al avión de autosuficiencia para culminar la misión sin depender de una estación terrestre ni de enlaces activos.

Pese a que la firma asegura sumar cientos de vuelos autónomos en aviones de ala fija, aún no ha aclarado si habrá personal a bordo durante el ensayo marroquí.

Como resume su fundador y CEO, Matt George, la prioridad es llevar a los heridos a quirófano "con la mayor rapidez y seguridad posibles", una tarea que la autonomía embarcada facilitará "incluso cuando las comunicaciones estén interrumpidas".

La prueba en Marruecos es, por ahora, una demostración tecnológica: no implica la compra de aeronaves ni un despliegue operativo.

De momento, la citada compañía ya se ha asegurado millones de dólares en financiación militar estadounidense para otras iniciativas de autonomía, incluido el desarrollo de capacidades para los aviones C-130 del Mando de Operaciones Especiales de EEUU (SOCOM) y la flota de aviones cisterna KC-135 de la Fuerza Aérea.

Esta misma semana, Merlin anunció un acuerdo adicional de 8,9 millones de dólares con el SOCOM para ampliar su trabajo de autonomía en los C-130.