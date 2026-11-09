China dedica el segundo asiento de su caza biplaza J-20S a un operador de drones con el fin de revolucionar el combate aéreo

El avión funcionará como un centro de mando furtivo avanzado, guiando a aparatos como el GJ-11 para penetrar en defensas enemigas de alto riesgo.

El J-20S es el único caza de quinta generación biplaza en servicio activo, lo que permite a China adelantarse a sus competidores en la guerra aérea.

La redistribución de tareas reduce la saturación cognitiva: el piloto se centra en el vuelo y el combate cercano, mientras el operador gestiona la estrategia y los drones.

Pekín destina el segundo asiento de su caza furtivo J-20S a un operador que controlará enjambres de drones de combate en tiempo real.

Pekín ha decidido que el segundo asiento de su caza J-20S, la versión biplaza de su avión furtivo de quinta generación, ya no pertenezca -exclusivamente- a un copiloto ni a un instructor sino que sea ocupado por un operador de enjambres de drones, una decisión táctica con la que China pretende revolucionar el combate aéreo.

Esta reasignación funcional rompe de manera radical con el papel histórico de las cabinas biplaza, tradicionalmente reservadas a la formación de pilotos o a la navegación y gestión de armamento pesado guiado.

Al situar en la parte posterior a un militar dedicado exclusivamente a comandar formaciones no tripuladas, la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación transforma su caza furtivo más avanzado en un nodo volante de mando y control, capaz de orquestar el campo de batalla en tiempo real sin limitarse a sus propias armas a bordo.

Esta división de funciones ataca directamente el problema de la saturación cognitiva, la mayor barrera a la que se enfrentan los pilotos en la guerra aérea contemporánea. En un caza monoplaza estándar, un solo individuo debe pilotar el aparato, supervisar el radar, vigilar las defensas antiaéreas enemigas, mantener el perfil furtivo y ejecutar maniobras de combate cerrado o a larga distancia. Imponerle además el control de varios drones autónomos desbordaría por completo su capacidad mental.

En el J-20S, la carga de trabajo se distribuye de manera simétrica: el piloto del asiento delantero se concentra en la navegación, el vuelo a alta velocidad y los enfrentamientos aire-aire inmediatos, mientras que el operador trasero asume el rol de comandante táctico.

Este último monitoriza a los drones colaboradores, interpreta los datos que captan sus sensores en vanguardia, planifica ataques de precisión contra objetivos terrestres o marítimos y reasigna blancos según las prioridades dinámicas del combate.

El núcleo de esta estrategia responde a la doctrina de combate que empareja aviones tripulados con escoltas remotamente pilotados. Apoyándose en modelos de drones furtivos como el GJ-11 Sharp Sword, el operador del J-20S puede proyectar su fuerza mucho más allá del alcance de sus propios misiles.

Caza chino J-20 Global Times

Los drones vuelan en vanguardia asumiendo los roles de máximo peligro: penetran en las zonas fuertemente defendidas para cartografiar radares hostiles, saturan las frecuencias de comunicación enemigas mediante guerra electrónica, actúan como señuelos para engañar a los sistemas de misiles tierra-aire o descargan su propio armamento de precisión sobre las coordenadas asignadas desde el caza nodriza.

Al interponer este escudo de aparatos autónomos y prescindibles entre el adversario y la cabina tripulada, China logra maximizar el alcance de su fuerza aérea protegiendo al mismo tiempo la vida de sus pilotos y la integridad de su aeronave principal.

Biplaza de 5ª generación

La apuesta china destaca también por su singularidad en el panorama internacional, al ser el J-20S el único caza furtivo de quinta generación operativo con dos asientos en el mundo. En el pasado, Estados Unidos canceló por motivos presupuestarios la proyectada variante biplaza del F-22 Raptor, mientras que el F-35 no dispone de espacio físico para añadir una segunda cabina.

Por su parte, los planes rusos para desarrollar una variante biplaza de su Su-57 continúan acumulando retrasos significativos. Al optar por una configuración biplaza desde el inicio de las modificaciones de su flota principal, Pekín se ha adelantado operativamente a sus competidores, implementando una arquitectura de tripulación que las doctrinas occidentales reservaban casi de forma exclusiva para los futuros cazas de sexta generación.

Esta configuración permite, además, que el J-20S asuma misiones que antes recaían únicamente en grandes aviones de alerta temprana y control aerotransportado, como los de la serie KJ.

Mientras que estas grandes aeronaves de radar deben mantenerse lejos de las líneas enemigas debido a su alta visibilidad en el radar y su vulnerabilidad frente a misiles de muy largo alcance, el J-20S aprovecha su diseño furtivo para infiltrarse cerca o dentro del espacio aéreo hostil.

Desde esa posición adelantada, el segundo operador funciona como un director de batalla en red, transmitiendo datos clave no solo a sus propios drones, sino también a cazas de cuarta generación avanzada como los J-16 y J-10C, coordinando ataques en pinza y comprimiendo drásticamente el tiempo que transcurre entre la detección de un blanco y su destrucción.

Pese a sus ventajas evidentes, la viabilidad de este concepto en un conflicto real depende de superar enormes desafíos técnicos y electromagnéticos. La coordinación continua de múltiples drones exige enlaces de datos digitales de alta velocidad, seguros y resistentes a las interferencias electrónicas más intensas.

Sin embargo, transmitir datos de manera constante genera emisiones que los sensores enemigos podrían rastrear, poniendo en riesgo la invisibilidad del J-20S. El éxito del programa dependerá de la capacidad de su software para equilibrar la discreción radioeléctrica con un nivel de inteligencia artificial que permita al operador emitir órdenes de misión complejas y dejar que los drones resuelvan la navegación táctica por sí mismos.