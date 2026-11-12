Babcock imita a Navantia y Fincantieri y se suma a la pelea por dotar de fragatas a EEUU con su buque 'Arrowhead 140'

El diseño Arrowhead 140 destaca por su arquitectura modular, capacidad de armamento adaptable y ser la base de las futuras fragatas Type 31 británicas.

Para cumplir las exigencias de construcción en suelo estadounidense, Babcock negocia una alianza estratégica con el astillero local Huntington Ingalls Industries (HII).

Babcock compite con empresas europeas como Navantia y Fincantieri, así como con astilleros de Japón y Corea del Sur, en la búsqueda de EEUU por buques extranjeros.

La astillera británica Babcock ofrece a la Marina de EEUU su modelo de fragata 'Arrowhead 140' tras la cancelación del programa de la clase Constellation.

La encrucijada estratégica en la que se encuentra la Marina de Estados Unidos (US Navy) ha desatado una carrera naval sin precedentes entre los principales astilleros militares del mundo, tanto europeos como asiáticos.

Tras la cancelación del programa de fragatas clase Constellation debido a los disparatados costes unitarios y a una parálisis industrial de casi cuatro años provocada por los numerosos cambios en su diseño, el Pentágono y la Casa Blanca se han visto forzados a buscar alternativas más allá de las fronteras estadounidenses.

Así, la Administración Trump, consciente de la urgencia de contrarrestar el rápido crecimiento de la flota naval de China y la incapacidad de sus propios astilleros para responder en tiempo y forma a las necesidades de la US Navy, se ha abierto a la compra de buques de guerra diseñados y construidos en el extranjero, algo inédito para este tipo de embarcaciones.

En este escenario, los astilleros de Japón y Corea del Sur parecen partir con ventaja, dado que sus diseños ya están siendo analizados por los expertos de la US Navy. No obstante, compañías navales europeas, como la italiana Fincantieri, que busca revancha para su plataforma FREMM, y la española Navantia, con la versión Flight II de sus fragatas F-110, también se han querido inscribir en la contienda.

La última en sumarse a la competición ha sido la británica Babcock, que ha dado un paso al frente con su diseño Arrowhead 140, el mismo en el que se basan las futuras cinco fragatas Type 31 de la Marina Real Británica, actualmente en construcción en las instalaciones escocesas de Rosyth.

Características de los buques

El Arrowhead 140 deriva de las fragatas clase Iver Huitfeldt de Dinamarca y destaca por ofrecer una plataforma de combate con una eslora en torno a los 140 metros y un desplazamiento que ronda las 5.700 toneladas en su versión estándar, ampliable según la configuración escogida.

A diferencia de las embarcaciones excesivamente compactas o especializadas, la arquitectura modular del Arrowhead 140 fue concebida desde cero para maximizar la capacidad de adaptación técnica.

Fragata F361 Iver Huitfeldt de Dinamarca Real Marina de Dinamarca

Su propulsión diésel-diésel combinada le confiere una autonomía de hasta dos meses en patrulla oceánica sostenida y una velocidad superior a los 28 nudos.

A su vez sus cubiertas y amplias bahías de misión permiten alojar una variedad de sistemas de lanzamiento vertical, sensores, aeronaves de ala rotatoria y armamento antibuque sin comprometer la integridad estructural ni el equilibrio del buque.

Alianza industrial

Para allanar el camino de su propuesta, Babcock ha iniciado conversaciones con Huntington Ingalls Industries (HII), el mayor constructor naval militar de los Estados Unidos, según diversas publicaciones de la prensa británica.

Esta asociación resulta decisiva para cumplir con las directrices de la Casa Blanca, que estipula que solo un máximo de dos cascos iniciales podrían construirse en astilleros del país de origen con el fin de acelerar su entrega, pero posteriormente la producción en serie debe transferirse de forma obligatoria a suelo estadounidense.

Representación de una fragata Arrowhead 140 Babcock

Babcock no dispone de astilleros propios en EEUU, por lo que apoyarse en la infraestructura existente de HII le permitiría transferir licencias de producción, propiedad intelectual y metodología industrial sin sobrecargar su línea de montaje británica, la cual ya tiene asignadas las mencionadas cinco fragatas iniciales de la Marina Real británica.

La propuesta británica cuenta además con el sólido aval de su proyección en el mercado internacional, habiendo sido seleccionada con anterioridad para los programas navales de exportación de Polonia e Indonesia.

El ejemplo del programa polaco Miecznik demuestra la flexibilidad bélica que admite el casco del Arrowhead 140, capaz de incorporar lanzadores verticales Mk 41 de 32 celdas para misiles antiaéreos, armamento antibuque pesado y sonares de última generación, elevando su desplazamiento hasta las 7.700 toneladas a plena carga.

Desde la perspectiva de la US Navy, disponer de una fragata equilibrada y con un coste operativo inferior al de los costosos destructores de la clase Arleigh Burke representaría un balón de oxígeno táctico.

Estos buques permitirían asumir labores de escolta oceánica, presencia naval permanente y protección de líneas de comunicación marítima, liberando a los grandes destructores para misiones críticas de defensa aérea de zona y ataque balístico de alta intensidad.

Sin embargo, frente a las consolidadas opciones asiáticas, la fragata Type 31 todavía no se encuentra en servicio plenamente activo con su operador principal, lo que resta cierta ventaja frente a los buques japoneses o surcoreanos ya operativos.