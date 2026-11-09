La OTAN incorpora sistemas antidron de seis compañías a su catálogo para que los países aliados aceleren su compra

Los aliados planean invertir más de 40.000 millones de dólares en los próximos cinco años en capacidades antidron dentro de la iniciativa Drone Edge.

El programa se divide en cuatro pilares de actuación: protección puntual, de área (hasta 3 km), fronteriza (hasta 20 km) y de convoyes militares.

Los sistemas elegidos ya han sido probados en países aliados y en Ucrania, lo que permitirá a los ministerios de Defensa adquirirlos directamente sin licitaciones adicionales.

La NCIA de la OTAN selecciona 16 tecnologías antidron de seis empresas (como Alta Ares, Axon y Northrop Grumman) para integrarlas en su catálogo de compras aceleradas.

En el marco de la iniciativa Drone Edge, la Agencia de Comunicaciones e Información (NCIA) de la OTAN acaba de anunciar la selección de un total de 16 tecnologías antidrones pertenecientes a seis empresas.

Las elegidas por la Alianza Atlántica son Alta Ares, Axon Enterprise, Northrop Grumman, OSL UK y Quantum Systems. Sus soluciones, afirman en un comunicado, se basan en la experiencia adquirida a través de la OTAN, las actividades nacionales de innovación y los ejercicios operacionales.

Uno de los puntos más importantes de este programa es que los sistemas seleccionados ya se han desplegado y probado tanto en países pertenecientes a la Alianza como en Ucrania.

Este mercado de tecnología antidrones tiene como objetivo facilitar el acceso de los Aliados a soluciones adecuadas para necesidades operativas urgentes.

A través de él, los países podrán adquirir estas soluciones directamente del catálogo de la OTAN sin necesidad de un proceso de licitación adicional, lo que simplifica de forma importante las gestiones burocráticas y el proceso de compra por parte de los ministerios de defensa de los países.

La NCIA, que alberga el Centro Experto de la OTAN contra Sistemas Aéreos No Tripulados, es responsable de los contratos marco adjudicados y, para ello, se ha basado en cuatro grandes pilares.

El primero es la "protección puntual", que se centra en mejorar la protección de un activo o ubicación específica de alto valor, infraestructuras críticas o un puesto de mando. Para ello empleará "métodos de detección, seguimiento y respuesta eficaces" contra estas amenazas no tripuladas.

El segundo escenario contemplado es la "protección de área" para zonas geográficas de hasta 3 kilómetros de diámetro, como puede ser una base aérea o una instalación militar. Aquí la OTAN prevé el empleo de sensores y contramedidas.

Seguidamente, según recoge la NCIA en un comunicado, existe otro pilar para la "protección fronteriza". En este escenario, la vigilancia y la protección se extienden a lo largo de segmentos de 20 kilómetros mediante monitorización continua, detección temprana, seguimiento y respuestas coordinadas.

El cuarto y último pilar de actuación es para la "protección de los convoyes", centrado en blindar los movimientos de tropas militares de hasta 300 metros de longitud y a una velocidad máxima de 50 km/h.

Las soluciones seleccionadas, explican, abarcan una combinación de sistemas estáticos, transportables y móviles que se adaptan a las necesidades planteadas. Los contratos marco tienen una vigencia de un año y medio a partir de su firma, con posibilidad de prórroga.

Sin embargo, dada la rápida evolución de la amenaza ejercida por los drones y los sistemas de lucha contra estos sistemas, la OTAN tiene previsto realizar concursos periódicos para "garantizar que las tecnologías más novedosas estén disponibles para los Aliados".

La OTAN también ha destinado 3,1 millones de euros para financiar las pruebas adicionales que necesiten los países o los mandos, mientras que el compromiso de los Aliados, en el marco de la iniciativa Drone Edge de la OTAN, es de invertir más de 40.000 millones de dólares en este tipo de capacidades durante los próximos cinco años.

Interceptor X-Lock

La francesa Alta Ares ha sido la que más lotes se ha adjudicado —6 de un total de 16— de todas las compañías participantes en el programa.

Los seis lotes abarcan la defensa territorial y la protección fronteriza; siendo esta compañía la única seleccionada para la defensa territorial en los tres niveles de movilidad: estática, transportable y móvil.

Alta Ares desarrolla sistemas integrados de defensa aérea impulsados por IA. Su plataforma denominada X-Lock combina software, sensores, mando y control, e interceptores para detectar, identificar, rastrear y neutralizar amenazas aéreas.

Interceptor X-Lock y el presidente de Ucrania Zelenski Alta Ares

En cuanto al software, según explican en un comunicado, está basado en una inteligencia artificial entrenada con datos del campo de batalla de Ucrania y de las operaciones en el Golfo Pérsico.

"Un sistema antidrones debe funcionar de principio a fin, desde la detección de una amenaza hasta su interceptación", ha declarado Hadrien Canter, CEO y cofundador de Alta Ares.

"Diseñamos Alta Ares basándonos en este requisito, con un software basado en datos del campo de batalla de Ucrania. Estamos comprometidos a poner a disposición de los países aliados capacidades de defensa aérea asequibles y de última generación a la escala que necesitan", ha afirmado.