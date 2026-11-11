Marruecos completa la flota de C295 con la entrega del segundo avión fabricado por Airbus en Sevilla

Airbus Defence and Space continúa trabajando desde la capital andaluza en otros contratos clave, como la venta de 8 aeronaves C295 autorizada a Argelia.

La entrega coincide con el vuelo inaugural en Sevilla del primer C295 MTA para el Ejército del Aire de España, dentro de un programa de 18 aparatos tácticos.

Los nuevos C295 modernizarán la flota de transporte militar marroquí, sustituyendo gradualmente a los veteranos CN-235 gracias a su mayor capacidad de carga y alcance.

Marruecos ha recibido el segundo avión C295 ensamblado por Airbus en Sevilla, completando así la entrega del pedido de dos unidades destinadas a la Base Aérea de Kenitra.

Poco más de un mes después de recibir la primera unidad, Marruecos ya tiene en su poder el segundo C295. Esta aeronave, uno de los referentes mundiales en su clase, se ensambla en las instalaciones de Airbus Defence and Space en Sevilla, desde donde partió en vuelo de entrega el pasado martes.

La aeronave despegó de la capital andaluza ese mismo día para aterrizar aproximadamente una hora después en la Base Aérea de Kenitra, al noroeste del país, la misma en la que recaló la primera unidad el 29 de septiembre.

El nuevo C295 de la Real Fuerza Aérea cuenta con el número de serie MSN 254 y obtuvo la matrícula provisional española EC-254 el pasado julio, cuando comenzó la fase de pruebas de vuelo por parte de la compañía aeronáutica.

Esta segunda unidad es también la última del pedido que Marruecos efectuó a Airbus Defence and Space, aunque algunos medios locales habían apuntado a que Rabat había ampliado el lote a cuatro aparatos.

La primera aeronave que Marruecos recepcionó tuvo su puesta de largo en el Salón Aeronáutico de Marrakech el 7 de octubre, una semana después de la recepción desde Sevilla. Durante esos días, el avión efectuó algunos vuelos entre bases aéreas marroquíes, aterrizando en Tetuán y Alhucemas, aunque mantuvo su centro de operaciones en Kenitra.

Dentro de las instalaciones de las Fuerzas Armadas marroquíes, Kenitra se ha erigido como la más importante para los aviones de transporte. Desde allí vuelan los CN-235, C-27J y C-130H Hércules.

Precisamente, el objetivo de Marruecos con la incorporación de los dos C295 a su flota es incorporar una aeronave más moderna con costes operativos más bajos y flexibilidad en la operación.

Ensayo de vuelo del nuevo C295 del Ejército del Aire Airbus

Además, se erige como la evolución natural de los seis CN-235 desarrollados y fabricados en España en los años 80 y que la Fuerza Aérea marroquí opera desde hace años para sus operaciones de corto y medio radio.

Los nuevos C295 cuentan con un fuselaje reforzado tres metros más largo que los CN-235, winglets en la punta de las alas para reducir el consumo y una planta motriz más potente.

Estas características se ven reflejadas en las características técnicas más avanzadas, como la capacidad de llevar a 70 soldados o 48 paracaidistas, frente a los 51 pasajeros y 35 paracaidistas del CN-235, o las 8 toneladas de carga, casi dos más que el modelo más veterano.

Pedidos españoles

La entrega ha coincidido temporalmente con el despegue inaugural y el inicio de las pruebas de vuelo por parte del primer C295 MTA fabricado para el Ejército del Aire y del Espacio español dentro de un nuevo lote.

El lote está compuesto por 18 aparatos de la versión de transporte táctico y fue adjudicado a Airbus Defence and Space en diciembre de 2025, por lo que ha pasado menos de un año desde el pedido en firme hasta que el avión ha levantado el vuelo. Fuentes de la compañía han indicado a EL ESPAÑOL que el objetivo es que se realice la entrega antes de fin de año.

El programa, valorado en 1.300 millones de euros, contempla la adquisición de los aviones para sustituir a los CN235 de la Escuela Militar de Transporte Aéreo y a los C212 Aviocar empleados por la Escuela Militar de Paracaidismo.

De forma paralela, Airbus Defence and Space en Sevilla también se encuentra trabajando en el pedido de aviones C295 para vigilancia marítima (MSA) y guerra antisubmarina (MPA).

El Consejo de Ministros aprobó en septiembre de 2023 el programa de adquisición de 16 aeronaves —ocho de cada versión— por 2.034 millones de euros.

Los C295 MSA que se esperan serán el reemplazo natural de los CN-235 de vigilancia marítima que actualmente se encuentran operativos en el Ala 46 de Gran Canaria, Ala 48 en Getafe (Madrid) y Ala 49 en Mallorca.

Estos aviones de vigilancia marítima son pieza clave en algunas misiones internacionales en las que participa España, como la operación Atalanta, que lucha contra la piratería en el océano Índico y frente a las costas del Cuerno de África.

Junto a ellos Airbus Defence and Space también tiene en su lista de pedidos los aviones de la variante MPA (Maritime Patrol Aircraft), la plataforma elegida por el Ministerio de Defensa para realizar labores de guerra antisubmarina.

Las características básicas se pueden resumir en "su capacidad para detectar e identificar buques de superficie y submarinos por medio de sensores específicos", según explicó el teniente coronel Enrique Montero, jefe del programa. Pero donde de verdad se encuentra el factor diferenciador es en el armamento que puede "portar y emplear".

Ocho aviones para Argelia

En enero de 2025, el Gobierno español autorizó la venta de 8 aviones de transporte C295 a Argelia por 285,2 millones de euros.

Un acuerdo que no se anunció públicamente pero que quedó reflejado en el informe sobre exportaciones españolas del ámbito de la defensa.

No obstante, estas no serán las primeras unidades de este modelo de aeronave que adquirirá el país magrebí. En 2004, Argelia se convirtió en el primer operador africano del C295, tras adquirir dos aviones en versión de transporte VIP y otras cuatro para misiones de patrulla marítima.