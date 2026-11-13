China exhibe su poder naval en el Pacífico antes de la reunión de Xi Jinping con Trump

Taiwán califica las operaciones de "intimidación silenciosa", mientras China busca proyectar su poder en todo el Pacífico occidental sin provocar un conflicto diplomático abierto.

El movimiento militar coincide con el anuncio de la próxima reunión entre Xi Jinping y Donald Trump en la cumbre de la APEC en Shenzhen.

Las maniobras simulan ataques a objetivos militares e integran por primera vez fuerzas de los mandos navales Oriental, Norte y Sur del Ejército chino.

China despliega de forma silenciosa más de 100 buques de guerra y guardacostas en el Pacífico occidental y cerca de Taiwán.

China ha desplegado más de un centenar de buques de guerra y guardacostas en el Pacífico occidental y las aguas próximas a Taiwán en una demostración de fuerza naval realizada sin anuncio oficial. Las maniobras, desarrolladas a principios de noviembre, incluyeron simulaciones de ataques contra fuerzas militares y ciudades, entre ellas objetivos en la propia isla.

La operación adquiere especial relevancia por su coincidencia con la próxima cumbre de líderes de la APEC, que se celebrará en Shenzhen y en la que está previsto un nuevo encuentro entre el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Pekín exhibe así su capacidad militar en el Pacífico mientras las dos principales potencias mundiales preparan una nueva ronda de contactos diplomáticos.

Un alto cargo de seguridad taiwanés afirmó que la concentración superó los 100 buques, por encima de las maniobras chinas “Justice Mission 2025”, dirigidas contra Taiwán a finales del año pasado. Se trata de uno de los mayores despliegues navales chinos registrados, como ya apuntó EL ESPAÑOL.

Taipéi ha definido estos movimientos como una campaña de "intimidación silenciosa". "Es un ejercicio silencioso y, en realidad, una intimidación silenciosa», afirmó el responsable taiwanés.

La ausencia de una denominación oficial y de un anuncio público permitiría a Pekín incrementar la presión militar sin provocar una reacción diplomática internacional de la misma magnitud que unas maniobras declaradas.

Tres mandos navales

Uno de los aspectos más relevantes de la operación es la participación coordinada de fuerzas navales de los mandos de teatro Oriental, Norte y Sur del Ejército Popular de Liberación (EPL).

Para las autoridades taiwanesas, esta movilización apunta a un ensayo que va más allá de un eventual bloqueo de la isla: China estaría practicando la integración de sus distintas flotas en una fuerza conjunta con capacidad para operar en todo el Pacífico occidental.

El despliegue también habría incluido ejercicios de negación de área (A2/AD), diseñados para dificultar la entrada y la actuación de fuerzas militares extranjeras en una zona de conflicto.

Estas capacidades constituyen una de las principales preocupaciones estratégicas de Estados Unidos y sus aliados, especialmente ante una eventual crisis en el estrecho de Taiwán.

El ministro de Defensa taiwanés, Wellington Koo, había advertido esta semana de que China estaba realizando maniobras de este tipo en el Pacífico occidental, con la participación de un portaaviones y otras formaciones navales.

La actividad se ha reducido durante los últimos días. Dos responsables de seguridad taiwaneses señalaron que el viernes permanecían alrededor de 70 buques dentro de la primera cadena de islas, el arco geográfico que se extiende desde Japón hasta Filipinas y que constituye una de las principales líneas de contención estratégica para las fuerzas estadounidenses en la región.

Sin embargo, la reducción del número de unidades no supone el final de la operación. Joseph Wu, secretario general del Consejo de Seguridad Nacional de Taiwán, indicó que las agrupaciones de los mandos Norte, Oriental y Sur, junto con el grupo de combate del portaaviones Liaoning, continuaban desplegadas en aguas al este de Filipinas.

También advirtió de que la actividad de la Fuerza Aérea china seguía siendo elevada en las proximidades de la isla.

Según el responsable taiwanés citado por Reuters, durante las maniobras un submarino chino lanzó además un misil balístico intercontinental desde el mar Amarillo hacia territorio continental chino. Esta información no ha sido confirmada públicamente por Pekín.

Xi reivindica la reunificación

La demostración naval coincide con un nuevo mensaje político de Xi Jinping sobre Taiwán. El presidente chino defendió el jueves que la «reunificación» debe producirse y que constituye una tendencia histórica inevitable, aunque en su discurso no hizo referencia expresa al uso de la fuerza.

La prensa oficial china también elevó el tono de sus advertencias. El diario Global Times sostuvo que las autoridades taiwanesas se enfrentarán a consecuencias si persisten en buscar la independencia mediante el apoyo de potencias extranjeras o el recurso a medios militares.

El Liaoning, primer portaviones de China. Reuters

El contexto diplomático añade presión a la situación. China acogerá la próxima semana en Shenzhen la cumbre de líderes de la APEC, donde está previsto que Trump y Xi mantengan su tercer encuentro del año.

Taiwán también participa en el foro, lo que convierte la cuestión de su estatus y su relación con Pekín en uno de los asuntos más sensibles del encuentro.

Una fuente de inteligencia extranjera de la agencia considera que la ausencia de un nombre oficial para las maniobras y la falta de comunicación pública por parte del Ejército chino podrían responder a una decisión deliberada: mantener la presión sobre Taiwán sin desencadenar una reacción internacional de mayor alcance.

La misma fuente recuerda que el final del año suele ofrecer condiciones meteorológicas más favorables para las operaciones navales en la región.

Pekín no ha renunciado al uso de la fuerza para lograr la incorporación de Taiwán bajo su control, mientras que Washington mantiene su compromiso de apoyar la capacidad de defensa de la isla.

En este escenario, la concentración de buques y la coordinación de los tres mandos navales chinos constituyen un mensaje que trasciende el estrecho: China quiere demostrar que puede proyectar su poder militar sobre el conjunto del Pacífico occidental.

La reunión entre Trump y Xi se celebrará, por tanto, bajo la presión de una demostración naval que evidencia hasta qué punto la rivalidad estratégica entre ambas potencias sigue teniendo en Taiwán uno de sus principales focos de tensión.