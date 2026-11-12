La unidad de Operaciones Espaciales del Ejército del Aire incorpora 18 vehículos ligeros Polaris MRZR D4

El programa contempla la futura instalación de afustes para sistemas antidrón (C-UAS) que garanticen la defensa ante amenazas aéreas no tripuladas en zona de operaciones.

La incorporación permitirá al EZAPAC ganar rapidez e inserción en operaciones especiales y al EADA optimizar sus equipos de protección y control de movilidad aérea.

El Polaris MRZR D4 es un vehículo ligero de alta movilidad táctica con autonomía de 200 km, capacidad de hasta seis plazas y fácil de proyectar en aviones C-295 y A400M o helicópteros Chinook.

La Base Aérea de Alcantarilla ha recibido 18 vehículos todoterreno Polaris MRZR D4 para reforzar las capacidades del EZAPAC y del EADA del Ejército del Aire y del Espacio.

La Base Aérea de Alcantarilla (Murcia) ha completado la recepción de 18 nuevos vehículos todoterreno Polaris MRZR D4, culminando así un proceso de adquisición iniciado hace dos años.

Estas unidades de nueva dotación para el Ejército del Aire y del Espacio reforzarán directamente las capacidades operativas de dos unidades clave: el Escuadrón de Zapadores Paracaidistas (EZAPAC) y el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA).

El Polaris MRZR D4 es un vehículo ligero y compacto de tipo ATV (All Terrain Vehicle) diseñado para ofrecer una alta movilidad táctica en terrenos abruptos, pistas sin acondicionar y zonas inaccesibles para plataformas convencionales.

Cuenta con una autonomía aproximada de 200 kilómetros y una configuración modular capaz de transportar a cuatro operadores, aunque su capacidad puede ampliarse hasta seis plazas según las necesidades de la misión.

Una de las principales ventajas estratégicas de este modelo radica en su facilidad de proyección aérea. Su tamaño y peso permiten embarcarlo rápidamente en aviones de transporte como el T-21 (C-295) y el T-23 (A400M), además de poder ser transportado tanto en el interior como en carga suspendida por helicópteros CH-47 Chinook.

Vehículos Polaris MRZR D4 en la base aérea de Alcantarilla (Murcia) EA

Con esta incorporación, el EZAPAC logra un salto cualitativo en sus operaciones especiales, ganando en rapidez de inserción, discreción y capacidad de maniobra en entornos hostiles.

Por su parte, el EADA potenciará el rendimiento de sus equipos de protección y control -como los AMPT (Air Mobility Protection Team), CPT (Close Protection Team) y CCT (Combat Control Team)- agilizando el establecimiento de perímetros de seguridad alrededor de las aeronaves durante los despliegues.

De cara al futuro próximo, el programa contempla la instalación de afustes específicos para sistemas antidrón (C-UAS) sobre estos vehículos.

Esta mejora permitirá garantizar una defensa inmediata frente a amenazas aéreas no tripuladas desde el mismo instante en que las aeronaves tomen tierra en zona de operaciones.

Operaciones Especiales

El EZAPAC es la unidad de Operaciones Especiales del Ejército del Aire y del Espacio, íntegramente paracaidista y especializada en planear y ejecutar Operaciones Aéreas Especiales (SAO). Constituye el componente terrestre de esta capacidad, actuando en zonas hostiles mediante tácticas no convencionales en coordinación con aeronaves.

Sus principales misiones incluyen el control de combate para lanzamientos y aterrizajes en pistas no preparadas, el control aéreo táctico en apoyo aéreo cercano y el rescate de personal.

Bajo la doctrina de la OTAN, desempeña cometidos de Acción Directa, Reconocimiento Especial y Asistencia Militar, además de impartir instrucción en supervivencia y reforzar la Protección a la Fuerza.