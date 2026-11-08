El 'Starlink ruso' entra en combate: Moscú ya utiliza 32 satélites Rassvet para dirigir ataques con drones

El proyecto, coordinado por la empresa Bureau 1440, prevé acelerar los lanzamientos espaciales para desplegar una red de más de 900 satélites de órbita baja antes de 2035.

El desarrollo de Rassvet surge como respuesta al bloqueo de los terminales de Starlink que las tropas rusas utilizaban mediante mercados paralelos y que SpaceX desactivó a petición de Kiev.

El sistema permite a los operadores rusos corregir en tiempo real las rutas de los drones y reduce la vulnerabilidad de sus aeronaves frente a la guerra electrónica ucraniana.

Rusia ha comenzado a utilizar su constelación de 32 satélites Rassvet para mantener comunicaciones militares y coordinar drones de reconocimiento y ataque en Ucrania.

Rusia ha comenzado a utilizar su propia versión de Starlink en la guerra de Ucrania. Moscú ya emplea los 32 satélites de su constelación Rassvet para mantener comunicaciones militares sobre territorio ucraniano y mejorar el control de sus drones de reconocimiento y ataque, según ha confirmado la inteligencia militar de Kiev (GUR).

Su empleo en Ucrania representa un salto cualitativo en las capacidades rusas: Moscú empieza a disponer de una infraestructura propia para dirigir drones, transmitir información en tiempo real y reducir su vulnerabilidad a las interferencias electrónicas.

Además, el sistema permite una comunicación bidireccional con las aeronaves no tripuladas: los drones de vigilancia envían imágenes y datos, mientras que los operadores pueden corregir en vuelo las rutas de los aparatos de ataque según los movimientos del objetivo o la presencia de defensas antiaéreas.

Esta capacidad reduce la dependencia de trayectorias programadas de antemano y puede dificultar la interceptación de los drones por parte de los sistemas ucranianos de guerra electrónica.

"A largo plazo, esto podría aumentar la eficacia de los UAV de ataque y reconocimiento y dificultar que los sistemas de guerra electrónica e inteligencia electrónica los intercepten", ha advertido Andrii Yusov, portavoz de la inteligencia militar ucraniana, según Reuters.

La constelación cuenta con 32 satélites, puestos en órbita en dos tandas durante marzo y julio de este año.

Aunque está todavía muy lejos de las dimensiones de Starlink, la red de SpaceX de Elon Musk, supera los 10.000 satélites, su utilización militar supone un avance para las capacidades rusas de comunicaciones espaciales.

"Rusia está utilizando el sistema de satélites Rassvet sobre el territorio de Ucrania con fines militares", ha señalado Yusov.

La red todavía no garantiza una cobertura permanente: las comunicaciones sólo están disponibles cuando los satélites sobrevuelan las zonas de interés. De acuerdo con Militarnyi, que cita al especialista en comunicaciones por satélite Volodymyr Stepanets, Rassvet ya garantiza al menos dos ventanas de cobertura fiables al día, cada una superior a una hora.

Aunque los satélites sobrevuelan Ucrania hasta cuatro veces diarias, solo dos o tres de esos pasos alcanzan la elevación suficiente para mantener comunicaciones estables con terminales terrestres.

Frente al bloqueo de Starlink

El desarrollo de Rassvet responde a una necesidad militar que se hizo especialmente evidente a comienzos de este año.

Durante meses, las fuerzas rusas utilizaron terminales de Starlink adquiridas a través de mercados paralelos para mantener sus comunicaciones y controlar drones en el frente ucraniano.

Sin embargo, Kiev consiguió que SpaceX desactivara esos dispositivos, privando a Moscú de una herramienta que había facilitado la coordinación de sus unidades y sus operaciones con aeronaves no tripuladas.

El bloqueo fue uno de los factores que contribuyeron a modificar la situación en el campo de batalla, según fuentes ucranianas citadas por Reuters.

Soldados ucranianos abren fuego para derribar un dron ruso junto a un refugio subterráneo en una escuela de Komyshuvakha, usada como centro de ayuda humanitaria y alcanzada por un ataque aéreo ruso, en la región de Zaporiyia, durante la invasión rusa de Ucrania. Reuters

La dependencia de Kiev tampoco está exenta de riesgos. El pasado octubre, las restricciones temporales de velocidad impuestas a los terminales Starshield utilizados por sus Fuerzas Armadas dificultaron la interceptación de drones rusos y obligaron a cancelar algunas operaciones.

Las limitaciones, que posteriormente fueron levantadas, coincidieron con un periodo de tensión entre Ucrania y la Administración de Donald Trump.

El episodio puso de manifiesto la vulnerabilidad de un Ejército ucraniano que depende de una infraestructura gestionada por una compañía privada estadounidense, y evidenció que una decisión empresarial o política adoptada fuera de Ucrania puede alterar sus operaciones militares y aumentar su exposición frente a Rusia.

Y es que, la disponibilidad de comunicaciones satelitales se ha convertido en un factor determinante para mantener el mando y control de las unidades y coordinar las operaciones con drones.

El informe Challenges to Security in Space 2026, elaborado por la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos (DIA), considera que la rápida expansión de los servicios espaciales comerciales y su utilización por Ucrania han convencido a Moscú de que necesita ampliar su propia constelación de satélites y desarrollar capacidades antisatélite para poder contrarrestarlos.

Más de 900 satélites en 2035

El proyecto Rassvet está coordinado por Bureau 1440, una compañía rusa respaldada por el Estado que pretende desplegar una constelación de más de 900 satélites antes de 2035.

Moscú prevé acelerar los lanzamientos antes de que termine 2026 para ampliar la cobertura geográfica de la red y avanzar hacia un sistema de comunicaciones de órbita baja.

La iniciativa preocupa especialmente a Kiev, que ha impuesto sanciones a diez compañías rusas relacionadas con su desarrollo, entre ellas Bureau 1440.

La inteligencia ucraniana también ha identificado a 49 empresas de Rusia y Bielorrusia que participarían en el programa.

Ucrania ha pedido además a Estados Unidos que amplíe las sanciones a las entidades que suministran tecnología a Moscú.

El otro frente de batalla

La entrada en servicio de Rassvet confirma que Rusia pretende reducir su dependencia de las infraestructuras espaciales occidentales y reforzar sus comunicaciones en un campo de batalla cada vez más digitalizado.

La guerra de Ucrania ha demostrado que las constelaciones de satélites comerciales y militares son un componente esencial de las operaciones modernas.

Un dron Vector ucraniano, perteneciente a la 46 Brigada, despegando para realizar un vuelo de reconocimiento en el frente de combate del Dombás. Mar

Su función va mucho más allá de proporcionar imágenes de reconocimiento: permiten conectar centros de mando, unidades desplegadas y plataformas no tripuladas, transmitir información en tiempo real y coordinar ataques a larga distancia.

Al mismo tiempo, el espacio se ha convertido en un escenario de confrontación tecnológica.

La interferencia de las señales de navegación, los ataques contra los enlaces de comunicaciones y las amenazas sobre las propias infraestructuras orbitales forman parte de una disputa que condiciona cada vez más las operaciones militares.