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Maquinilla de pesca de cuatro carreteles.

Maquinilla de pesca de cuatro carreteles. Industrias Ferri.

Observatorio de la Defensa

La tecnología de los buques militares empieza en sus equipos auxiliares

Patricio Fernández
Publicada
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La modernización de la Armada está entrando en una fase decisiva. La botadura de la fragata F-112 Roger de Lauria, el avance del programa de submarinos S-80 y el desarrollo del BAM-IS Poseidón son ejemplos del esfuerzo por incorporar nuevas capacidades ante un entorno marítimo cada vez más exigente.

Detrás de estos programas existe un importante reto industrial: conseguir que todos los sistemas de un buque, desde los de combate hasta los equipos auxiliares, funcionen de forma integrada y respondan a las necesidades operativas de la plataforma.

Tendemos a asociar la modernización naval con sus elementos más visibles: sensores avanzados, nuevos sistemas de armamento o mayores capacidades de combate. Sin embargo, la evolución tecnológica de un buque también depende de los equipos que permiten ejecutar las operaciones, garantizar la seguridad y mantener su disponibilidad.

Detalle del mástil integrado de las fragatas F-110

Una grúa, un pescante o un sistema de lanzamiento y recuperación dejan de ser elementos secundarios cuando participan en una operación crítica. Su fiabilidad y prestaciones son tan importantes como las del resto de los sistemas de la plataforma.

El verdadero desafío está en desarrollar soluciones adaptadas a las necesidades de cada buque y garantizar su funcionamiento durante toda su vida útil.

No se trata simplemente de incorporar proveedores a un proyecto, sino de sumar capacidades industriales y conocimiento tecnológico a la construcción de una solución común.

Para ello, resulta imprescindible la colaboración entre todos los participantes en los programas: Armada, astilleros, integradores y fabricantes especializados. Cada uno aporta conocimientos y capacidades diferentes, pero complementarios, y es precisamente su integración la que permite afrontar proyectos de creciente complejidad tecnológica.

Esta colaboración debe comenzar desde las primeras fases de definición y diseño. Incorporar desde el principio la experiencia de las empresas especializadas permite anticipar necesidades, optimizar soluciones y facilitar la integración de los sistemas.

No se trata simplemente de incorporar proveedores a un proyecto, sino de sumar capacidades industriales y conocimiento tecnológico a la construcción de una solución común.

El BAM-IS Poseidón es un buen ejemplo de esta realidad. Concebido para reforzar las operaciones de buceo, intervención subacuática y salvamento y rescate de submarinos, pone de manifiesto hasta qué punto la capacidad operativa de una plataforma depende de la integración de múltiples tecnologías y soluciones especializadas.

Esta realidad plantea también una cuestión estratégica para España: qué capacidades industriales queremos conservar y desarrollar dentro de nuestras fronteras.

La Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa (ETID) de 2026 apuesta por fortalecer una base industrial y tecnológica sólida, innovadora y capaz de contribuir a la autonomía estratégica nacional. Para hacer realidad esa ambición debemos aprovechar todo el potencial de nuestro tejido industrial, incluidas las empresas especializadas que diseñan y fabrican soluciones para el sector naval.

La modernización de la Armada no debería medirse exclusivamente por el número de plataformas incorporadas o por la sofisticación de sus sistemas de combate.

No se trata únicamente de fabricar en España, sino de mantener aquí competencias de ingeniería, producción y sostenimiento que aporten conocimiento y capacidad de respuesta. La autonomía industrial también se construye consolidando un ecosistema de empresas capaces de innovar, asumir retos tecnológicos y trabajar conjuntamente.

Desde nuestra posición como diseñadores y fabricantes, tenemos la responsabilidad de aportar soluciones fiables y adaptadas a los requisitos de cada programa. Pero también debemos avanzar hacia un modelo de relación basado en la confianza, el intercambio de conocimiento y el reconocimiento mutuo de capacidades.

El submarino S-81 Isaac Peral.

El submarino S-81 Isaac Peral. Alfonso Durán Omicrono Cartagena

Las empresas tractoras aportan su experiencia en el desarrollo de grandes plataformas y programas; las empresas especializadas contribuimos con ingeniería, conocimiento de producto y experiencia en tecnologías concretas. Son aportaciones diferentes, pero igualmente necesarias.

Creo que las empresas especializadas debemos participar como verdaderos socios tecnológicos e industriales desde el origen de los proyectos. Esta colaboración entre iguales beneficia al conjunto: permite aprovechar mejor el conocimiento disponible, impulsa la innovación, mejora la competitividad y fortalece la industria naval española.

La modernización de la Armada no debería medirse exclusivamente por el número de plataformas incorporadas o por la sofisticación de sus sistemas de combate.

También debemos valorarla por la capacidad de nuestra industria para desarrollar, integrar y mantener todos los sistemas que hacen posible que esos buques operen de forma segura y fiable. Porque los grandes programas navales no son el resultado del trabajo de una sola empresa, sino de un ecosistema industrial en el que cada participante tiene un papel estratégico y en el que el éxito de unos es también el éxito de los demás.

*** Patricio Fernández, CEO de Industrias Ferri.

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