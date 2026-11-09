Alemania desarrolla el Vanta 24, un buque no tripulado armado con misiles para vigilar la flota fantasma rusa

El proyecto responde al impulso de las fuerzas navales europeas por crear flotas mixtas de buques convencionales y autónomos para aumentar la presencia marítima a menor coste.

El navío superará los 35 nudos, podrá permanecer semanas desplegado sin volver a puerto y utilizará el software Minerva para que un solo operador controle hasta tres embarcaciones a la vez.

Diseñado entre Alemania y Reino Unido, su misión principal será rastrear la flota fantasma de petroleros rusos y proteger infraestructuras submarinas de la OTAN en los mares Báltico y del Norte.

La empresa Stark Defence planea botar en 2027 el Vanta 24, un buque autónomo de 24 metros equipado con misiles antibuque, un cañón de 30 mm y radares de largo alcance.

Alemania prepara una nueva generación de buques autónomos para reforzar la vigilancia marítima frente a Rusia. La compañía Stark Defence prevé botar en 2027 el Vanta 24, una plataforma autónoma de 24 metros equipada con misiles antibuque, un cañón de 30 milímetros y radares de largo alcance.

El proyecto, desarrollado entre Alemania y el Reino Unido, está diseñado para vigilar los petroleros rusos, proteger las infraestructuras submarinas y reforzar la presencia naval de la OTAN en el mar Báltico y el mar del Norte.

El Vanta 24 podrá transportar hasta 50 toneladas de carga útil y superar los 35 nudos (aproximadamente 65 kilómetros por hora). Su estructura estará preparada para operar en condiciones meteorológicas extremas, incluidas temperaturas bajo cero, presencia de hielo y fuertes oleajes.

A diferencia de los drones marítimos destinados exclusivamente a la vigilancia, el nuevo modelo estará preparado para incorporar armamento.

El Vanta 24 es el tercer y mayor modelo de la familia de buques no tripulados de Stark, tras los más pequeños Vanta 6 y Vanta 12. Stark contempla equiparlo con misiles antibuque, un cañón naval de 30 milímetros y un radar de largo alcance para detectar y seguir objetivos aéreos y de superficie.

Vanta 12 STARK DEFENCE

La autonomía será otra de sus principales ventajas: según el fabricante, podrá permanecer desplegado varias semanas sin necesidad de regresar a puerto.

Además, incorporará la arquitectura de software Minerva, que permitirá a un único operador supervisar simultáneamente hasta tres embarcaciones de la familia Vanta y coordinar sus movimientos con los sistemas de mando aliados.

Vigilar a la flota fantasma

Uno de los cometidos prioritarios del Vanta 24 será reforzar el seguimiento de la llamada flota fantasma rusa, una red de petroleros que Moscú utiliza para mantener sus exportaciones de crudo y eludir las sanciones impuestas por los países occidentales tras la invasión de Ucrania.

La vigilancia de estos buques se ha convertido en una prioridad para las marinas europeas. Operan con frecuencia bajo banderas de conveniencia, recurren a estructuras empresariales opacas y llegan a desactivar sus sistemas de identificación, lo que dificulta identificar a sus propietarios y rastrear sus movimientos.

Su tránsito por el Báltico, el canal de la Mancha y el mar del Norte preocupa a los gobiernos europeos, que ven comprometida tanto la aplicación de las sanciones económicas como la seguridad de las infraestructuras submarinas estratégicas situadas en sus proximidades.

Los daños registrados en cables de telecomunicaciones y conexiones energéticas del Báltico han situado la protección del fondo marino entre las prioridades de la OTAN. En enero de 2025, la Alianza puso en marcha Baltic Sentry para reforzar la vigilancia de estas instalaciones frente a posibles actos de sabotaje.

Abordaje de barco sospechoso de pertenecer a la flota fantasma rusa Operación Irini / UE

En este escenario, el Vanta 24 podría realizar patrullas prolongadas, seguir embarcaciones sospechosas y transmitir información a los centros de mando aliados.

Su despliegue permitiría ampliar la vigilancia de corredores marítimos sensibles sin tener que destinar permanentemente fragatas y otros buques de alto valor estratégico a estas misiones.

La plataforma también podría efectuar reconocimientos y contribuir a proteger agrupaciones navales. Su configuración armada añadiría capacidad de respuesta frente a amenazas, aunque cualquier intervención estaría sujeta a los procedimientos de identificación y a las reglas de enfrentamiento correspondientes.

La OTAN y las flotas mixtas

El desarrollo del Vanta 24 se enmarca en la transformación de las fuerzas navales europeas hacia modelos mixtos, en los que plataformas autónomas operan junto a fragatas y otros buques convencionales.

Alemania, Reino Unido y Noruega están impulsando estas tecnologías para ampliar su presencia marítima sin aumentar proporcionalmente sus necesidades de personal.

El consejero delegado de Stark Defence, Uwe Horstmann, sostiene que estos sistemas pueden desplegarse con mayor rapidez y a una fracción del coste de una fragata tripulada.

La compañía, sin embargo, todavía no ha comunicado el precio del Vanta 24 ni ha demostrado todas sus capacidades operativas.

La iniciativa responde a un escenario de creciente competencia estratégica en el norte de Europa. La actividad militar rusa en el entorno del Báltico y la vulnerabilidad de las infraestructuras submarinas obligan a los aliados a reforzar la vigilancia de unas rutas esenciales para la seguridad energética, comercial y militar del continente.

Con el Vanta 24, Alemania apuesta por buques autónomos y armados para multiplicar la presencia naval de la OTAN.