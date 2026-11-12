El Gobierno reajusta el préstamo de 707 millones a Airbus para los helicópteros Tigre por los retrasos

La versión Tigre MkIII incluirá aviónica digital avanzada, visor Strix NG, capacidad de cooperación con drones, cohetes guiados por láser de 70 mm y mejorada autoprotección.

El acompasamiento del calendario financiero responde a una petición de la propia empresa para adecuar los desembolsos de Industria a los ritmos reales de ejecución.

El crédito está destinado al programa internacional Tigre MkIII, que busca modernizar 60 helicópteros de combate de España y Francia para prolongar su vida operativa.

El Gobierno ha modificado la concesión del préstamo de 707 millones de euros a Airbus Helicopters España para redistribuir la financiación hasta 2030 debido a un retraso de 18 meses.

El Gobierno ha aprobado un Real Decreto que modifica las normas reguladoras de la concesión directa de un préstamo de más de 707 millones de euros a la empresa Airbus Helicopters España, para el programa de los helicópteros Tigre del Ejército de Tierra, que ha experimentado un retraso de 18 meses.

El préstamo financiará el desarrollo y la producción del programa internacional Tigre MkIII, que modernizará 60 helicópteros —18 españoles y 42 franceses (a los que pudieran sumarse otros 25 aparatos)— para prolongar su vida operativa y adaptarlos a los nuevos escenarios de combate. La renovación afectará a sus sistemas de misión, sensores, comunicaciones y armamento.

El nuevo decreto, publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), modifica la norma aprobada en 2022 y redistribuye la financiación entre las distintas anualidades hasta 2030. La medida atiende así la petición formulada por la empresa el pasado mes de junio.

La compañía comunicó entonces que distintas vicisitudes habían provocado un retraso de aproximadamente 18 meses, lo que hacía necesario acompasar los desembolsos del Ministerio de Industria y Turismo a los "ritmos reales de ejecución del programa".

El Ejecutivo ya había autorizado en julio la tramitación urgente de esta modificación.

El retraso afectaba al calendario de cumplimiento de los hitos técnicos que condicionan la liberación de los fondos, cuya gestión y seguimiento corresponden al Ministerio de Industria y Turismo.

Pero este tipo de adaptación exige modificar también la correspondiente orden ministerial para adecuar las condiciones de financiación al nuevo calendario de ejecución.

Mejoras del Tigre

La nueva versión del Tigre incorporará una aviónica digital avanzada, pantallas táctiles y sistemas mejorados de adquisición y designación de objetivos, entre ellos el visor Strix NG.

También contará con comunicaciones seguras, enlaces de datos tácticos y capacidad para cooperar con sistemas no tripulados, lo que permitirá compartir información en tiempo real y ampliar la conciencia situacional de las tripulaciones.

En el apartado de armamento, el Tigre MkIII integrará cohetes guiados por láser de 70 milímetros y nuevos misiles aire-tierra, además de mantener su cañón de 30 milímetros.

La modernización incluye asimismo nuevos sistemas de guerra electrónica y autoprotección frente a amenazas de misiles y radares.