La Royal Navy activa con 103 millones 'Atlantic Net', su nueva red de drones para rastrear submarinos rusos

La red operará junto a submarinos nucleares Astute y la OTAN, garantizando también la seguridad del acceso de la disuasión nuclear británica basada en la clase Vanguard.

El proyecto forma parte del programa 'Atlantic Bastion' para crear una fuerza naval híbrida y acelerar la incorporación de sistemas autónomos recomendada por la Defensa británica.

El objetivo principal es rastrear submarinos rusos y proteger las infraestructuras críticas, como cables de comunicaciones y redes energéticas en el Atlántico Norte.

El Reino Unido invertirá 103 millones de euros en 'Atlantic Net', una red de drones submarinos, sensores e inteligencia artificial desarrollada por Ocean Infinity Solutions.

El Reino Unido destinará unos 103 millones de euros al desarrollo de Atlantic Net, una red de drones submarinos, sensores avanzados y sistemas de inteligencia artificial diseñada para detectar los movimientos de la flota rusa y proteger las infraestructuras críticas que recorren el fondo del Atlántico Norte.

El proyecto, encomendado a Ocean Infinity Solutions, impulsará la transformación de la guerra antisubmarina de la Royal Navy mediante una arquitectura de vigilancia autónoma capaz de patrullar las profundidades, detectar actividades sospechosas y rastrear posibles amenazas submarinas.

Su misión no se limitará a localizar submarinos adversarios: también protegerá los cables de comunicaciones y las redes energéticas que conectan al Reino Unido con sus aliados.

La iniciativa responde a la creciente preocupación de Londres por la actividad de los submarinos rusos y la vulnerabilidad de las infraestructuras estratégicas submarinas frente a operaciones de espionaje, sabotaje e interferencia.

Estos tendidos, esenciales para las comunicaciones internacionales y el suministro energético, se han convertido en un objetivo especialmente sensible en el actual escenario de confrontación entre Rusia y los países occidentales.

El propósito que persigue Londres con Atlantic Net es construir una imagen más completa y persistente de la actividad bajo la superficie y reducir los tiempos de detección y respuesta ante posibles incursiones.

La nueva red operará conjuntamente con los buques especializados en guerra antisubmarina y los submarinos nucleares de ataque de la clase Astute.

De este modo, las unidades tripuladas dispondrán de alertas tempranas y de información más precisa sobre los movimientos detectados en sus áreas de operación, lo que permitirá mejorar su capacidad para localizar y seguir a los submarinos adversarios.

Una nueva arquitectura

El despliegue de Atlantic Net constituye la primera fase de Atlantic Bastion, el programa con el que Reino Unido pretende transformar su fuerza naval mediante la combinación de plataformas tripuladas y no tripuladas.

El proyecto responde a una de las recomendaciones de la Revisión Estratégica de Defensa británica, que apuesta por acelerar la incorporación de sistemas autónomos a las Fuerzas Armadas.

La estrategia busca desarrollar una fuerza naval híbrida capaz de rastrear submarinos enemigos y proteger la extensa red de infraestructuras submarinas de Reino Unido y sus aliados.

Para ello, Londres pretende incrementar la escala, la persistencia y la resiliencia de la vigilancia bajo el mar, un dominio en el que la detección de amenazas sigue siendo especialmente compleja.

La cooperación internacional será otro de los elementos centrales de esta arquitectura.

El programa contempla trabajar junto a la OTAN y los países integrantes de la Fuerza Expedicionaria Conjunta (JEF), una alianza liderada por Reino Unido que agrupa a varios socios del norte de Europa y que tiene entre sus prioridades la seguridad del flanco septentrional.

"Encontrar las amenazas antes"

El ministro británico de Preparación para la Defensa e Industria, Luke Pollard, ha defendido la necesidad de adaptar las capacidades militares a la evolución de las amenazas submarinas. "Las amenazas bajo el Atlántico Norte están cambiando y nosotros estamos cambiando con ellas", ha afirmado.

Pollard ha subrayado que la inversión permitirá a la Royal Navy disponer de tecnología para "encontrar las amenazas antes y proteger nuestras infraestructuras críticas", además de impulsar la industria nacional.

El responsable británico también ha vinculado el proyecto con la protección de la disuasión nuclear del país: "Estamos avanzando en la inversión en nuestras Fuerzas Armadas y reforzando nuestra disuasión bajo el mar, en apoyo de nuestro elemento de disuasión nuclear último".

Esta última dimensión resulta especialmente relevante para Londres. La protección de las comunicaciones submarinas y de las rutas de acceso de sus fuerzas navales constituye un elemento esencial para preservar la operatividad de su disuasión nuclear, basada en los submarinos de misiles balísticos de la clase Vanguard.