Defensa adjudica a Instalaza dos contratos por casi 30 millones de euros para fabricar lanzacohetes en una semana

Instalaza fue la única empresa en presentar oferta, siendo seleccionada por el Mando de Apoyo Logístico del Ministerio.

Los contratos tienen un plazo de ejecución urgente que finalizará el próximo 15 de diciembre.

El importe total de las dos adjudicaciones roza los 30 millones de euros (29,74 millones con impuestos).

El Ministerio de Defensa adjudica a la empresa Instalaza dos contratos para el suministro de lanzacohetes de 90 mm en menos de una semana.

El Ministerio de Defensa ha adjudicado en menos de una semana a la compañía aragonesa Instalaza dos contratos que suman casi 30 millones de euros para el suministro de lanzacohetes de 90 milímetros (mm) de calibre.

Así figura en el portal de contratación del Estado. En concreto, estos convenios basados en un acuerdo marco han sido adjudicados por la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico, dependiente del departamento dirigido por Margarita Robles.

El primero, adjudicado el pasado martes, tiene un valor estimado de 13.749.456 euros sin impuestos y de 16.636.841,76 euros con impuestos, mientras que el segundo, adjudicado este viernes, alcanza los 15.999.012 euros tanto sin como con impuestos.

De este modo, la suma de ambos llega a los 29.748.468 euros. Los contratos, que no han contado con financiación de la Unión Europea, tienen un plazo de ejecución de algo más de un mes, y terminarán el próximo 15 de diciembre.

Según figura en el portal de contratación, se trata de las ofertas "más ventajosas" en ambos casos, aunque cabe señalar que fueron las únicas recibidas.

En mayo, el Gobierno autorizó un acuerdo marco de 21,6 millones de euros para equipar a la Fuerza de Desembarco de la Armada con sistemas de defensa inmediata. Posteriormente, en agosto, se conoció que Instalaza sería la proveedora del lanzacohetes Hispano MPW hasta 2029.

Esta empresa ya se adjudicó el pasado año un acuerdo marco para proveer al Ejército español de granadas de mano por un importe de 30,61 millones de euros.