Defensa destina más de 6.184 millones a renovar sus misiles: del sustituto del Hawk al Taurus NEO y el NSM submarino

Defensa invierte 545 millones en la flota actual de misiles de crucero Taurus y en capacitar a la industria nacional para la futura generación Taurus NEO.

Se aprueban 792 millones de euros para adaptar e integrar el misil antibuque Naval Strike Missile (NSM) en los submarinos S-80 de la Armada.

La mayor partida, de 3.396 millones de euros, se destinará a sustituir los antiguos sistemas de defensa aérea Hawk del Ejército de Tierra.

El Gobierno autoriza más de 6.184 millones de euros en cinco contratos para renovar y modernizar el arsenal de misiles de las Fuerzas Armadas.

El Gobierno ha dado un nuevo impulso a la modernización del arsenal de misiles de las Fuerzas Armadas. El Consejo de Ministros autorizó este martes cinco contratos por un importe conjunto de 6.184 millones de euros del Ministerio de Defensa, destinados a reforzar las capacidades de defensa aérea, ataque naval y armamento de precisión de los Ejércitos.

Las inversiones se enmarcan en los Programas Especiales de Modernización (PEM) de 2026, dentro de los cinco programas vinculados al ámbito de los misiles y de las nuevas capacidades que se desarrollarán en los próximos años.

La identificación de las empresas adjudicatarias y el reparto industrial de los contratos seguirán en el aire hasta la publicación de los reales decretos que desarrollen cada programa. Las compañías que figuran como candidatas o ya participan en trabajos tecnológicos, son muy cautas y no quieren comentar nada a la espera de conocer cuáles serán las adjudicatarias definitivas.

La mayor partida, de 3.396,7 millones de euros, corresponde a la adquisición de sistemas de defensa aérea de alta movilidad y altas prestaciones.

El programa, distribuido en diez anualidades, permitirá sustituir los veteranos sistemas estadounidenses Hawk (MIM-23), que el Ejército de Tierra utiliza desde la década de 1960 para proteger el espacio aéreo a media y baja altura.

El relevo de este sistema constituye una de las principales necesidades de renovación de la defensa antiaérea española. Entre las opciones que se perfilan figura el IRIS-T SLM, desarrollado por la alemana Diehl Defence, con Indra como potencial socio industrial nacional.

También aparecen alternativas como el CAMM-ER, de MBDA, o el NASAMS en sus posibles configuraciones de mayor alcance, desarrollado por Kongsberg y Raytheon.

En este contexto, Indra y Diehl firmaron en marzo de 2026 un acuerdo para desarrollar conjuntamente una solución terrestre de defensa aérea de medio alcance destinada a las Fuerzas Armadas españolas.

La alianza busca combinar la tecnología alemana en sistemas de misiles con las capacidades de integración y desarrollo tecnológico de la compañía española.

El movimiento se produce en plena aceleración del rearme europeo, en el que la defensa aérea y antimisil se ha convertido en una de las prioridades estratégicas.

La proliferación de drones, misiles de crucero y amenazas balísticas en los escenarios de Ucrania y Oriente Próximo ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con sistemas capaces de responder a ataques cada vez más complejos y saturados.

Los sistemas IRIS-T SLM, diseñados por Diehl Defence, son utilizados para contrarrestar las amenazas que suponen los aviones, helicópteros, misiles de crucero y drones enemigos a una distancia de hasta 40 km y una altitud de hasta 20 km. Cada uno cuesta 140 millones de euros.

Una unidad de fuego del sistema antiaéreo IRIS-T SLM se compone de lanzamisiles, radares y un centro de operaciones tácticas. El sistema destaca por su elevada movilidad táctica, que permite desplegar los lanzadores de forma independiente y responder a múltiples amenazas simultáneamente con un reducido número de efectivos.

En ese mismo contexto, también solicitado por la Artillería Antiaérea del Ejército de Tierra, el Gobierno aprobó la celebración del contrato para la adquisición de sistemas contra sistemas aéreos no tripulados, por un valor estimado de 1.450.345.037,19 euros.

El NSM llegará a los S-80

Ya en el ámbito naval. El Consejo de Ministros ha autorizado 792 millones de euros para el desarrollo, integración y adquisición de la versión del misil antibuque Naval Strike Missile (NSM) adaptada al lanzamiento desde submarinos.

El contrato se distribuirá en nueve anualidades y permitirá incorporar una nueva capacidad de ataque a distancia a la fuerza submarina española.

El proyecto contempla la integración del misil noruego, fabricado por Kongsberg, en los submarinos de la clase S-80 de la Armada.

Navantia, junto con empresas de la industria nacional y el fabricante noruego, ha realizado durante los últimos años distintos estudios para evaluar y preparar la incorporación de esta capacidad.

Submarino S-80 saliendo de Cartagena Ministerio de Defensa

La integración del NSM supondría un salto cualitativo para los sumergibles españoles, al ampliar sus posibilidades de actuación contra objetivos navales a distancias considerables y reforzar su capacidad de disuasión.

La solución también despierta el interés de otras marinas europeas que buscan dotar a sus submarinos convencionales de armamento antibuque de última generación.

La cooperación entre Navantia y Kongsberg cuenta con precedentes industriales consolidados. Ambas compañías han colaborado en programas como las fragatas F-310 de la Marina Real noruega y en la integración del NSM en los buques de las clases F-100 y F-110 de la Armada española.

Además, este mismo lunes, las dos empresas formalizaron una alianza estratégica para desarrollar e integrar capacidades submarinas no tripuladas de última generación, un ámbito que está ganando protagonismo en las estrategias navales europeas.

El futuro del Taurus

El paquete de inversiones también alcanza al ámbito aeroespacial, con dos iniciativas destinadas a garantizar la continuidad y evolución de las capacidades de ataque de largo alcance del Ejército del Aire y del Espacio.

Por un lado, Defensa ha autorizado 65 millones de euros, repartidos en seis anualidades, para acometer la modernización de media vida (MLR/MLU-II) de la actual flota de misiles de crucero Taurus.

El objetivo es actualizar sus sistemas y prolongar su vida operativa más allá de 2040, manteniendo una capacidad de ataque de precisión de largo alcance.

A esta partida se suman 480 millones de euros para contratar servicios de capacitación de la industria nacional en el marco del programa Taurus NEO.

Pruebas de integración en Alemania del misil “Taurus” KEPD 350 en el Eurofighter. Taurus Systems GmbH

La inversión pretende preparar al tejido industrial español para participar en el desarrollo de la próxima generación de misiles de crucero aire-tierra de largo alcance y reforzar la autonomía tecnológica e industrial en un segmento especialmente sensible.

La referencia del Consejo de Ministros define esta iniciativa como "un programa europeo para desarrollo, modernización y adquisición de una nueva generación de misiles de crucero aire-tierra de largo alcance".

En este ámbito, el consorcio industrial español SMS (Sistemas de Misiles de España) está llamado a desempeñar un papel relevante.

La sociedad, especializada en el desarrollo, sostenimiento y gestión del ciclo de vida de sistemas de misiles y defensa antiaérea, está participada por Sener (40%), Escribano Mechanical & Engineering (40%), GMV (10%) e Instalaza (10%).

Su estructura reúne capacidades de ingeniería, electrónica, sistemas de guiado e integración de armamento que pueden resultar determinantes para los futuros desarrollos.

No obstante, su eventual participación en los trabajos vinculados al Taurus NEO deberá concretarse en el desarrollo normativo e industrial del programa.

SMS también está presente en la carrera europea por desarrollar un interceptor de misiles hipersónicos. Su proyecto HYDEF compite con la propuesta de MBDA dentro de los esfuerzos europeos para dotarse de una nueva generación de capacidades de defensa antimisil.

En conjunto, las cuatro autorizaciones aprobadas por el Ejecutivo reflejan la apuesta por renovar capacidades críticas de las Fuerzas Armadas: desde la protección del espacio aéreo hasta el ataque naval desde submarinos y los misiles de crucero de largo alcance.

Un esfuerzo inversor que, además de reforzar el arsenal español, abre una nueva etapa de oportunidades para la industria nacional en un mercado europeo marcado por el rearme y la búsqueda de autonomía estratégica.