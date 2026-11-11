Drones navales camuflados en barcos pesqueros, la fórmula de Kongsberg para detectar a los submarinos rusos en el Ártico

El plan prevé una flotilla de 10 buques equipados con sonar avanzado de Thales UK para controlar zonas estratégicas del Ártico.

El proyecto se ha presentado a la Royal Navy británica, que busca este tipo de plataformas no tripuladas para apoyar a sus futuras fragatas Type 26.

Diseñado a partir de un buque arrastrero de 56 metros de eslora, la embarcación ofrecerá una autonomía de hasta 60 días de navegación continua.

La firma noruega Kongsberg Maritime presenta el Arctic Hunter, un buque pesquero reconvertido en dron de superficie autónomo para la detección de submarinos rusos en el Ártico.

La complejidad del tablero geopolítico en la región del Ártico y los nuevos formatos de plataformas navales no tripuladas convergen en un nuevo buque presentado por la firma noruega Kongsberg Maritime.

El Arctic Hunter, como así se denomina, parte de un barco pesquero convencional que ha sido convenientemente transformado para operar de forma autónoma para detectar la presencia de submarinos rusos en la región.

La embarcación ha sido propuesta a la Royal Navy británica, quien presentó una solicitud formal de plataformas no tripuladas que puedan apoyar la guerra antisubmarina.

En cuanto al concepto del Arctic Hunter, Kongsberg Maritime se basa en un diseño de buque arrastrero estándar en la industria pesquera de 56 metros de eslora, al que se le han retirado los sistemas internos para el procesamiento del pescado.

En su lugar, la compañía integra todo lo necesario para la operación remota de la embarcación y los sistemas especiales de detección submarina. Según recoge Defense News, la compañía espera que el Arctic Hunter pueda navegar de forma autónoma durante 60 días seguidos.

Las cargas de pago anunciadas por la compañía naval noruega incluyen un sonar avanzado fabricado por Thales UK, así como sistemas de comunicación seguros. Algunos aspectos del buque, como la hélice, se rediseñarán para reducir la firma acústica y evitar interferencias con el sonar embarcado.

Según un portavoz de la compañía, el planteamiento operativo para el Arctic Hunter consiste en una flotilla de 10 buques con base y apoyo en algún lugar al oeste del Bear Gap, un tramo del océano Ártico entre Svalbard y Noruega que los submarinos rusos deben cruzar en su camino hacia aguas abiertas del Atlántico.

La Royal Navy designa este concepto de plataforma futura —todavía en concurso abierto— como Type 92, una nomenclatura que ya emplearon en la Segunda Guerra Mundial, como una flota mixta de buques tripulados y no tripulados trabajando de forma conjunta en tareas específicas.

En la guerra antisubmarina, drones de superficie (USV, por sus siglas en inglés) como el Arctic Hunter prestarían apoyo a las futuras fragatas Type 26, de cuya construcción se encarga la británica BAE Systems.

"La seguridad en el Atlántico es una prioridad absoluta, y creemos que el vehículo de superficie no tripulado Arctic Hunter ofrece una respuesta sólida y práctica a la creciente necesidad de mayor capacidad de detección de submarinos", declaró Lisa Edvardsen Haugan, directora ejecutiva de Kongsberg Maritime.

El plan de la compañía consiste en utilizar astilleros civiles en Reino Unido para la construcción de los buques y contratistas de defensa para la integración de los sistemas militares que irán a bordo.

De forma paralela, la propuesta del buque Type 92 respalda el acuerdo de Lunna House, por el que Gran Bretaña y Noruega liderarán los esfuerzos de la OTAN para desplegar sistemas autónomos en el Ártico.