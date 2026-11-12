La guerra de Ucrania exige otra factura a Occidente: Kiev reclama a sus aliados 40.000 millones para 2027

La petición busca compromisos financieros a largo plazo para permitir a Kiev planificar su defensa y producción militar con mayor estabilidad frente a Rusia.

Entre las prioridades inmediatas destaca el suministro de misiles interceptores para sistemas como Patriot, IRIS-T, NASAMS y SAMP/T.

La mayor parte de la financiación requerida se destinará a la producción masiva de drones y al refuerzo de los sistemas de defensa antiaérea.

Ucrania solicita a sus aliados occidentales 40.000 millones de euros para financiar y cubrir sus necesidades de defensa de cara al año 2027.

En una guerra de desgaste, la capacidad de financiar la industria militar, reponer munición y desarrollar nuevas tecnologías resulta tan decisiva como las tropas desplegadas en el frente. Ucrania reclama a sus aliados 40.000 millones de euros para cubrir sus necesidades de defensa en 2027 y sostener su resistencia frente a Rusia.

La petición sitúa a Occidente ante una nueva prueba de compromiso: garantizar los recursos para que Kiev pueda mantener el esfuerzo bélico y afrontar el próximo año con mayores capacidades. Dos prioridades concentran buena parte de la factura: los drones y la defensa antiaérea, dos ámbitos que están transformando el campo de batalla.

La cifra se abordó durante la 18ª reunión del Comité Directivo de la Plataforma de Donantes para Ucrania, celebrada en Leópolis. El encuentro reunió a representantes del Ministerio de Defensa ucraniano y a más de un centenar de delegados de países socios y organizaciones internacionales.

"Esta es la cantidad necesaria para consolidar los avances y alcanzar posiciones más sólidas de cara a 2027. La mayor parte de estos fondos se destinará a dos áreas: drones y defensa aérea. Tenemos una visión de cómo cubrir esta necesidad", explicó Oleksandr Plachynta, director de la Dirección General de Recursos Internacionales de Defensa de Ucrania.

Para conseguirlo, el Gobierno de Volodímir Zelenski trabaja en ampliar el número de países donantes, incrementar los presupuestos internacionales destinados a asistencia militar y mejorar la calidad de las aportaciones. La intención es que la ayuda se ajuste cada vez más a las necesidades operativas identificadas en el frente.

La nueva solicitud llega en un momento en el que la capacidad de Ucrania para sostener el esfuerzo bélico depende tanto de su propia industria de defensa como de la continuidad de los suministros y la financiación procedentes de sus socios.

Asegurar esos recursos con antelación resulta esencial para planificar la producción, reponer los sistemas empleados en combate y desarrollar nuevas capacidades frente a las fuerzas rusas.

Patriot, IRIS-T y NASAMS

Las prioridades más inmediatas de Ucrania para los próximos cuatro meses incluyen el suministro de misiles interceptores para los sistemas Patriot, IRIS-T, NASAMS y SAMP/T, entre otras plataformas de defensa aérea.

La petición vuelve a poner de manifiesto la importancia estratégica de disponer de munición suficiente para mantener operativo el escudo antiaéreo ucraniano.

La protección del espacio aéreo exige reponer continuamente los interceptores empleados para hacer frente a los ataques rusos, una necesidad que condiciona tanto la defensa de las ciudades como la protección de infraestructuras y objetivos militares.

La segunda gran línea de financiación se dirige a la producción a gran escala de drones interceptores y al desarrollo de capacidades de ataque de alcance medio y largo.

NASAMS Kongsberg

Kiev busca reforzar así dos dimensiones complementarias de su estrategia: neutralizar las amenazas no tripuladas rusas y ampliar sus posibilidades de golpear objetivos situados a mayor profundidad.

La apuesta por estos sistemas refleja la transformación tecnológica del campo de batalla. Los drones han dejado de ser un recurso complementario para convertirse en una herramienta central de las operaciones militares, tanto en misiones de vigilancia y ataque como en la defensa frente a plataformas no tripuladas enemigas.

Para Ucrania, acelerar su producción y garantizar la financiación necesaria supone reforzar su autonomía operativa y compensar, al menos parcialmente, la superioridad rusa en determinados ámbitos de recursos y capacidad de fuego.

Plataforma de Donantes La Plataforma de Donantes para Ucrania constituye uno de los principales mecanismos de coordinación de la asistencia internacional. Su cometido es alinear las aportaciones de los países colaboradores con las necesidades urgentes de Kiev y respaldar también la recuperación del país a largo plazo. Actualmente reúne a 25 miembros permanentes y temporales, además de observadores. Su Comité Directivo está integrado por altos representantes de Ucrania, los países del G7 y la Unión Europea, con la participación de instituciones financieras y organizaciones internacionales.

La reclamación de 40.000 millones de euros traslada a sus socios una nueva dimensión del desafío: no basta con mantener las entregas puntuales de armamento, sino que Ucrania necesita compromisos financieros que permitan planificar su defensa con perspectiva de varios años.