El Gobierno aprueba el mantenimiento de los aviones apagafuegos CL-215, CL-415 y CL-515 por 38,4 millones

El contrato sustituye la fallida modernización de los veteranos CL-215, cuyo programa fue anulado tras años de paralización burocrática y problemas con los manuales técnicos.

El Ejército del Aire opera y mantiene estas aeronaves pertenecientes al MITECO, cuya disponibilidad se vio mermada este verano con picos de solo seis aparatos en servicio por su antigüedad.

El acuerdo contempla por primera vez el modelo CL-515, la versión más moderna de estas aeronaves que está prevista que llegue a España a finales del año 2027.

El Consejo de Ministros aprueba un acuerdo marco de 38,4 millones de euros a cuatro años para el mantenimiento y repuestos de la flota de aviones apagafuegos CL-215, CL-415 y CL-515.

Dentro de los 11.800 millones de euros dirigidos a programas para Defensa, el pasado Consejo de Ministros incluyó la autorización para impulsar un acuerdo marco para la flota de aviones apagafuegos CL-215, CL-415 y CL-515.

Si bien estas aeronaves dependen orgánicamente del MITECO, es el Ejército del Aire y del Espacio quien se encarga de su mantenimiento y operación durante los incendios.

El acuerdo marco recién publicado, con una vigencia de cuatro años y un valor estimado de 38,4 millones de euros, sustituye al contrato vigente que se encuentra próximo a finalizar, según informó el Ministerio de Defensa.

Con él se "garantiza el suministro de repuestos de célula y la asistencia técnica de apoyo en servicio para estas aeronaves" que, tal y como afirman, "constituyen un activo esencial en la extinción de los incendios forestales".

El acuerdo marco autorizado incluye ya el modelo CL-515, el más moderno de la familia que llegará a finales del próximo año 2027, tal y como adelantó EL ESPAÑOL este pasado verano.

Por otro lado, los aviones de la versión CL-215 han acusado su longevidad en la última campaña, proporcionando una disponibilidad operativa muy por debajo de lo anunciado por el Gobierno en mayo.

En algunos momentos críticos de los incendios de este verano, tan solo media docena de aeronaves se encontraban en servicio debido, precisamente, a la antigüedad de los aparatos, que en algunos casos superan las cuatro décadas.

De forma oficial, España cuenta con 14 aviones apagafuegos, cuatro de ellos del modelo más moderno CL-415 y una decena del CL-215, que han experimentado alguna actualización importante a lo largo de su servicio.

Uno de los asuntos más polémicos del último verano y con afectación directa a la escasa disponibilidad de la flota de aviones es la anulación del contrato de una segunda modernización de los CL-215.

El programa comenzó a gestarse hace más de cuatro años, cuando desde el Ministerio de Transición Ecológica ya apuntaron a la antigüedad de la flota y a la necesidad de modernizar los aparatos para cumplir con los últimos estándares y continuar operándolos hasta la llegada de los CL-515.

Sin embargo, este programa entró en una espiral burocrática de la que nunca terminó de salir. La fecha de finalización de la modernización se fijó, en los primeros documentos, en junio de 2026, pero ni un solo avión ha pasado por ella.

En octubre de 2022, tan solo una semana después de la formalización del contrato en el BOE, personal de Gestair —como adjudicataria—, del Ejército del Aire y del Ministerio para la Transición Ecológica mantuvieron una reunión en la que ya se puso sobre la mesa el problema que ha llevado al bloqueo: la falta de los manuales técnicos necesarios para llevar a cabo los trabajos.

Tras casi cuatro años del programa paralizado, el pasado marzo el MITECO optó por ampliar la asignación económica del programa, pasando de 22 a 24 millones de euros. Un movimiento que la compañía Avincis recurrió y que, finalmente, precipitó su anulación sin que haya habido un programa de modernización sustituto.