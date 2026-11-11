Rafael presenta 'Super Ice', un misil de crucero con una ojiva de 454 kilos y lanzamiento multidominio

Basado en la tecnología de los misiles Ice Breaker y Sea Breaker, está orientado a neutralizar objetivos estratégicos de alto valor como defensas antiaéreas.

Incorpora una ojiva de unos 454 kilos (1.000 libras) compatible con la bomba MK83, además de guiado electroóptico y navegación autónoma a baja altitud.

El sistema destaca por su versatilidad multidominio, pudiendo ser lanzado desde aeronaves, buques y plataformas terrestres sin requerir grandes modificaciones.

La firma israelí Rafael presentó 'Super Ice', un misil de crucero de largo alcance concebido para misiones de ataque de precisión a distancia (stand-off).

La compañía israelí Rafael Advanced Defense Systems ha presentado 'Super Ice', un misil de crucero de largo alcance diseñado para atacar objetivos estratégicos de alto valor. El nuevo sistema incorpora una ojiva de 1.000 libras —unos 454 kilos— compatible con la bomba MK83 y puede lanzarse desde plataformas aéreas, navales y terrestres.

Desarrollado a partir de la tecnología del Ice Breaker, el nuevo misil amplía la familia de armas de precisión de Rafael, en la que también figura el Sea Breaker.

Su diseño está orientado a misiones de ataque stand-off, que permiten golpear objetivos a distancia sin exponer directamente a la plataforma lanzadora a las defensas del adversario.

Entre sus prestaciones, el fabricante destaca la navegación autónoma, el vuelo a baja altitud siguiendo el relieve del terreno y la capacidad de operar en cualquier condición meteorológica.

El misil incorpora además un sistema de guiado electroóptico basado en el reconocimiento y la comparación de imágenes para alcanzar sus objetivos con alta precisión.

Rafael señala que el sistema está concebido para neutralizar blancos de alto valor, incluidos los sistemas de defensa antiaérea.

Sin embargo, la compañía no ha publicado por ahora datos sobre su alcance máximo, velocidad, dimensiones o calendario de entrada en servicio, ni ha identificado posibles clientes.

Distintos dominios

La capacidad de operar desde distintos dominios constituye uno de los principales argumentos comerciales del nuevo misil. Según Rafael, Super Ice podrá integrarse en aeronaves sin necesidad de realizar modificaciones sustanciales en las plataformas y también emplearse desde lanzadores terrestres o buques.

El sistema comparte con Ice Breaker los sistemas de lanzamiento, la infraestructura de planificación de misiones y parte de la cadena logística.

Esta arquitectura común, sostiene la empresa, permitirá reducir los costes de integración y mantenimiento, además de facilitar que los operadores seleccionen el arma más adecuada para cada objetivo.

El presidente de Rafael, Yuval Steinitz, ha presentado Super Ice como una solución para ataques de largo alcance contra objetivos estratégicos, entre ellos las defensas aéreas.

El directivo ha situado su desarrollo dentro de la trayectoria de la compañía en este sector, que se remonta a la familia de misiles POPEYE.

Por su parte, el consejero delegado, Yoav Tourgeman, ha defendido que el nuevo sistema responde a la creciente demanda de capacidades avanzadas para operaciones multidominio.

Rafael vincula su desarrollo con la experiencia acumulada en conflictos recientes y con la necesidad de adaptar sus armas a los escenarios de guerra actuales.