El Grupo de Artillería de Campaña X participa en el ejercicio 'Humble Flare II/21' en Córdoba. Europa Press.

Muere un soldado durante una actividad de instrucción en el Centro de Adiestramiento de San Gregorio (Zaragoza)

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LO ESENCIAL Las claves Un militar del Ejército de Tierra ha fallecido durante una actividad de instrucción en el Centro de Adiestramiento de San Gregorio, en Zaragoza. El soldado, identificado como F. J. G. J., ingresó en las Fuerzas Armadas en 2018 y estaba destinado en el Grupo de Artillería de Campaña X. Las circunstancias exactas y las causas del fallecimiento se encuentran actualmente bajo investigación. El Ejército de Tierra ha expresado su pésame y apoyo a los familiares y compañeros de la Brigada 'Guzmán el Bueno' X.

Un militar del Ejército de Tierra ha fallecido durante una actividad de instrucción en el Centro de Adiestramiento (CENAD) de "San Gregorio", en Zaragoza. Las circunstancias en las que se ha producido el suceso están siendo investigadas, según ha informado el Ejército de Tierra en un comunicado.

El militar, identificado por las iniciales F. J. G. J., estaba destinado en el Grupo de Artillería de Campaña X, perteneciente a la Brigada 'Guzmán el Bueno' X y habría ingresado en el Ejército de Tierra en 2018.

El fallecimiento se ha producido mientras participaba en una actividad de instrucción en las instalaciones del centro militar zaragozano. Por el momento, el Ejército no ha facilitado más detalles sobre las circunstancias del suceso ni sobre las posibles causas de la muerte.

En su comunicado, ha trasladado su pésame a los familiares y compañeros del fallecido y ha expresado su apoyo a los integrantes de la Brigada 'Guzmán el Bueno', en un momento que ha calificado de "inmensa tristeza" para todos los miembros de la institución.

"Su memoria y entrega a la Patria quedarán siempre presentes en nuestros corazones", concluye la nota oficial.

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