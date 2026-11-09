La sevillana Iturri entra en la fase final del programa de vehículos militares ligeros para el Ejército británico

La adjudicación definitiva del concurso británico se prevé para la primavera de 2027, tras una fase de pruebas operativas y evaluación de ofertas.

Iturri compite junto a socios como Stellantis con su propuesta 'Gritstone', adaptada a nueve configuraciones operativas, frente a otros seis grandes consorcios internacionales.

El contrato en juego asciende a 2.500 millones de euros e contempla una compra inicial de 3.000 unidades, ampliables a 9.500 en nueve años.

La empresa sevillana Iturri ha sido seleccionada para la fase final del programa de vehículos militares ligeros (LMV) del Ministerio de Defensa del Reino Unido.

Iturri ha sido seleccionada para la fase final del programa Light Mobility Vehicle (LMV) del Ministerio de Defensa del Reino Unido para modernizar las flotas de las Fuerzas Armadas británicas.

Pasar el corte hasta la final sitúa a la empresa sevillana entre un grupo de siete compañías y consorcios líderes en el sector, interesados en sustituir con sus modelos a los viejos Defender y Pinzgauer, con un contrato de 2.500 millones de euros en juego.

El Gobierno de Reino Unido prevé una adquisición de 3.000 unidades en una primera fase, que podrían ampliarse hasta 9.500 en un plazo de nueve años, con extensiones de soporte y mantenimiento.

En este concurso Iturri suma sus capacidades a las de Stellantis Pro One y Stellantis UK, TVS Supply Chain Solutions UK & Europe y Sonovision UK.

“Una propuesta industrial que incorpora la colaboración de empresas británicas especializadas en ingeniería, logística y mantenimiento”, explican.

Tras la selección de los finalistas, el proceso prevé una fase de pruebas operativas y evaluación de las ofertas, con la adjudicación definitiva prevista para la primavera de 2027.

Gritstone

La compañía -con sede en Sevilla y presencia industrial en catorce países- compite en esta última fase con su propuesta ‘Gritstone’, una plataforma capaz de adaptarse a nueve configuraciones operativas, desde vehículos de uso general y movilidad táctica hasta ambulancias de campaña.

También ofrece un modelo de apoyo logístico a lo largo de todo el ciclo de vida, que tendrá un impacto industrial relevante en Reino Unido.

Iturri destaca que “alcanzar la fase final del programa Light Mobility Vehicle (LMV) constituye, por sí mismo, un importante logro y pone de manifiesto la solidez, el rigor y la calidad de su propuesta”.

Entre los finalistas figuran consorcios liderados por algunas de las principales multinacionales del sector de la Defensa, “lo que da cuenta del elevado nivel de competencia del proceso”.

Entre ellas están Babcock International Group (junto a Supacat); General Dynamics Land Systems UK (junto a Ford y Ricardo); Ineos Automotive (Team Grenadier); o Jaguar Land Rover con el nuevo JLR Defender Wolf Series II.

Y también NP Aerospace Limited, integrado por NP Aerospace, GM Defense y BAE Systems, que compite con vehículos base General Motors y Chevrolet; y Rheinmetall Defence UK (Team Wolf), aliados con Mercedes-Benz UK y RBSL.

Iturri ya cuenta con una amplia experiencia en el suministro de equipamiento al Reino Unido, donde presta servicio a clientes de Defensa y emergencias desde 1998.

Durante las últimas dos décadas, Iturri se ha consolidado como un proveedor destacado de calzado militar y ha ampliado su actividad al suministro de uniformes, equipos de protección individual y otras soluciones especializadas.

En España

En vehículos ligeros militares, la compañía ya ganó un concurso relevante en España a través del programa de Vehículos Militares Todoterreno (VMTT) del Ejército de Tierra.

Iturri resultó adjudicataria de este programa, que tiene ya 1.000 vehículos en servicio, dentro de un contrato marco que contempla la entrega de más de 4.500 unidades.

En el caso español, el proyecto ha impulsado el desarrollo de una cadena industrial y de soporte en España, con instalaciones en Ourense, Sevilla y Madrid.

Propuesta Gritstone

La propuesta Gritstone se ha concebido para reducir los riesgos técnicos y aumentar la fiabilidad en las entregas.

Combina la adaptación del vehículo a los requisitos militares con un enfoque integral del mantenimiento, que abarca desde la disponibilidad de repuestos y la gestión logística hasta la documentación técnica, la formación y el mantenimiento.

El objetivo es proporcionar a las Fuerzas Armadas británicas una capacidad de movilidad fiable, sostenible y preparada para responder a las necesidades operativas a largo plazo.

“El impacto industrial en Reino Unido y el apoyo durante todo el ciclo de vida constituyen elementos centrales de la propuesta”, dicen en la compañía.

La compañía explica que continúa ampliando sus capacidades industriales y tecnológicas para responder a los requisitos de clientes institucionales y operadores que necesitan vehículos especializados, adaptados a sus misiones y respaldados por soluciones de soporte a largo plazo.

Iturri, fundada hace 79 años, desarrolla y fabrica soluciones personalizadas para los sectores de Defensa, industria, emergencias y sanidad.

La compañía cuenta con una plantilla de más de 2.900 profesionales, opera en catorce países y trabaja para más de 25.000 clientes.

En este campo de los vehículos para usos extremos, Iturri puso en marcha este año una fábrica de vehículos de emergencias en Creswell (Oregón).

La compañía sevillana inició este proyecto en 2022, focalizado en el segmento de incendios forestales y de interfaz urbano-forestal (WUI), un ámbito en el que cuenta con experiencia.