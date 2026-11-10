La fragata F-82 'Victoria' y el submarino S-81 'Isaac Peral' participan en la operación Sea Guardian de la OTAN

España contribuye a esta misión aliada desde 2017 ofreciendo buques, submarinos, aeronaves y el apoyo logístico de las bases de Rota, Cartagena y Mahón.

Sea Guardian realiza tareas de prevención del terrorismo en la mar, mejora del conocimiento del entorno marítimo y desarrollo de capacidades de seguridad regional.

El despliegue busca vigilar el tráfico mercante y proteger las rutas de comunicación marítimas clave para el comercio y el abastecimiento energético europeo.

La fragata F-82 'Victoria' zarpó de Rota y el submarino S-81 'Isaac Peral' lo hizo desde Cartagena para unirse a la operación Sea Guardian de la OTAN en el Mediterráneo.

La fragata F-82 'Victoria' se ha hecho a la mar desde la Base Naval de Rota (Cádiz) para integrarse en la operación de seguridad marítima aliada Sea Guardian de la OTAN, en aguas del mar Mediterráneo.

De forma paralela, desde la Base Naval de Cartagena ha hecho lo propio el submarino S-81 'Isaac Peral', que recaló hace pocos días en su puerto base tras completar con éxito el hundimiento del patrullero 'Infanta Elena' empleando un torpedo, y que se integrará próximamente en la operación de la Alianza.

Durante esta activación, tanto la fragata 'Victoria' como el submarino navegarán por aguas de interés prestando especial atención al tráfico mercante y a las rutas de comunicaciones marítimas, "vitales para el comercio y el abastecimiento energético de Europa", según indican desde el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

Este conocimiento del entorno, explican, permite detectar actividades ilícitas y potenciales amenazas de forma temprana; lo que permite emplear medidas de disuasión y de lucha contra el terrorismo en la mar.

La participación de la Armada en la operación conjunta "refleja el firme compromiso de España con la seguridad colectiva de la Alianza y con la estabilidad del Mediterráneo", una región de especial interés para el Ministerio de Defensa.

En cuanto al despliegue, la Sea Guardian es la operación de seguridad marítima de la OTAN en el mar Mediterráneo. Se activó el 9 de noviembre de 2016, sustituyendo entonces a la operación Active Endeavour, puesta en marcha tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.

La coordinación recae sobre el Mando Marítimo Aliado (MARCOM), con sede en Northwood (Reino Unido), que actúa también como centro de intercambio de información de seguridad marítima de la Alianza Atlántica.

Marineros españoles en la cubierta de la F-82 'Victoria' EMAD

La operación tiene tres tareas principales: el conocimiento del entorno marítimo, mediante el intercambio de información entre aliados y con agencias civiles; la lucha contra el terrorismo en la mar; y el apoyo al desarrollo de capacidades de seguridad marítima de los países de la región, explican desde el EMAD.

Además, si el Consejo del Atlántico Norte lo requiere, puede asumir también cometidos de defensa de la libertad de navegación, interdicción marítima, lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva y protección de infraestructuras críticas.

Cada año, Sea Guardian desarrolla cinco o seis operaciones focalizadas en zonas concretas del Mediterráneo, en las que participan medios navales, aéreos y submarinos que permiten obtener una imagen precisa de la actividad marítima diaria.

La importancia estratégica del Mediterráneo para la seguridad europea es indudable, ya que por sus aguas transita cerca del 65% del petróleo y del gas natural que consume Europa occidental.

España participa en ‘Sea Guardian’ desde 2017 con buques de superficie, submarinos y aviones de patrulla marítima, y pone a disposición de la Alianza las bases de Rota, Cartagena y Mahón. Las Fuerzas Armadas españolas han asumido además el liderazgo de la fuerza en distintas ocasiones, actuando como comandante de las fuerzas desplegadas.