Miriad atrae al grupo riojano Aresol y prepara un fondo de 100 millones para impulsar la industria de Defensa

La compañía planea presentar en la feria FEINDEF 2027 su nuevo misil Strike X, orientado a neutralizar amenazas aéreas de bajo coste y ataques por saturación.

Miriad sopesa la construcción de una planta en España dedicada a la fabricación en serie de turborreactores de diseño propio para sus drones e interceptores.

Los empresarios impulsan a través de Renertia SGEIC un vehículo de inversión de hasta 100 millones de euros para financiar la industria de Defensa.

Joaquín y Raúl Sáenz, propietarios de Grupo Aresol, entran en el accionariado de Miriad Global tras adquirir la participación de la Fundación Funditec.

La industria española de defensa suma nuevos inversores en plena carrera europea por ampliar sus capacidades militares. Miriad Global, grupo industrial especializado en sistemas autónomos terrestres y aéreos, ha incorporado a su accionariado a los empresarios riojanos Joaquín y Raúl Sáenz, propietarios de Grupo Aresol, que han adquirido una participación en la compañía hasta ahora en manos de la Fundación Funditec.

La operación, formalizada el 11 de noviembre, incorpora a ambos empresarios al Consejo de Administración de Miriad y forma parte de una alianza para crear una plataforma industrial de defensa y atraer capital a un sector que busca ampliar su capacidad productiva y reducir su dependencia tecnológica exterior.

El proyecto prevé un vehículo de inversión de hasta 100 millones de euros, impulsado por los hermanos Sáenz a través de Renertia Investment SGEIC, gestora mayoritariamente participada por ambos, con sede en La Rioja y registrada en la CNMV.

El fondo tendrá como objetivo canalizar capital hacia proyectos de crecimiento industrial de MIRIAD y otras operaciones de consolidación empresarial dentro del ecosistema español de defensa.

La iniciativa pretende acompañar el desarrollo de compañías tecnológicas y acelerar la transformación de sus capacidades de ingeniería en producción a escala industrial.

Motores para drones

Uno de los primeros proyectos industriales que podría beneficiarse de esta nueva estructura financiera es la construcción de una planta de propulsión en España. Miriad estudia levantar una instalación para fabricar en serie turborreactores de diseño propio, destinados a equipar sus drones e interceptores.

El proyecto contempla una infraestructura industrial que integrará impresión 3D en metal, procesos de inspección y bancos de pruebas para desarrollar y producir estos motores.

La compañía asegura que varios gobiernos autonómicos ya han mostrado interés por la iniciativa, aunque no ha concretado todavía su ubicación ni el calendario de ejecución.

La fabricación nacional de sistemas de propulsión constituye uno de los principales retos tecnológicos de la industria europea de drones. Disponer de motores propios permitiría reducir la dependencia de proveedores externos y asegurar una mayor autonomía en el diseño, producción y mantenimiento de plataformas no tripuladas.

Antonio Navarro, presidente ejecutivo de MIRIAD Global, ha destacado que la entrada de Joaquín y Raúl Sáenz en el capital “es una gran oportunidad para acelerar nuestro crecimiento”, gracias a su experiencia en ingeniería y financiación de grandes proyectos.

Raúl Sáenz, por su parte, considera que Miriad puede convertirse "en el núcleo industrial y tecnológico sobre el que construir una plataforma de defensa de mayor escala".

Y señala que "el vehículo de inversión que estamos preparando nos permitirá acompañar ese crecimiento y el de otras empresas del sector, con capital y nueva capacidad productiva", ha explicado.

Su hermano Joaquín ha destacado el modelo de integración vertical impulsado por Funditec, así como la transferencia de tecnología y conocimiento desde la fundación y la estrategia de crecimiento mediante acuerdos industriales. "Es un estilo de alianzas y colaboraciones con una sólida base de ingeniería como el que aplicamos en Aresol", ha afirmado.

Desde Funditec, su consejera delegada, Begoña García Fau, ha subrayado que la fundación mantiene su apuesta por facilitar la entrada de nuevos socios estratégicos en MIRIAD Global y favorecer la incorporación de empresas industriales para reforzar la competitividad del proyecto.

Misil Strike, en FEINDEF 2027

La entrada de Aresol coincide con los preparativos de MIRIAD para ampliar su catálogo de sistemas militares. La compañía prevé presentar en FEINDEF 2027 su misil Strike X, el primero de una nueva familia de interceptores concebidos para hacer frente a amenazas aéreas de bajo coste y ataques por saturación.

Entre sus objetivos figuran los drones a reacción, los drones de ataque con características de misil y los misiles de crucero económicos, sistemas que están modificando las necesidades de defensa aérea en los conflictos actuales.

La empresa también mostrará el vehículo autónomo de reconocimiento Taurus Recon y una nueva lanzadora autónoma de misiles (AML, por sus siglas en inglés), integrada sobre su plataforma autónoma de combate Rhinos, actualmente en construcción.

Con la entrada de los empresarios riojanos y la preparación de un vehículo de hasta 100 millones, la compañía que preside Antonio Navarro busca dar un salto desde el desarrollo tecnológico hacia una mayor capacidad de fabricación.

Una estrategia que se enmarca en el proceso de expansión de la industria europea de defensa y en la creciente demanda de drones, interceptores y sistemas autónomos para los ejércitos.