La tecnología de los buques militares empieza en sus equipos auxiliares

La modernización de la Armada está entrando en una fase decisiva. La botadura de la fragata F-112 Roger de Lauria, el avance del programa de submarinos S-80 y el desarrollo del BAM-IS Poseidón son ejemplos del esfuerzo por incorporar nuevas capacidades ante un entorno marítimo cada vez más exigente.

Detrás de estos programas existe un importante reto industrial: conseguir que todos los sistemas de un buque, desde los de combate hasta los equipos auxiliares, funcionen de forma integrada y respondan a las necesidades operativas de la plataforma.

Tendemos a asociar la modernización naval con sus elementos más visibles: sensores avanzados, nuevos sistemas de armamento o mayores capacidades de combate. Sin embargo, la evolución tecnológica de un buque también depende de los equipos que permiten ejecutar las operaciones, garantizar la seguridad y mantener su disponibilidad.

Una grúa, un pescante o un sistema de lanzamiento y recuperación dejan de ser elementos secundarios cuando participan en una operación crítica. Su fiabilidad y prestaciones son tan importantes como las del resto de los sistemas de la plataforma.

El verdadero desafío está en desarrollar soluciones adaptadas a las necesidades de cada buque y garantizar su funcionamiento durante toda su vida útil.

No se trata simplemente de incorporar proveedores a un proyecto, sino de sumar capacidades industriales y conocimiento tecnológico a la construcción de una solución común.

Para ello, resulta imprescindible la colaboración entre todos los participantes en los programas: Armada, astilleros, integradores y fabricantes especializados. Cada uno aporta conocimientos y capacidades diferentes, pero complementarios, y es precisamente su integración la que permite afrontar proyectos de creciente complejidad tecnológica.

Esta colaboración debe comenzar desde las primeras fases de definición y diseño. Incorporar desde el principio la experiencia de las empresas especializadas permite anticipar necesidades, optimizar soluciones y facilitar la integración de los sistemas.

No se trata simplemente de incorporar proveedores a un proyecto, sino de sumar capacidades industriales y conocimiento tecnológico a la construcción de una solución común.

El BAM-IS Poseidón es un buen ejemplo de esta realidad. Concebido para reforzar las operaciones de buceo, intervención subacuática y salvamento y rescate de submarinos, pone de manifiesto hasta qué punto la capacidad operativa de una plataforma depende de la integración de múltiples tecnologías y soluciones especializadas.

Esta realidad plantea también una cuestión estratégica para España: qué capacidades industriales queremos conservar y desarrollar dentro de nuestras fronteras.

La Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa (ETID) de 2026 apuesta por fortalecer una base industrial y tecnológica sólida, innovadora y capaz de contribuir a la autonomía estratégica nacional. Para hacer realidad esa ambición debemos aprovechar todo el potencial de nuestro tejido industrial, incluidas las empresas especializadas que diseñan y fabrican soluciones para el sector naval.

La modernización de la Armada no debería medirse exclusivamente por el número de plataformas incorporadas o por la sofisticación de sus sistemas de combate.

No se trata únicamente de fabricar en España, sino de mantener aquí competencias de ingeniería, producción y sostenimiento que aporten conocimiento y capacidad de respuesta. La autonomía industrial también se construye consolidando un ecosistema de empresas capaces de innovar, asumir retos tecnológicos y trabajar conjuntamente.

Desde nuestra posición como diseñadores y fabricantes, tenemos la responsabilidad de aportar soluciones fiables y adaptadas a los requisitos de cada programa. Pero también debemos avanzar hacia un modelo de relación basado en la confianza, el intercambio de conocimiento y el reconocimiento mutuo de capacidades.

El submarino S-81 Isaac Peral. Alfonso Durán Omicrono Cartagena

Las empresas tractoras aportan su experiencia en el desarrollo de grandes plataformas y programas; las empresas especializadas contribuimos con ingeniería, conocimiento de producto y experiencia en tecnologías concretas. Son aportaciones diferentes, pero igualmente necesarias.

Creo que las empresas especializadas debemos participar como verdaderos socios tecnológicos e industriales desde el origen de los proyectos. Esta colaboración entre iguales beneficia al conjunto: permite aprovechar mejor el conocimiento disponible, impulsa la innovación, mejora la competitividad y fortalece la industria naval española.

La modernización de la Armada no debería medirse exclusivamente por el número de plataformas incorporadas o por la sofisticación de sus sistemas de combate.

También debemos valorarla por la capacidad de nuestra industria para desarrollar, integrar y mantener todos los sistemas que hacen posible que esos buques operen de forma segura y fiable. Porque los grandes programas navales no son el resultado del trabajo de una sola empresa, sino de un ecosistema industrial en el que cada participante tiene un papel estratégico y en el que el éxito de unos es también el éxito de los demás.

*** Patricio Fernández, CEO de Industrias Ferri.