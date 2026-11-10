Una delegación de Defensa de Israel visita Marruecos para profundizar en la cooperación industrial y de inteligencia

El encuentro se produce en medio de las negociaciones de Marruecos para adquirir sistemas militares israelíes avanzados, como los misiles LORA y el sistema antiaéreo Honda de David.

Ambos países buscan profundizar la cooperación industrial y de inteligencia, impulsando empresas conjuntas y acuerdos para el desarrollo del sector de defensa marroquí.

Israel inaugurará las instalaciones permanentes de la Oficina del Agregado de Defensa en Rabat, la primera de este tipo que abre en la capital marroquí.

Una delegación del Ministerio de Defensa de Israel, liderada por Amir Baram, ha visitado Marruecos para reunirse con altos funcionarios de defensa y servicios de inteligencia.

Una delegación encabezada por el director general del Ministerio de Defensa de Israel, el general de división retirado Amir Baram, se reunió con altos funcionarios marroquíes, incluido el ministro delegado de la Administración Nacional de Defensa de Rabat, el inspector general de las Fuerzas Armadas Reales y personal de los servicios de inteligencia.

Según un comunicado publicado por Israel en redes sociales, desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas en 2020 y la firma del Memorando de Defensa en noviembre de 2021, los lazos de seguridad entre Israel y Marruecos "han crecido de forma significativa".

"Incluso a lo largo de los tres años de guerra", explican refiriéndose a la respuesta militar efectuada por Netanyahu tras los ataques terroristas de Hamás el 7 de octubre de 2023.

Las industrias de defensa israelíes, continúan, "gozan de gran prestigio en Marruecos", mientras que la mayoría de los acuerdos de defensa se ejecutan bajo acuerdos de gobierno a gobierno liderados por el Ministerio de Defensa del país oriental.

Asimismo, también apoyan el establecimiento de un tejido industrial marroquí centrado en el ámbito de la defensa, articulado "mediante empresas conjuntas y acuerdos de compensación".

La delegación también incluye representantes de las Fuerzas de Defensa, con las que las Fuerzas Armadas Reales marroquíes han "desarrollado vínculos, incluyendo el entrenamiento conjunto en diversos campos".

Por su parte, el director general israelí inaugurará las instalaciones permanentes de la Oficina del Agregado de Defensa en Rabat, dirigida por el coronel Sharon Itach, siendo esta la primera oficina de este tipo que Jerusalén abre en la capital marroquí.

"La visita del Director General a Marruecos refleja la estrategia del Ministerio de Defensa israelí para profundizar la cooperación en defensa con naciones amigas", apuntan en el mismo comunicado.

También afirman la intención de ampliar las exportaciones de defensa para fortalecer el despliegue de fuerzas de las Fuerzas de Defensa de Israel, influir en la política exterior y fortalecer la industria y economía de defensa israelí.

"Marruecos no es solo otro socio de defensa. Es mucho más que eso", explicó Amir Baram. "A lo largo de los años, hemos construido una relación sólida basada en la confianza, el respeto mutuo, la herencia judía y los profundos lazos históricos entre nuestros pueblos".

La visita llega sólo unas semanas después de que apareciera en los medios de comunicación la intención por parte de Marruecos de hacerse con sistemas militares avanzados de fabricación israelí.

Los más destacados son los misiles LORA, con un alcance de 400 kilómetros, y el sistema antiaéreo Honda de David, una de las capas de protección de la famosa Cúpula de Hierro que Israel ha empleado para repeler ataques contra su población.