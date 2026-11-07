Un nuevo destructor de EEUU sufre un colapso energético tras el padecido hace tres meses por otro buque al sur de China

La repetición de estas averías en los destructores clase Arleigh Burke pone en evidencia la sobrecarga operativa y el desgaste de la flota de EE. UU.

La tripulación del USS Stout tardó 36 horas en recuperar los sistemas críticos y tres días en restablecer totalmente el flujo eléctrico.

El incidente ocurre apenas tres meses después de que el USS Benfold quedara a la deriva por un fallo similar en el mar de China Meridional.

El destructor estadounidense USS Stout sufrió un colapso energético completo durante una escala en la bahía de Augusta, Sicilia.

La flota de destructores de la Marina de Estados Unidos (US Navy) ha vivido un nuevo revés técnico y operativo en un momento de máxima exigencia internacional.

Apenas 90 días después de la grave crisis que dejó a la deriva al USS Benfold en las disputadas aguas del mar de China Meridional, otro buque del mismo tipo, el USS Stout, ha protagonizado un colapso energético similar.

Esta reiteración de averías críticas en sistemas de propulsión y generación eléctrica vuelve a situar bajo la lupa la fiabilidad material y el desgaste operativo de los destructores de la clase Arleigh Burke, elementos troncales de la proyección militar de Washington en los principales teatros de operaciones del mundo.

El percance más reciente se produjo a finales de octubre durante una escala programada en la bahía de Augusta, en la isla de Sicilia, según publica USNI News.

El USS Stout, desplegado en el mar Mediterráneo en una misión proyectada para extenderse entre 10 y 11 meses, sufrió una falla técnica que inhabilitó por completo su suministro de potencia.

Aunque, en esta ocasión, el hecho de hallarse en puerto evitó el aislamiento absoluto en alta mar, el buque tardó 36 horas en recuperar la energía en sus sistemas críticos y requirió tres jornadas completas para normalizar la totalidad del flujo eléctrico.

Las autoridades de la Sexta Flota confirmaron que, a diferencia del calvario padecido meses atrás por sus compañeros en el Pacífico, los marineros del USS Stout pudieron acceder a alojamiento alternativo, agua y alimentos sin comprometer su integridad física.

Antecedentes

La coincidencia de este fallo técnico adquiere una resonancia estratégica directa cuando se contrasta con lo ocurrido el 24 de julio en el mar del sur de China.

En plena época estival, el destructor USS Benfold quedó a merced de las corrientes en una de las zonas marítimas más disputadas del planeta tras el colapso absoluto de sus generadores primarios.

El apagón repentino inutilizó la planta potabilizadora de agua, las cocinas, los servicios sanitarios y el sistema de climatización. La falta de aire acondicionado convirtió el interior blindado del navío en un auténtico horno metálico, sometiendo a la tripulación a 96 horas de agotamiento dado el calor y la humedad de esta región tropical.

La magnitud del incidente del USS Benfold forzó a la Séptima Flota a coordinar una operación de rescate con unidades de su grupo de combate, en la que el crucero USS Robert Smalls debió abastecer de raciones calientes y suministros de emergencia a los marineros aislados.

Destructor USS Benfold US Navy

Ante la inviabilidad de reparar la planta motriz en alta mar, la US Navy se vio obligada a contratar remolcadores comerciales para arrastrar el navío hasta las instalaciones de la bahía de Subic, en Filipinas.

Allí, brigadas técnicas enviadas desde las bases de mantenimiento en Japón trabajaron intensamente hasta estabilizar la corriente eléctrica a finales de mes, permitiendo que el buque reanudara navegación a principios de agosto antes de emprender su retorno a su base en Everett, Washington, para una revisión a fondo.

La versión de China

A la vulnerabilidad técnica evidenciada en aguas asiáticas se sumó de inmediato la dimensión geopolítica. Poco después del incidente, la televisión estatal china difundió declaraciones de mandos del destructor Tipo 055 Zunyi, una plataforma naval de 10.000 toneladas de desplazamiento.

Según la versión ofrecida por Pekín, la avería del buque estadounidense ocurrió en plena maniobra de persecución contra la unidad china, momento en el cual el navío extranjero perdió súbitamente su firma de radar, sus luces de posición y sus sistemas electromecánicos por sobreesfuerzo operativo.

Más allá de la versión brindada por el gigante asiático, el apagón del USS Stout en aguas mediterráneas despoja al suceso del mar de China Meridional de su carácter de anécdota aislada para transformarlo en un síntoma preocupante.

Ambas naves, diseñadas como pilares esenciales de defensa aérea y ataque de superficie, han experimentado colapsos motrices idénticos con un margen de tres meses de diferencia y en extremos opuestos del globo.

Este encadenamiento de bajas mecánicas evidencia las crecientes dificultades logísticas, el envejecimiento de determinados equipos y la sobrecarga operativa que padecen las tripulaciones y las embarcaciones de la US Navy en un tablero global cada vez más convulso.