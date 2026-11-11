Navantia concentra cerca de 3.000 millones en programas de modernización de Defensa a la espera de más adjudicaciones

Defensa contempla futuros programas como la modernización evolutiva de los submarinos S-80 (2.373 millones) y de los buques anfibios clase 'Galicia' (594 millones).

La mayor cuantía asignada corresponde a la prefinanciación de 1.786 millones de euros para el desarrollo de seis corbetas europeas del programa EPC.

El Consejo de Ministros adjudicó de forma directa a la compañía naval un buque hidrográfico oceánico por 345 millones y otro de inteligencia por 591 millones.

Navantia acumula cerca de 3.000 millones de euros en recientes encargos de Defensa para la construcción y modernización de buques.

Las últimas semanas están siendo especialmente relevantes para el futuro de los astilleros de Navantia. La compañía pública ha sido adjudicataria de varios programas que ya suman cerca de 3.000 millones de euros. Y la cifra podría incrementarse de forma importante en próximas fechas.

En el Consejo de Ministros ordinario de este pasado martes —habrá dos extraordinarios, los viernes 13 y 20 de noviembre, además del tradicional del martes—, Defensa ha encargado de forma directa a Navantia el diseño y construcción de un nuevo buque hidrográfico oceánico (345 millones de euros) y otro de inteligencia (591 millones).

A estos dos últimos programas se suman las adjudicaciones de hace dos semanas. El 27 de octubre, el Gobierno asignó a la compañía naval española la modernización de los cazaminas clase 'Segura' y la modernización y el sostenimiento de "distintas unidades de superficie y submarinas de la Armada, incluidos los submarinos de la clase S-80".

Sobre los cazaminas, Ministerio de Industria aprobó entonces su prefinanciación por 210 millones de euros, pero en el último Consejo de Ministros la cifra total del programa asciende a 527 millones.

Se trata de la fórmula económica que viene aplicando el Gobierno desde el año pasado, por la que Industria asume parte —aproximadamente un 40%— de la prefinanciación de los Programas Especiales de Modernización y Defensa se encarga del resto, como ha sido en este caso.

En cuanto al sostenimiento de "distintas unidades de superficie", el valor estimado se ha mantenido en 210 millones de euros, eliminando de la ecuación a los S-80, que ahora cuentan con su propio programa.

Este laberinto burocrático debería aclararse con la publicación de los Reales Decretos que regularán las asignaciones económicas multianuales y en los que Defensa suele explayarse en detalles sobre las actuaciones y trabajos que encargará.

Sin embargo, la mayor cuantía económica ya asignada a Navantia en las últimas fechas es la destinada al programa European Patrol Corvette (EPC), cuya prefinanciación de 1.786 millones de euros recibió la luz verde del Gobierno en el Consejo de Ministros del 27 de octubre.

Si se sigue la misma fórmula que en anteriores PEM, el programa EPC ascendería por sí solo a más de 3.000 millones de euros. Un término que todavía no se ha confirmado por parte del Ministerio de Defensa.

Está gestionado por la Organización Conjunta de Cooperación en Materia de Armamento (OCCAR) y orientado al desarrollo y construcción de seis corbetas de nueva generación para España. En el EPC participan también Francia —a través de Naval Group— e Italia —con Fincantieri—.

Programas pendientes

Además de los anteriores programas ya asignados de forma directa a Navantia por parte del Gobierno, la compañía naval española podría ser adjudicataria única o bien participar de forma amplia en otros contratos.

Fuentes industriales han explicado a EL ESPAÑOL que el Gobierno deberá mover ficha en los próximos días para avanzar en la asignación de estos programas sin nombre ni apellidos.

Entre ellos se encuentra la modernización y el desarrollo evolutivo de los submarinos clase S-80, en el que todo indica que participará Navantia y que cuenta con un valor estimado de 2.373 millones de euros.

Esta actuación, explican desde Defensa, tiene como finalidad garantizar la operatividad y la evolución tecnológica continua de los submarinos S-80 en servicio, así como de las instalaciones y sistemas necesarios para asegurar su sostenimiento.

La complejidad técnica de estas unidades exige una adaptación permanente a los avances tecnológicos y un mantenimiento que permita alcanzar los máximos niveles de disponibilidad y fiabilidad.

Las mismas fuentes han indicado a este periódico que no se contempla por el momento la construcción de más submarinos y que esta partida servirá para su modernización y actualización a lo largo de su vida útil.

Otro programa naval importante es la modernización de mitad de vida (MLU) de los buques de asalto anfibio clase 'Galicia'.

Esta actuación, explican, permitirá actualizar los sistemas de comunicaciones, combate y navegación, así como otros elementos de la plataforma y de apoyo a las operaciones anfibias, que presentan un importante grado de obsolescencia.

Asimismo, se contempla la adaptación de los buques a los nuevos escenarios operativos, incluida la posible integración de vehículos no tripulados y la mejora de sus capacidades de ciberdefensa.

El valor estimado del programa asciende a 594 millones de euros, pero en la documentación no se menciona, de momento, a Navantia como empresa adjudicataria.