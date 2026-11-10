EEUU volverá a concentrar tres portaaviones en Oriente Próximo para reforzar el bloqueo naval sobre Irán

Esta demostración de poder aeronaval proporciona al Pentágono capacidad de respuesta inmediata si fracasan las conversaciones diplomáticas o si la Casa Blanca decide reanudar los bombardeos a gran escala.

La concentración de fuerzas busca reforzar el bloqueo naval sobre Irán, proteger el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz y aumentar la presión económica y militar sobre Teherán.

Estados Unidos prepara el despliegue del USS Theodore Roosevelt en Oriente Próximo, lo que podría elevar temporalmente a tres los portaaviones nucleares estadounidenses en la región junto al USS George Washington y el USS George H.W. Bush.

Estados Unidos prepara una nueva demostración de poder aeronaval frente a Irán mientras Donald Trump decide cómo quiere poner fin a la guerra. La llegada del USS Theodore Roosevelt (CVN-71) a Oriente Próximo permitirá reforzar el dispositivo naval estadounidense y podría elevar a tres el número de portaaviones nucleares desplegados simultáneamente en la región.

El movimiento se produce en plena revisión de la estrategia de Washington frente al régimen de los ayatolás. La Casa Blanca baraja tres escenarios: reanudar los bombardeos a gran escala contra objetivos iraníes, prolongar el bloqueo económico y naval para asfixiar a Teherán o abrir una negociación que obligue al país a aceptar importantes concesiones.

Mientras el presidente sopesa sus opciones, y donde las negociaciones parece que avanzan, el Pentágono prepara el dispositivo ante una posible reactivación de las operaciones de combate. La concentración de fuerzas aeronavales permitiría mantener la presión sobre Irán y disponer de capacidad de respuesta si fracasa la vía diplomática.

El Theodore Roosevelt, cuyo grupo de combate llegó a Singapur el pasado 6 de noviembre, tiene previsto incorporarse al área de responsabilidad del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) a partir de mediados de mes, según avanzó The Wall Street Journal (WSJ).

Su llegada podría coincidir con la presencia del USS George Washington (CVN-73), desplegado en la región desde el 19 de agosto, y el USS George H.W. Bush (CVN-77), que opera en la zona desde el pasado 23 de abril.

Un MH-60R Sea Hawk de la Marina de EE.UU. despega de la cubierta de vuelo del USS George Washington (CVN 73) mientras el portaaviones apoya la aplicación del bloqueo férreo de Estados Unidos contra Irán. @CENTCOM

El Theodore Roosevelt está llamado a relevar al George Washington, por lo que la coincidencia de los tres buques sería previsiblemente temporal.

La concentración supondría la segunda ocasión en 2026 en la que Washington reúne tres portaaviones en este escenario estratégico. El precedente se produjo en abril, cuando coincidieron el USS Abraham Lincoln (CVN-72), el USS Gerald R. Ford (CVN-78) y el George H.W. Bush.

El grupo de combate del Theodore Roosevelt está integrado por el propio portaaviones, el ala aérea embarcada Carrier Air Wing 11, el crucero lanzamisiles USS Chosin (CG-65) y los destructores USS Paul Hamilton (DDG-60) y USS Decatur (DDG-73).

Tras su escala en Singapur, la formación deberá atravesar el estrecho de Malaca y cruzar el océano Índico para alcanzar Oriente Medio.

Tres alas aéreas

La importancia del despliegue reside en la capacidad de combate y vigilancia que aportan los grupos aeronavales. La presencia simultánea de tres portaaviones proporcionaría al Pentágono mayor flexibilidad para mantener patrullas aéreas, proteger sus unidades navales y, llegado el caso, ejecutar nuevas operaciones ofensivas.

Los cazas F/A-18E/F Super Hornet constituyen el núcleo de la capacidad de ataque y defensa aérea.

Las Fuerzas Armadas de EEUU vigilan el control del estrecho de Ormuz. @CENTCOM

Los E-2D Advanced Hawkeye aportan alerta temprana, vigilancia y coordinación de las operaciones, mientras que los EA-18G Growler permiten ejecutar misiones de guerra electrónica contra radares y sistemas de comunicación adversarios.

A estas plataformas se suman los helicópteros MH-60 Seahawk, empleados en vigilancia marítima, guerra antisubmarina, búsqueda y rescate y apoyo logístico.

Esta combinación de medios resulta especialmente relevante en un escenario en el que Estados Unidos necesita controlar el tráfico marítimo y proteger a los buques encargados de hacer cumplir el bloqueo. También ofrece una plataforma de respuesta ante posibles ataques iraníes contra las fuerzas estadounidenses.

Ormuz, en el centro

El despliegue tiene una dimensión estratégica que trasciende la operación militar. El estrecho de Ormuz, por donde circula una parte sustancial del comercio mundial de petróleo y gas, constituye uno de los principales puntos de presión de Irán sobre la economía internacional.

Para Washington, mantener el control de las comunicaciones marítimas y restringir los intercambios comerciales iraníes supone aumentar el coste económico de la guerra para Teherán.

El bloqueo se ha convertido así en uno de los instrumentos centrales de la estrategia de Trump, junto con las sanciones y la amenaza de nuevos ataques.

La alternativa diplomática tampoco está descartada. Catar mantiene contactos para explorar un acuerdo provisional que permita desbloquear la situación.

La evolución de estos contactos condicionará la decisión de la Casa Blanca. Trump ha dejado abierta la posibilidad de no reanudar los ataques si las negociaciones avanzan, aunque el Pentágono mantiene la preparación militar ante un eventual fracaso de las conversaciones.

En este contexto, los portaaviones cumplen una doble función: respaldar las operaciones de bloqueo y proporcionar a Washington capacidad de proyección de fuerza si decide volver a la ofensiva. Su presencia también constituye un mensaje de disuasión para Teherán y para el resto de actores regionales.

Mantener la presencia naval

Sostener tres grupos de combate en Oriente Medio exige un importante esfuerzo logístico y humano. Aunque la propulsión nuclear proporciona a los portaaviones una gran autonomía, sus alas aéreas necesitan combustible, munición, repuestos y mantenimiento constantes.

El USS Abraham Lincoln (CVN-72) ilustra las exigencias de estas misiones prolongadas. El buque regresó a San Diego el pasado 8 de octubre después de completar un despliegue de 322 días, durante el que operó también en Oriente Medio. Según Navy Times, llegó a permanecer 265 días consecutivos sin realizar una escala en puerto.

La llegada del Theodore Roosevelt permitirá mantener la capacidad aeronaval estadounidense mientras se produce el relevo del George Washington.

Si ambos coinciden con el George H.W. Bush, Washington volverá a disponer temporalmente de tres portaaviones nucleares en la región.

El movimiento confirma que Estados Unidos mantiene preparado un importante dispositivo militar mientras la Casa Blanca decide el siguiente paso frente a Irán.

El control de las rutas energéticas, la presión económica y la amenaza de una nueva campaña aérea forman parte de una misma estrategia para condicionar las decisiones de Teherán.