Feijóo plantea una ley de financiación de Defensa, más militares y un mayor despliegue en Ceuta, Melilla y Canarias

La formación busca potenciar la industria nacional de Defensa y simplificar la contratación de material para reducir la dependencia tecnológica exterior.

El programa electoral contempla reforzar el despliegue militar en Ceuta, Melilla y Canarias ante el incremento de la presión migratoria y los ataques híbridos.

Feijóo plantea reconocer la carrera militar como profesión de riesgo, mejorar sus retribuciones y fomentar la carrera basada en el mérito para atraer y retener talento.

El PP propone una 'ley de programación y financiación de la defensa' para garantizar inversiones a medio y largo plazo y someter los compromisos internacionales al respaldo parlamentario.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este martes el programa electoral de su partido para las elecciones del 29N, un documento con 249 medidas articuladas en torno a cuatro grandes ejes: "reparar al Estado, regenerar la democracia, reunir a la nación y recuperar la ambición y la autoestima de España".

La política de Defensa se enmarca en el bloque “España tendrá medios para su defensa”. El programa del PP articula su estrategia en cuatro ejes: cumplir los compromisos internacionales, modernizar y reforzar las Fuerzas Armadas, proteger todo el territorio nacional y fortalecer la industria de Defensa.

El PP apuesta por convertir la Defensa en una "verdadera política de Estado" y garantizar una financiación estable que permita cumplir los compromisos adquiridos con los aliados internacionales. Para ello, propone aprobar una "ley de programación y financiación de la defensa", con la que establecer "objetivos de personal y material a medio y largo plazo".

La iniciativa pretende dotar de mayor estabilidad y previsibilidad a las inversiones militares y someter los compromisos internacionales al respaldo parlamentario. "España volverá a ser un socio fiable y todo compromiso será respaldado por las Cortes", recoge el documento.

La propuesta busca que la política de Defensa cuente con una planificación sostenida que permita programar los grandes proyectos de modernización de las Fuerzas Armadas y atender las necesidades de personal y equipamiento, evitando que los compromisos internacionales dependan de decisiones presupuestarias puntuales.

Más efectivos y medios

El segundo eje lleva por título "Más militares, mejor preparados y con medios renovados". El programa plantea revisar la normativa de personal para construir una carrera militar para oficiales, suboficiales y tropa y marinería "basada en el mérito y la capacidad".

Entre las medidas destaca el reconocimiento de la profesión militar como profesión de riesgo, una reivindicación histórica de buena parte del colectivo, que reclama un reconocimiento específico de las particularidades y peligros inherentes al servicio en las Fuerzas Armadas.

El Ministerio de Defensa anunció el 24 de marzo de 2026 el inicio de los trámites para lograr esta consideración, aunque, a finales de octubre, el procedimiento seguía sin contar con garantías ni un calendario definido para su culminación.

Actualmente, sí tienen reconocido este régimen determinados cuerpos policiales, como la Ertzaintza, los Mossos d'Esquadra y la Policía Foral de Navarra, así como las policías locales. Esta catalogación permite, en los supuestos establecidos legalmente, aplicar coeficientes reductores para anticipar la edad de jubilación.

Los militares, sin embargo, siguen pendientes de que se materialice una reivindicación que afecta al reconocimiento de las especiales condiciones de peligrosidad, exigencia física y disponibilidad permanente asociadas a la carrera militar.

El programa del PP también contempla mejorar las retribuciones del personal militar, actualizar la normativa sobre sus derechos y deberes y reforzar las condiciones de desarrollo de la carrera profesional.

La formación apuesta asimismo por reforzar la formación y especialización, impulsar la promoción por mérito y mejorar las condiciones de vida laboral y conciliación.

Todo ello con el objetivo de "atraer y retener talento en la carrera militar", en un momento en el que el incremento de las necesidades operativas exige también ampliar y fortalecer las plantillas.

Ceuta, Melilla y Canarias

La defensa de la integridad territorial y la protección de los espacios de soberanía española en el norte de África y el Atlántico constituyen uno de los ejes del programa del PP en materia de Defensa.

Bajo el compromiso de "defenderemos todo nuestro territorio con nuestros socios y aliados", los populares plantean reforzar la presencia militar en Ceuta, Melilla y Canarias, tres territorios especialmente sensibles por su posición geográfica y su exposición a las tensiones con el entorno norteafricano.

La propuesta adquiere especial relevancia tras la crisis fronteriza de Ceuta de los días 30 y 31 de julio de 2026, cuando decenas de miles de personas entraron irregularmente en la ciudad autónoma desde Marruecos. La magnitud de la crisis obligó a movilizar a las Fuerzas Armadas para apoyar a la Guardia Civil en las labores de vigilancia y seguridad del perímetro fronterizo.

El Gobierno llegó a declarar el 25 de agosto la situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta, ante la presión sobre las capacidades de control fronterizo, identificación, atención humanitaria y acogida.

Soldados patrullan en las calles de Ceuta. E.P.

El episodio volvió a situar en primer plano la vulnerabilidad de la frontera sur española y la exposición de las ciudades autónomas a episodios de presión sobre su soberanía y sus servicios esenciales.

A este escenario se suma el repunte de la presión migratoria en Canarias. Desde el pasado 1 de octubre, el archipiélago -especialmente en El Hierro- ha recibido a más de 12.000 personas en apenas seis semanas, el triple que en todo el primer semestre del año.

Más allá de la dimensión migratoria, Canarias constituye un enclave estratégico para España en el Atlántico, tanto por el control de las rutas marítimas como por su proyección hacia África occidental y la protección de sus espacios marítimos y aéreos.

La combinación de estos factores sitúa la vigilancia del flanco sur entre los desafíos de seguridad del país.

En este contexto, el PP plantea expresamente que "reforzaremos el despliegue militar en Ceuta, Melilla, Canarias y el resto de los territorios españoles en el norte de África".

Una formulación que sitúa la presencia de las Fuerzas Armadas y la protección de las fronteras entre las prioridades de su política de Defensa, en un escenario en el que las amenazas híbridas, la instrumentalización de los flujos migratorios y la presión sobre los espacios de soberanía adquieren una creciente dimensión estratégica.

El programa también contempla reforzar, cuando sea necesario, los contingentes españoles desplegados en misiones de la OTAN y contribuir a proteger las rutas marítimas de las que depende la economía nacional.

Aunque no lo incluye en el epígrafe dedicado específicamente a Defensa, el citado programa del PP pone de relieve que "Ceuta y Melilla son la frontera terrestre de la Unión Europea en África, y Canarias soporta una presión singular como frontera marítima".

Y en este aspecto subraya que "la inmigración irregular utilizada como arma de presión contra España es un ataque híbrido", sin apuntar a ningún país en concreto o aclarar si se refiere con ello a la entrada masiva de migrantes que hubo el pasado verano en Ceuta.

En este sentido, precisan que exigirán a Bruselas que las dos ciudades autónomas reciban "el mismo trato que la Unión dio en 2025 a sus regiones fronterizas con Rusia".

Industria de Defensa

El cuarto apartado lleva por título "La industria de Defensa creará empleo y reforzará nuestra soberanía tecnológica". Los de Feijóo sitúan el desarrollo de la base industrial nacional como una pieza clave para reducir la dependencia de proveedores extranjeros y garantizar que las Fuerzas Armadas dispongan de los sistemas necesarios para cumplir sus misiones.

La guerra de Ucrania ha evidenciado la necesidad de contar con grandes reservas de munición, producción a escala, defensas antiaéreas y respuestas frente a drones. También subraya la importancia de integrar vigilancia, guerra electrónica, comunicaciones seguras y ataque de bajo coste en escenarios de alta intensidad.

En esta línea, el programa identifica como sectores prioritarios los drones y sistemas antidrones, la defensa antiaérea, la munición, la ciberdefensa, las comunicaciones, la inteligencia artificial y las capacidades navales.

Son ámbitos que concentran buena parte de las necesidades de rearme de los países europeos ante un escenario de mayor intensidad bélica y de consumo acelerado de material militar.

El documento plantea que las inversiones en equipamiento y modernización sirvan para "dotar a nuestras Fuerzas Armadas de las capacidades que necesitan para cumplir sus misiones", al tiempo que permitan "generar empleo cualificado en territorio nacional y desarrollar tecnología propia".

El objetivo es que la inversión militar actúe también como palanca para fortalecer la industria española, impulsar la innovación y reducir la vulnerabilidad de las cadenas de suministro.

En este sentido, el PP apuesta por que la modernización de los ejércitos contribuya a "reducir la dependencia exterior", especialmente en sectores considerados críticos para la seguridad nacional.

Además, el programa del PP recoge una demanda recurrente del sector: simplificar la contratación. “Simplificaremos la contratación de defensa para que el material llegue a tiempo”, afirma el citado documento, con el objetivo de agilizar la adquisición de equipos y adecuar la producción industrial a las necesidades de las Fuerzas Armadas.