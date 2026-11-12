15 compañías de defensa vuelan a Tokio en misión empresarial para impulsar la cooperación militar entre España y Japón

La agenda incluye reuniones B2B con una veintena de empresas niponas y visitas técnicas a Mitsubishi Heavy Industries y la agencia ATLA.

La iniciativa está organizada por la Embajada de España en Japón, el Ministerio de Defensa, el ICEX y la asociación TEDAE.

El objetivo del encuentro es impulsar la cooperación bilateral en tecnologías estratégicas y de doble uso con autoridades y firmas japonesas.

Una delegación de 15 empresas españolas de defensa y espacio, como Airbus, Indra o Navantia, participa en una misión empresarial en Tokio.

Una delegación compuesta por 15 de las principales compañías del sector de la defensa español se encuentra en Tokio participando en una misión empresarial. La iniciativa busca estrechar los lazos bilaterales y abrir nuevas vías de colaboración en ámbitos estratégicos como la defensa, el sector espacial y las tecnologías de doble uso.

La misma comenzó este miércoles y se prolongará hasta el viernes. Las jornadas han sido impulsadas por la Embajada de España en Japón junto con el Ministerio de Defensa, el ICEX y la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE).

La representación empresarial española está integrada por AERTEC Solutions, Airbus, ARQUIMEA, CENTUM, CT Ingenieros, Destinus, EM&E Group, FOSSA Systems, GDELS-Santa Bárbara Sistemas, Grupo Oesía, Hisdesat, Indra Group, Multiverse Computing, Navantia y Satlantis.

A lo largo de tres días, los directivos de estas compañías exhibirán sus capacidades tecnológicas e industriales ante autoridades, organismos y firmas niponas para fomentar el conocimiento mutuo y detectar proyectos conjuntos, según han informado este jueves desde TEDAE a través de un comunicado.

El acto central de la jornada de hoy ha sido el Foro Empresarial España-Japón de Defensa y Espacio, celebrado en la sede de la Embajada española en la capital nipona. El evento ha servido de punto de encuentro institucional y corporativo, contando con las intervenciones del embajador de España en Japón, Iñigo de Palacio España; la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce; el director general de Desarrollo de Negocio Internacional de ICEX, Pablo Conde; y el presidente de TEDAE, Alberto Gutiérrez.

Por parte japonesa, han participado el viceministro parlamentario de Defensa, Yoshii Akira, y el director general de Industrias Manufactureras del Ministerio de Economía, Comercio e Industria, Hiroyuki Hatada. Tras las intervenciones institucionales, las firmas españolas han expuesto su potencial tecnológico y han mantenido reuniones bilaterales B2B con una veintena de empresas japonesas interesadas en explorar sinergias.

Para Alberto Gutiérrez, presidente de TEDAE, el desplazamiento supone un paso decisivo en la proyección exterior del sector. "Esta misión refleja la voluntad de la industria española de seguir ampliando su presencia internacional y de construir relaciones sólidas con socios estratégicos como Japón", ha afirmado.

"Estamos muy agradecidos por el recibimiento y la oportunidad de acercar las capacidades industriales españolas, de dar visibilidad al potencial de nuestro tejido industrial y favorecer proyectos de cooperación entre ambos países", ha añadido Gutiérrez.

La agenda de trabajo concluirá mañana con una serie de encuentros institucionales y visitas técnicas de alto nivel, como al centro de investigación y desarrollo de la agencia japonesa de adquisiciones y tecnología de defensa (ATLA) y las instalaciones del gigante industrial Mitsubishi Heavy Industries.