Telefónica despliega en Eslovaquia una red 5G privada y sistemas de mando y control para dar apoyo a la OTAN

Telefónica refuerza su posicionamiento en el sector tras conectar previamente puestos de mando en el ejercicio LOLE 2026 y adjudicarse varios contratos recientes de Defensa.

La iniciativa se realiza en colaboración con Atika, Nokia, XRF y Zebra Technologies, e incluye ingeniería, mantenimiento y soporte durante tres años.

El proyecto servirá para crear un Centro de Experimentación Controlada con tecnologías como inteligencia artificial, drones, realidad extendida y sistemas de mando y control.

El Ministerio de Defensa ha seleccionado a Telefónica para desplegar una red privada 5G en una zona militar de la OTAN en Eslovaquia.

Las comunicaciones seguras y resilientes son uno de los pilares sobre los que se sustenta la seguridad y la defensa de cualquier país. La guerra de Ucrania ha sido el perfecto ejemplo, con Rusia atacando desde el primer día las infraestructuras de telecomunicaciones para bloquear cualquier intercambio de información.

En este marco, Telefónica ha sido seleccionada por el Ministerio de Defensa español para suministrar la infraestructura de comunicaciones del Centro de Experimentación Controlada de tecnologías 5G.

Se trata de una iniciativa impulsada por la OTAN en una zona militar en Eslovaquia donde la compañía española tendrá que desplegar una red privada 5G.

Según indican en un comunicado, el proyecto incluye el diseño, suministro, implantación, integración y mantenimiento de la red completa, que servirá para dar apoyo a las operaciones del personal desplegado y facilitar, al mismo tiempo, la experimentación de nuevos casos de uso en un entorno real.

Dentro de esta fase se incluyen funcionalidades de inteligencia artificial, realidad extendida y la securización del uso de las comunicaciones. También trabajarán en el uso de drones y capacidades contra drones (C-UAS) no aliados.

Sobre esta infraestructura, explican, Telefónica desplegará un ecosistema tecnológico avanzado que incluirá sistema de mando y control que permite llevar a cabo ejercicios desde un punto de vista estratégico, operativo y táctico, con el suministro de terminales móviles rugerizados, tablets, tarjetas SIM 5G y otros equipos de red.

"La puesta en marcha de este Centro de Experimentación Controlada es muy relevante para explorar el potencial de las tecnologías 5G y su evolución hacia futuras generaciones móviles en escenarios reales de Defensa", ha afirmado Javier López Gutiérrez, director de Defensa y Seguridad de Telefónica España.

Infografía 5G para base militar en Eslovaquia Telefónica

El directivo también ha indicado que este proyecto va a permitir proporcionar más y mejores servicios y validará nuevas funciones digitales con las que "acelerar la adopción de soluciones innovadoras por parte del ejército".

También contribuirá a "mejorar la eficacia, la seguridad y la interoperabilidad" en el ámbito de la defensa e impulsará "la soberanía nacional en una iniciativa clave para el entorno militar".

El proyecto, realizado en colaboración con Atika, incluye la participación de otras empresas tecnológicas como Nokia, que aportará las soluciones de radio 5G; XRF que proporcionará las capacidades de mando y control, y Zebra Technologies que suministrará los terminales.

Además del despliegue tecnológico, Telefónica será responsable de toda la ingeniería del proyecto, la instalación física de los equipos, la configuración y puesta en marcha de la solución, las pruebas de funcionalidad y seguridad, la formación y la transferencia de conocimiento al personal del Ministerio de Defensa.

La compañía española también proporcionará los servicios de soporte, operación y mantenimiento durante tres años.

Ejercicio OTAN y contratos

La adjudicación de este proyecto supone un importante impulso de Telefónica para aplicaciones tecnológicas y servicios dentro del ámbito de la seguridad y la defensa.

Recientemente, la compañía participó en el ejercicio LOLE 2026 de la OTAN y consiguió conectar por primera vez dos cuarteles generales de tierra de distintos países aliados mediante una burbuja táctica 5G.

En ese ejercicio, celebrado entre España y Eslovaquia, Telefónica logró interconectar los puestos de mando de ambos países mediante una combinación de tecnologías de radioenlace y conectividad satelital, tal y como detallaron.

La iniciativa permitió validar comunicaciones transfronterizas, videollamadas móviles, sistemas de mando y control y aplicaciones de realidad virtual sobre una infraestructura 5G privada.

La experiencia adquirida en proyectos de este tipo consolida la capacidad de Telefónica para desplegar redes privadas 5G en entornos tácticos, integrar distintos sistemas de comunicaciones y contribuir al desarrollo de capacidades digitales avanzadas que refuercen la interoperabilidad, la seguridad y la soberanía tecnológica europea.

Asimismo, la compañía presidida por Marc Murtra se ha hecho con algunos contratos importantes por parte del Ministerio de Defensa español.

El pasado junio, Defensa anunció que Telefónica dotará de seguridad operativa a la Infraestructura Integral de Información para la Defensa (I3D), en un lote que asciende a 42 millones de euros.

Más recientemente, en septiembre, Telefónica resultó adjudicataria de dos lotes para modernizar las comunicaciones del Ministerio liderado por Margarita Robles.

El primero, valorado en 1,3 millones, está centrado en la telemedicina. El segundo es el lote de mayor valor, con 55,5 millones de euros, y se refiere al apoyo técnico y logístico a los servicios e infraestructuras de la I3D.

Dentro del mismo contrato, Hisdesat y Telefónica se adjudicaron los servicios de comunicaciones satelitales, correspondientes a un tercer lote, cuyo acuerdo marco tiene un importe máximo de 29,6 millones de euros.