Mueren cuatro soldados al estrellarse un helicóptero militar turco S-70 en la provincia oriental de Malatya

El helicóptero siniestrado pertenece a la familia Sikorsky S-70 Black Hawk, modelo del que Turquía fabrica su propia variante local denominada T-70.

El Ministerio de Defensa confirmó el hallazgo de los restos del aparato e inició las investigaciones para determinar las causas del siniestro.

El accidente ocurrió cerca de la localidad de Samanköy, donde se desplegaron servicios de emergencia, bomberos y efectivos de rescate.

Cuatro soldados han muerto tras estrellarse un helicóptero S-70 de las Fuerzas Armadas de Turquía en la provincia oriental de Malatya.

Cuatro soldados han fallecido este jueves al estrellarse un helicóptero militar S-70 perteneciente a las Fuerzas Armadas de Turquía en la provincia oriental de Malatya, según informó el Ministerio de Defensa a través de un comunicado oficial.

El siniestro se produjo alrededor de las 18:45 hora local en las inmediaciones de la localidad de Samanköy, dentro del distrito de Yeşilyurt. Hasta el lugar del impacto se desplazaron de inmediato numerosas dotaciones de bomberos, servicios médicos de emergencia (112) y efectivos de la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD).

En su nota oficial, el Ministerio de Defensa precisó que, si bien todavía se desconoce el motivo del accidente, "se ha logrado alcanzar los restos del aparato y se han iniciado de inmediato las labores de búsqueda y rescate".

Las imágenes difundidas por las cadenas locales mostraron ambulancias, vehículos policiales y camiones de bomberos en el lugar del siniestro, mientras salían humo y llamas de los restos del aparato.

Efectivos de las fuerzas de seguridad y autoridades militares mantienen acordonado el perímetro y llevan a cabo las primeras inspecciones sobre el terreno para esclarecer las circunstancias del suceso. Por el momento, el comunicado oficial no ha detallado el número de ocupantes que viajaban a bordo ni su estado.

La columna vertebral táctica

El aparato siniestrado pertenece a la familia Sikorsky S-70 Black Hawk, una plataforma polivalente con capacidad estándar para transportar hasta 11 soldados completamente equipados además de su tripulación habitual.

Helicóptero T-70 Black Hawk. TAI

Turquía opera una de las mayores flotas de este modelo fuera de Estados Unidos. De hecho, a través de la compañía estatal Turkish Aerospace Industries (TAI), el país fabrica bajo licencia su propia variante local —denominada T-70—, equipada con aviónica, ordenadores de misión y sistemas de comunicación desarrollados por la firma turca de defensa Aselsan.