Lluvia de millones en el Consejo de Ministros: luz verde a más de 11.800 M de euros para programas de Defensa

Entre los programas navales y tecnológicos aprobados destacan el desarrollo de un buque de inteligencia por 591 millones y la financiación del satélite SpainSat NG III.

Se aprueban 2.373 millones para la modernización de los submarinos S-80 y 1.450 millones para la compra de sistemas contra drones (C-UAS).

La mayor partida presupuestaria, de 3.400 millones de euros, se destinará a la adquisición de sistemas de defensa aérea y antimisil de alta movilidad.

El Gobierno ha dado luz verde a un paquete de inversión en Defensa de más de 11.800 millones de euros para mejorar las capacidades de las Fuerzas Armadas.

El Gobierno ha autorizado un paquete de inversión de más de 11.800 millones de euros destinado a mejorar las capacidades de las Fuerzas Armadas que incluye la adquisición de misiles antiaéreos y sistemas contra drones o la modernización y el desarrollo de los submarinos S-80 y los helicópteros NH90.

El programa con mayor asignación económica es para la adquisición de sistemas de defensa aérea de alta movilidad y altas prestaciones.

Esta contratación tiene como objetivo capacitar a las unidades de defensa antiaérea y antimisil de las Fuerzas Armadas para ser desplegadas, dando cobertura defensiva total contra amenazas de tal naturaleza. El contrato tendrá un valor estimado de 3.400 millones de euros.

La segunda recae en los submarinos clase S-80, que han recibido la aprobación de un programa por 2.373 millones de euros para su modernización y el desarrollo evolutivo.

Esta actuación, explican desde Defensa, tiene como finalidad garantizar la operatividad y la evolución tecnológica continua de los submarinos S-80 en servicio, así como de las instalaciones y sistemas necesarios para asegurar su sostenimiento.

La complejidad técnica de estas unidades exige una adaptación permanente a los avances tecnológicos y un mantenimiento que permita alcanzar los máximos niveles de disponibilidad y fiabilidad.

El tercer programa que supera la barrera de los mil millones es la adquisición de sistemas contra drones (C-UAS). Según indican, este programa se enfoca en cubrir la necesidad de las Fuerzas Armadas para hacer frente a las amenazas que representa el empleo hostil de los UAS, tanto en territorio nacional como fuera de él.

Los UAS representan una amenaza para la defensa nacional y de las operaciones. Por lo tanto, las FAS deben estar preparadas para contrarrestarla, de ahí la necesidad de la celebración del presente contrato. El programa asciende a 1.450 millones de euros.

Programas navales

Además de la modernización de los submarinos, la Armada española ha recibido la aprobación de programas muy importantes para incrementar sus capacidades.

El Consejo de Ministros ha autorizado el diseño y construcción de un buque de inteligencia por 591 millones de euros. La empresa adjudicataria de este contrato es Navantia, que recibió el año pasado un encargo para el diseño de esta embarcación como relevo del 'Alerta'.

El plazo para la entrega y la recepción del Buque será de 74 meses desde la formación de la Orden de Ejecución, tras su autorización por el Consejo de Ministros.

La construcción de este nuevo buque permitirá a la Armada mantener, actualizándola y mejorándola, su capacidad para realizar operaciones de guerra electrónica incorporando los últimos avances en buques de similares características.

Otro programa aprobado en Consejo de Ministros es la modernización de media (MLU) vida de los buques cazaminas clase 'Segura'.

Por 527 millones de euros, estos trabajos permitirán actualizar las capacidades de estos buques y adaptar sus sistemas a los nuevos riesgos y amenazas surgidos desde su entrada en servicio, manteniendo sus plataformas actuales.

Modificaciones de gastos

El Consejo de Ministros de hoy ha aprobado, a través del Ministerio de Hacienda, modificaciones de los límites de gasto para dos programas importantes dentro de Defensa.

El primero de ellos tiene como protagonista al satélite SpainSat NG III desarrollado por Hisdesat como sustituto del malogrado NG II que quedó inutilizado hace ahora un año.

Se trata de un cambio con el objetivo de posibilitar al Ministerio de Defensa la reprogramación de anualidades del programa SATCOM SPAINSAT NG para cubrir la fabricación, lanzamiento, pruebas y entrada en operación del satélite.

Hisdesat empleará la misma plataforma Eurostar NEO de Airbus Defence and Space de los satélites anteriores, pero "presenta algunas evoluciones tecnológicas, tras haber pasado más de 10 años desde que se ofertaron los satélites NG I y II".

En línea con lo anterior, explican desde Hacienda, se requiere una financiación adicional por importe total de 361 millones de euros.

La segunda medida aprobada dentro del Consejo es la modificación de los límites para permitir al Ministerio de Defensa la tramitación de contrataciones del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CESTIC).

Según explican, el CESTIC es el órgano de planificación, desarrollo, programación y gestión de las políticas relativas a los sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones. También centraliza la transformación digital, la gestión de datos o la seguridad de la información.

Asimismo, le corresponde la provisión segura de los servicios de la Infraestructura Integral de Información para la Defensa (I3D) y de las actuaciones de ciberseguridad para la protección de esta infraestructura y de la información que procesa y gestiona.

Con este planteamiento, el Ministerio de Defensa tiene planeado el impulso de un Acuerdo Marco de Ciberseguridad de la Infraestructura Integral de Información para la Defensa (I3D) en el primer trimestre de 2027 con un incremento del presupuesto de 18 millones de euros y alcanzando 74,7 millones para el total del programa.

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