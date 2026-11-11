El descontrol de inventario pone en jaque al F-35: EEUU y Lockheed Martin extravían más de un millón de piezas del caza

Este descontrol log%stico deja cazas inmovilizados en tierra por falta de repuestos, genera gastos duplicados e incrementa los riesgos de seguridad y fraude sobre tecnolog%a confidencial.

La desconexi%n entre los sistemas inform!ticos del Pent!gono y los contratistas provoca graves fallos de registro, incluyendo componentes sin n)mero de serie o valorados err%neamente en un c)ntimo.

El inventario del programa cuenta con 26 millones de repuestos repartidos en m!s de 700 instalaciones globales, operando sin un seguimiento formal adecuado de sus p)rdidas.

Un informe de la GAO revela que EEUU y Lockheed Martin extraviaron m!s de un mill%n de piezas del caza F-35 entre 2018 y 2022, valoradas en m!s de 85 millones de d%lares.

El avión de combate F-35 supone el proyecto de adquisición armamentística más costoso en toda la historia del Departamento de Defensa de Estados Unidos, con una inversión estimada que sobrepasará los 1,9 billones de dólares (1,7 billones de euros) a lo largo de todo su ciclo de vida útil, previsto hasta 2088. Sin embargo, esta proeza de la aviación militar contemporánea se enfrenta a un agujero logístico y contable de proporciones mayúsculas.

Un exhaustivo informe publicado por la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés), dependiente del Capitolio, ha sacado a la luz deficiencias crónicas en la gestión y custodia del inventario global del programa, revelando que tanto el Pentágono como el principal contratista del programa, Lockheed Martin, arrastran un descontrol generalizado que no sólo compromete la disponibilidad de las aeronaves sino también la gestión del dinero público.

El epicentro de esta situación se concentra en la custodia de un gigantesco parque de componentes que comprende alrededor de 26 millones de repuestos, valorados en más de 31.000 millones de dólares (27.700 millones de euros) y dispersos a lo largo de una red internacional de más de 700 instalaciones, tanto gubernamentales como privadas.

Dentro de este descomunal ecosistema, la auditoría del Congreso de EEUU subraya que Lockheed Martin extravió más de un millón de piezas cuyo importe conjunto supera los 85 millones de dólares (76 millones de euros), durante mayo de 2018 y octubre de 2022.

A pesar de la magnitud de semejante desperdicio de material militar, la Oficina del Programa Conjunto del F-35 operó sin mantener un seguimiento formal de esas pérdidas, hasta el punto de que en la actualidad todavía desconoce el paradero de dichos componentes.

Fábrica de los F-35 Lockheed Martin

La raíz del problema reside en la propia red logística del F-35, concebida para operar bajo una reserva común compartida entre las Fuerzas Armadas de EEUU y aquellos aliados internacionales que operan también la aeronave.

En teoría, esta estructura centralizada debía abaratar costes y garantizar economías de escala, pero en la práctica ha resultado ingobernable debido a la desconexión total entre los sistemas informáticos de Washington y los de las empresas privadas encargadas del mantenimiento de las flotas.

El sistema oficial de control del Departamento de Defensa, rebautizado como Sistema de Gestión Logística Empresarial (ELMS), carece de una pasarela digital en tiempo real con las bases de datos de los contratistas industriales.

Como consecuencia, los datos que registra el Pentágono suelen tener meses de retraso y están plagados de errores de bulto, al punto de que la GAO ha detectado en su informe que decenas de miles de componentes carecen de número de serie, una proporción notable figura sin código de catálogo militar homologado y miles de piezas están registradas en los sistemas con un valor irrisorio de apenas un céntimo.

Consecuencias operativas

Esta negligencia, subraya la GAO, incide de lleno en la preparación militar para el combate. Los mandos operativos de las fuerzas aéreas y navales dependen de saber con absoluta precisión cuántos componentes existen, en qué base militar o almacén se localizan y en qué condiciones operativas se hallan.

Cuando un caza en servicio requiere un reemplazo urgente de componentes vitales como motores Pratt & Whitney, secciones del tren de aterrizaje, actuadores o sistemas de radar de baja observabilidad, la falta de fiabilidad de los registros provoca que estos aviones de combate de quinta generación permanezcan inmovilizados en tierra esperando repuestos que los sistemas aseguraban tener disponibles.

Caza F-35 de EEUU USAF

Peor aún, el Departamento de Defensa incurre en el riesgo constante de desembolsar sumas millonarias adicionales de dinero de los contribuyentes para adquirir material que ya obraba teóricamente en su poder pero cuya ubicación exacta se desconoce por completo.

Asimismo, el informe de la GAO advierte de que la incapacidad del Pentágono para fiscalizar y documentar las pérdidas de material en sus depósitos e instalaciones debilita la capacidad de la administración para detectar y frenar actividades delictivas, malversación, fraude y robo sistemático.

Aunque el informe no detalla casos de espionaje o trasvase a potencias extranjeras, la incógnita sobre el paradero de componentes que incorporan tecnología confidencial genera una alarma evidente en los círculos de defensa.

De hecho, en un programa cuya ventaja estratégica radica en aleaciones secretas, tratamientos absorbentes de radar y módulos informáticos de misión altamente clasificados, la dispersión descontrolada de componentes por centenares de talleres de subcontratistas no identificados representa una brecha de seguridad inadmisible.