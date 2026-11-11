Grupo ETRA adquiere el control de ETRAir para impulsar su expansión en drones militares y sistemas antidrón

La transacción refuerza la autonomía industrial y militar de España y acelerará la internacionalización de la cartera de productos de la firma.

ETRAir mantendrá su equipo y directiva, aumentando la inversión en I+D+i, inteligencia artificial y su capacidad de producción.

La operación busca consolidar su presencia en el sector de defensa y seguridad, enfocado en drones militares y tecnologías antidrón.

Grupo ETRA adquiere el 49% restante de ETRAir a CASIATECH y pasa a controlar el 100% de la compañía española.

Grupo ETRA ha adquirido el 49% del capital de ETRAir que permanecía en manos de CASIATECH y pasa a controlar el 100% de esta compañía española especializada en el desarrollo y fabricación de sistemas aéreos no tripulados (UAV) y tecnologías de lucha contra drones (C-UAS).

La operación, formalizada el pasado 28 de mayo, consolida la apuesta del grupo industrial por el negocio de defensa y seguridad, en un mercado marcado por el rápido crecimiento de la demanda de sistemas autónomos y capacidades antidron.

La adquisición permitirá a ETRAir reforzar su músculo financiero e industrial, acelerar el desarrollo de nuevos sistemas y ampliar su capacidad de producción para responder a las necesidades de unas Fuerzas Armadas cada vez más dependientes de las plataformas no tripuladas y las tecnologías de defensa frente a amenazas aéreas.

La compañía mantendrá su actual estructura directiva, su equipo y su actividad, por lo que la integración accionarial no supondrá cambios en sus operaciones ni en los compromisos contractuales con sus clientes y socios estratégicos, entre ellos las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad.

Uno de los principales objetivos de esta nueva etapa será incrementar la inversión en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), así como ampliar las instalaciones de pruebas y las capacidades de escalado industrial.

ETRAir también pretende acelerar la internacionalización de su cartera de productos para ganar presencia en mercados exteriores.

Entre sus líneas tecnológicas prioritarias figuran los sistemas aéreos no tripulados, las soluciones de contramedidas antidrón y el desarrollo de software de control de vuelo basado en inteligencia artificial.

Tres ámbitos que han ganado protagonismo en los conflictos recientes, donde los drones se han convertido en herramientas esenciales para misiones de vigilancia, reconocimiento, ataque y protección de infraestructuras críticas.

Nuevos productos

El respaldo de Grupo ETRA permitirá a la compañía afrontar el desarrollo de nuevos productos y reforzar su capacidad para ofrecer soluciones tecnológicas nacionales en un sector considerado estratégico para la autonomía industrial y militar española.

La operación supone, además, un nuevo movimiento de consolidación empresarial en el ecosistema español de defensa, en plena expansión por el aumento de las inversiones militares y la necesidad de desarrollar capacidades propias en tecnologías no tripuladas.

El objetivo de ETRA es aprovechar esta oportunidad para posicionarse en un mercado internacional cada vez más competitivo, en el que los sistemas UAV y C-UAS se han convertido en prioridades para los ejércitos y las fuerzas de seguridad.

Con el control total de ETRAir, Grupo ETRA refuerza así su apuesta por un segmento tecnológico que está transformando los escenarios de combate y que se perfila como uno de los principales motores de crecimiento de la industria de defensa en los próximos años.