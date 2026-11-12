Zelenski espera probar este invierno el sistema antibalístico Freya, la alternativa europea al Patriot estadounidense

El desarrollo cuenta con participación industrial repartida por Europa: Alemania aportará radares, Noruega los centros de mando y Dinamarca fabricará sistemas de radar integrados.

El sistema se basa en el interceptor FP-7.X de la ucraniana Fire Point, diseñado para alcanzar velocidades Mach 6.5 y contrarrestar misiles balísticos como el Iskander-M ruso.

El proyecto busca crear una alternativa europea más económica a los misiles Patriot de EE. UU. para reducir la dependencia de Washington y suplir la escasez de defensas en el continente.

Volodímir Zelenski prevé probar este invierno Freya, un nuevo sistema antibalístico diseñado junto a una coalición de diez países europeos, entre ellos España.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, espera probar este invierno Freya, el sistema antibalístico europeo que impulsa Kiev junto a una coalición de diez países, entre ellos España, para dotar al continente de una defensa propia frente a los misiles balísticos y reducir su dependencia de Estados Unidos.

Zelenski avanzó el calendario durante su visita a Dinamarca, donde compareció junto a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen. El mandatario ucraniano aprovechó la ocasión para reivindicar la necesidad de desarrollar una alternativa europea a los sistemas estadounidenses ante las dificultades de suministro y su elevado coste.

"Respetamos a nuestros socios estadounidenses. Tienen un gran sistema, el Patriot, pero hay un gran déficit. La industria ni siquiera puede producir suficiente para ella misma. Europa tiene un gran déficit de sistemas antibalísticos", advirtió Zelenski.

Zelenski explicó que los primeros sistemas estarán destinados a cubrir las necesidades operativas de Ucrania, aunque posteriormente también estarán disponibles para el resto de los países que colaboran en el programa.

Con Freya, Kiev pretende aprovechar la experiencia adquirida en el combate contra los ataques rusos para desarrollar una capacidad antibalística que pueda extenderse al conjunto de Europa.

Parámetros técnicos difundidos por el fabricante. -

El proyecto, presentado formalmente en París en julio de 2026, busca precisamente cubrir esa carencia mediante un interceptor más económico y una arquitectura industrial compartida entre varios países europeos.

La intención es ampliar el número de misiles disponibles y evitar que la defensa del continente dependa exclusivamente de los suministros estadounidenses.

El corazón del programa es el misil interceptor FP-7.X, desarrollado por la compañía ucraniana Fire Point a partir de su tecnología propia.

Según los parámetros técnicos difundidos por el fabricante, el proyectil aspira a alcanzar velocidades de hasta 2.200 metros por segundo, aproximadamente Mach 6.5, y operar a altitudes inferiores a los 25 kilómetros.

Su configuración inicial contempla una cabeza de guerra de fragmentación, aunque la empresa también estudia incorporar tecnología hit-to-kill, que permitiría destruir el objetivo mediante un impacto directo.

La arquitectura prevista incluye lanzadores móviles capaces de transportar entre cuatro y seis interceptores, además de radares, sensores de seguimiento y un centro de mando y control que coordinará la detección y la respuesta frente a las amenazas.

El objetivo es desarrollar una solución capaz de hacer frente a misiles balísticos como los rusos Iskander-M, con un coste de adquisición y producción sensiblemente inferior al de los sistemas actualmente disponibles.

Desarrollo muy repartido

Uno de los elementos diferenciales de Freya es su modelo de cooperación industrial, que distribuye el desarrollo de sus principales componentes entre empresas ucranianas y europeas.

Fire Point asumirá el diseño y la integración del interceptor FP-7.X, así como el desarrollo de los lanzadores y los equipos de control del lanzamiento.

Alemania aportará tecnología de radar a través de Hensoldt, con el sistema TRML-4D entre los equipos contemplados para el proyecto, mientras que la noruega Kongsberg participará en el desarrollo del centro de mando y control.

A esta estructura se suman otros fabricantes europeos, como Thales, Leonardo, Saab, MBDA y Diehl Defence, que participan o mantienen contactos para aportar sensores, radares, tecnologías de guiado y otros componentes esenciales.

Esta distribución industrial busca aprovechar las capacidades tecnológicas de cada socio y construir una arquitectura abierta, capaz de integrar equipos de distintos fabricantes y evitar la dependencia de un único proveedor.

La iniciativa pretende, además, que los países participantes puedan mantener el control sobre sus capacidades operativas y sus cadenas de suministro.

Fire Point también aspira a situar el precio de cada interceptor por debajo del millón de euros, una cifra muy inferior a la de los misiles PAC-3 empleados por los Patriot estadounidenses.

La compañía ha planteado alcanzar una capacidad de producción de hasta 2.000 unidades anuales, aunque se trata de un objetivo industrial y no de un volumen de fabricación actualmente alcanzado.

Una coalición europea

El desarrollo de Freya se enmarca en la Coalición Antibalística impulsada en julio por diez países europeos, entre ellos España y Dinamarca.

Sus integrantes se comprometieron a acelerar la producción de interceptores y reforzar sus capacidades de defensa aérea, tanto mediante la adquisición de sistemas existentes —incluidos los Patriot estadounidenses fabricados bajo licencia— como a través del desarrollo conjunto de nuevas tecnologías.

La iniciativa responde a una de las principales carencias que ha puesto de manifiesto la guerra de Ucrania: la insuficiencia de los arsenales europeos para hacer frente a ataques masivos con misiles y otras amenazas aéreas.

La necesidad de disponer de interceptores en cantidades suficientes, a precios asumibles y con cadenas de suministro menos dependientes de terceros se ha convertido en una prioridad para los aliados europeos.

Dinamarca también tendrá un papel industrial en el programa. Frederiksen anunció que su país se ha comprometido a fabricar los sistemas de radar que se integrarán en Freya.

Además, Copenhague prevé adquirir drones y sistemas antidrones ucranianos, aunque la primera ministra no concretó los detalles de estas operaciones.