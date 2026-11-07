El primer Airbus C295 MTA pedido por Defensa hace menos de un año realiza su vuelo inaugural en Sevilla

Airbus prevé entregar esta primera unidad antes de final de año y trabaja también en 16 aeronaves para vigilancia marítima y guerra antisubmarina.

El programa de 1.300 millones de euros incluye 18 aviones C295 MTA para sustituir a los antiguos CN235 y C212 Aviocar.

El primer C295 MTA de transporte táctico despega por primera vez en Sevilla menos de un año después de su adjudicación por Defensa.

Ha pasado menos de un año desde que el Ministerio de Defensa adjudicara a Airbus Defence and Space un nuevo lote de C295 de transporte táctico. Y la primera unidad de esta serie ya ha levantado el vuelo por primera vez.

La maniobra de despegue inaugural se realizó este pasado jueves desde las instalaciones de la compañía en Sevilla, donde tienen la línea de ensamblaje final.

Las previsiones de Airbus apuntan a la entrega de la primera unidad antes de finalizar el año, siguiendo el calendario estipulado en el contrato rubricado con el Ministerio liderado por Robles a finales de 2025.

El programa, valorado en unos 1.300 millones de euros, contempla la fabricación de 18 aparatos C295 MTA (de transporte táctico) para sustituir a los CN235 de la Escuela Militar de Transporte Aéreo y a los C212 Aviocar empleados por la Escuela Militar de Paracaidismo.

De forma paralela, Airbus Defence and Space en Sevilla también se encuentra trabajando en el pedido de aviones C295 para vigilancia marítima (MSA) y guerra antisubmarina (MPA).

El Consejo de Ministros aprobó en septiembre de 2023 el programa de adquisición de 16 aeronaves —ocho de cada versión— por 2.034 millones de euros.

Los C295 MSA que se esperan serán el reemplazo natural de los CN-235 de vigilancia marítima que actualmente se encuentran operativos en el Ala 46 de Gran Canaria, Ala 48 en Getafe (Madrid) y Ala 49 en Mallorca.

Primer vuelo del C295 MTA Airbus Defence and Space

Estos aviones de vigilancia marítima son pieza clave en algunas misiones internacionales en las que participa España, como la operación Atalanta, que lucha contra la piratería en el océano Índico y frente a las costas del Cuerno de África.

Incorporarán un equipamiento más avanzado para labores de SAR —salvamento y rescate— y mejores sistemas de búsqueda y localización. También incorporarán un sistema de detección y localización de teléfonos móviles Lifeseeker proporcionado por la también española Centum.

Gracias a este sistema, el trabajo de las tripulaciones a bordo de las aeronaves se verá facilitado de forma notable ya que permitirá establecer un canal de comunicación entre la persona desaparecida y el equipo de rescate.

Junto con el C295 MSA, Airbus Defence and Space también tiene en su lista de pedidos 8 unidades de la variante MPA (Maritime Patrol Aircraft), la plataforma elegida por el Ministerio de Defensa para realizar labores de guerra antisubmarina.

Las características básicas se pueden resumir en "su capacidad para detectar e identificar buques de superficie y submarinos por medio de sensores específicos", según explicó el teniente coronel Enrique Montero, jefe del programa. Pero donde de verdad se encuentra el factor diferenciador es en el armamento que puede "portar y emplear".

La misión específica "está enfocada en la guerra antisubmarina, lo que implica el empleo de armamento que, en el caso del C295, serán torpedos u otro tipo de sistemas de armas que se puedan integrar en el futuro", ha explicado el propio Montero.

La necesidad urgente de reponer la capacidad de guerra antisubmarina en aviones —algunos helicópteros de la Armada ya cuentan con ella— hace que el armamento para "cazar y destruir el sumergible" estará integrado en la aeronave desde el primer ejemplar de la serie.

En abril de 2024, la española SAES firmó un acuerdo con Airbus Defence and Space para la adquisición e implementación de sistemas acústicos de sonoboyas en los aviones C295 MPA, una función que ya tenía en el P-3 Orion, retirado sin relevo a finales del 2022