La revolución no tripulada de la Legión: del microdron 'hecho en casa' a la munición merodeadora de ataque

Los drones se conectan en tiempo real con redes de mando como TALOS y son utilizados por unidades como Zapadores para supervisar labores de contramovilidad.

El Ejército avanza en la capacidad ofensiva con municiones merodeadoras de lanzamiento neumático, incorporando sistemas de fabricación española (Arquimea) y europea.

Los legionarios emplean desde modelos consolidados como Raven o Vector hasta microdrones FPV de fabricación propia y sistemas Skydio X10D aptos para entornos sin GPS.

La Brigada 'Rey Alfonso XIII' de la Legión integra drones como columna vertebral para tareas de inteligencia, logística de combate y ataques de precisión.

El teatro de operaciones contemporáneo se ha vuelto tan implacable como transparente, algo que saben muy bien las unidades de primera línea del Ejército de Tierra, como la Brigada 'Rey Alfonso XIII' de la Legión en Viator, Almería.

Los sistemas aéreos no tripulados —lo que comúnmente se conocen como drones— han dejado de ser un mero complemento para labores de reconocimiento para convertirse en la columna vertebral sobre la que se articulan las capacidades ISR, la logística de combate y los ataques de alta precisión.

"La guerra ha cambiado mucho", explicó un caballero legionario, que prefiere mantenerse en el anonimato, a EL ESPAÑOL durante unos ejercicios. "Hay mucha utilidad en el segmento de los drones, lo cual nos facilita notablemente el trabajo a la hora de reconocer la zona y adelantarnos a la jugada".

Sin embargo, el abaratamiento y accesibilidad de estas aeronaves ha dejado también de ser algo exclusivo de las grandes potencias militares. "Tenemos que contar con que el enemigo tiene estas mismas capacidades", señala.

En la arquitectura táctica de la Legión conviven actualmente plataformas de ala fija plenamente consolidadas en las Fuerzas Armadas —como los sistemas Raven, Orbiter o Vector— con una densa red de microdrones de reconocimiento y ataque de última incorporación, como sistemas FPV (First Person View) desarrollados y fabricados por las propias unidades con transmisión tanto analógica como digital.

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Además de estos últimos, los legionarios cuentan con el microdron Skydio X10D como una de las adquisiciones externas más recientes, un sistema especializado en ISR dotado de sensor electroóptico y cámara térmica y capacidad de navegación en entornos con GPS denegado.

Su versatilidad, explican a EL ESPAÑOL varios militares, permite ejecutar tareas de supervisión del terreno y escolta de convoyes sin exponer directamente a los combatientes en zonas de alto riesgo.

Sin embargo, el empleo operacional de estas aeronaves trasciende con creces la inteligencia aérea tradicional. Los especialistas legionarios han adaptado estas plataformas para situarlas en el centro de la acción directa en el frente.

"El uso que damos a los drones es muy amplio y cada vez va creciendo más a medida que incorporamos nuevos modelos con más capacidades", detalla otro legionario perteneciente a una unidad de infantería.

Dron modificado para llevar granadas Izan González Omicrono Base Álvarez de Sotomayor (Almería)

Además del mencionado ISR y el apoyo a convoyes, "podemos transportar plasma sanguíneo, llevar munición al frente o reabastecer de víveres a las tropas de primera línea". Pero, sin duda, uno de los campos que más han evolucionado es el que se centra en los ataques.

Salto cualitativo

El salto cualitativo en el que coinciden todos los legionarios es la "capacidad ofensiva no tripulada", que reside de forma más representativa en las municiones merodeadoras (loitering munitions).

Estos sistemas se operan fundamentalmente en binomio, integrado por un piloto controlador y un operador de lanzamiento. La munición se eyecta neumáticamente desde un tubo, adquiriendo la dinámica y el alcance de un proyectil guiado de diferente alcance.

Sobre el funcionamiento de este tipo de sistemas, pueden trabajar en dos escenarios muy diferentes. "Es capaz de buscar un objetivo en una zona designada o bien atacar directamente a unas coordenadas, depende de las necesidades del momento".

"Puede batir tanto a personal como a vehículos o a elementos situados dentro de una edificación", explica el legionario de infantería.

Los militares en Almería tienen prevista la incorporación de varias plataformas próximamente. Una de ellas, la más pequeña, está concebida para ser proyectada y operada por los especialistas a nivel de pelotón o sección.

Dron Vector Rodrigo Mínguez Base Álvarez de Sotomayor (Almería)

Por otro lado, dispondrán de una variante de mayor envergadura con un "nivel destructivo muy superior y que será manejada por mandos y personal especializado para la neutralización de objetivos de más alto valor".

"España ha adquirido dos sistemas de munición merodeadora", explica. "Uno de fabricación entera española de la empresa Arquimea, y otro procedente de un país europeo en el que hemos realizado los cursos de formación recientemente", precisa uno de los efectivos diplomados en el manejo de estos sistemas.

La efectividad de la flota no tripulada se multiplica de forma importante al integrarse de forma orgánica con las redes de mando y control. Por ejemplo, en el ámbito de la artillería de campaña, los Skydio han demostrado su capacidad de volar vídeo en tiempo real al sistema táctico TALOS empleado por el Ejército de Tierra para la toma de decisiones.

Esta integración, según afirmaron a este periódico, acelera drásticamente el ciclo de adquisición de objetivos y la corrección de tiro, permitiendo la obtención de imágenes georreferenciadas a una distancia segura.

Zapadores

De manera paralela, la Bandera de Zapadores de la Legión ha incorporado aeronaves FPV y de observación nocturna a sus cometidos tradicionales de ingenieros.

Durante el adiestramiento en el terreno al que asistió EL ESPAÑOL, los zapadores coordinaron el vuelo de estos pequeños vectores sobre ejercicios de contramovilidad, como el tendido e instalación de alambradas, supervisando el área y adaptando sus tácticas, técnicas y procedimientos.

Un día con la BRILEG: Drones, francotiradores y vehículos blindados

Tal como indica un oficial de la unidad de ingenieros, "lo que tratamos es de integrar todo lo que van sacando como lecciones aprendidas para corregirlo en nuestras técnicas e ir integrando los drones, que al final son la realidad del combate diario".

Esta masiva irrupción de sensores aéreos en ambos lados de la línea de contacto impone una servidumbre táctica crítica. La ventaja de contar con una visión aérea constante se ve contrarrestada por la amenaza simétrica del adversario, que dispone de herramientas parejas para monitorizar el terreno.

"Ahora mismo tenemos muchos ojos en cualquier lado", advierte un legionario al describir la realidad de las operaciones actuales.