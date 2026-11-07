Los tres escenarios de Trump para doblegar a Irán: reanudar los bombardeos, mantener la asfixia económica o negociar

El Pentágono mantiene preparado el dispositivo militar y evalúa el despliegue de un tercer grupo de combate de portaaviones en Oriente Próximo.

Catar y Rusia intensifican sus labores de mediación diplomática para frenar la escalada militar y proponer condiciones que permitan reabrir el estrecho de Ormuz.

La presión sobre la Casa Blanca aumenta tras los resultados de las elecciones 'midterms', que otorgaron a los demócratas el control de ambas cámaras del Congreso.

Donald Trump evalúa tres opciones para resolver el conflicto con Irán: reanudar los bombardeos, mantener el bloqueo económico y naval, o negociar un acuerdo diplomático.

El presidente Donald Trump tiene que decidir cómo quiere doblegar a Irán. La Casa Blanca baraja tres escenarios para poner fin a la guerra: reanudar los bombardeos a gran escala, mantener el bloqueo económico y naval para asfixiar al régimen de los ayatolás o abrir una negociación que obligue a Teherán a aceptar importantes concesiones.

Mientras el presidente valora sus opciones, el Pentágono prepara el dispositivo militar ante una posible reactivación de las operaciones contra Irán. Trump se reunió este jueves con sus principales asesores de seguridad nacional para analizar el futuro de una ofensiva.

El terrible resultado electoral republicano, que entregó a los demócratas el control de ambas cámaras del Congreso, añade presión a la Casa Blanca. La guerra contra Irán, su impacto en los mercados energéticos y el encarecimiento del coste de la vida han pesado en la campaña y contribuido al desgaste de la Administración Trump.

A partir de enero, Trump tendrá que afrontar la segunda mitad de su mandato con un Congreso controlado por la oposición, que podrá intensificar la fiscalización de su política exterior y presionar sobre la financiación del conflicto. Además, está pendiente de aprobar gran parte del presupuesto del Pentágono.

Aunque el resultado no limita las competencias del presidente para ordenar operaciones militares —ni menoscaba su poder de veto—, sí complica el escenario político interno en un momento en que Washington debe decidir si prolonga una guerra de elevado coste estratégico y económico.

Esta misma semana, Trump dejó abierta la posibilidad de nuevos ataques contra Irán. "Ahora tomaremos una decisión. ¿Queremos ir más allá?", afirmó ante los periodistas en el Despacho Oval, al referirse a la necesidad de asegurar que el programa nuclear iraní quede destruido y que "no vuelva a suceder nunca".

El presidente aseguró que preferiría evitar una mayor devastación del país, pero dejó claro que no descarta ampliar la ofensiva.

"Preferiría no destruir el resto del país si es posible, pero quizá tenga que hacerlo. Lo sabrán muy pronto", advirtió.

Las tres citadas alternativas están sobre la mesa. La primera pasa por reactivar los bombardeos para completar la destrucción de las capacidades nucleares iraníes y aumentar la presión sobre el aparato militar del régimen.

La segunda consiste en prolongar el bloqueo naval y las restricciones económicas para debilitar sus recursos financieros y forzar una capitulación negociada.

Y, por último, la mejor, abrir la puerta a un acuerdo diplomático que permita rebajar la tensión a cambio de concesiones iraníes en materia nuclear y de seguridad regional.

Catar busca un acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo este viernes una conversación telefónica con el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, para abordar los esfuerzos diplomáticos destinados a evitar una nueva escalada militar en Oriente Medio. Doha ejerce de mediador en el conflicto entre Washington y Teherán.

Ambos analizaron "los últimos avances en las iniciativas internacionales, especialmente los esfuerzos de Catar para acercar las posturas de las partes involucradas y apoyar el proceso de negociación, con el fin de allanar el camino hacia un acuerdo integral que ponga fin a la crisis y logre la seguridad y la estabilidad en la región", según informó la oficina del emir.

El cielo arde, los almacenes se vacían: la ofensiva sobre Irán acelera el agotamiento de misiles Patriot y THAAD. CENTCOM

La actividad diplomática se ha intensificado en los últimos días, mientras Trump estudia sus próximos movimientos. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, mantuvo este jueves conversaciones telefónicas con sus homólogos y representantes de Catar, Arabia Saudí, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Omán y Egipto, que tratan de evitar una nueva escalada militar.

En paralelo, Catar trabaja en una propuesta para establecer medidas de confianza mutua en un plazo de 48 horas, como paso previo a un acuerdo más amplio entre Washington y Teherán.

El primer día, Estados Unidos levantaría el bloqueo naval contra Irán y liberaría parte de los fondos iraníes congelados. A cambio, Teherán cursaría una invitación oficial al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para que sus inspectores accedieran a las instalaciones nucleares bombardeadas, conforme a un entendimiento alcanzado en El Cairo un año antes.

La segunda jornada contemplaría la reapertura del estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores energéticos del mundo. Posteriormente, ambas partes retomarían las negociaciones sobre el programa nuclear iraní, con especial atención a las reservas de uranio altamente enriquecido.

La iniciativa pretende desbloquear las conversaciones, reducir la presión militar y recuperar la navegación por Ormuz.

Sin embargo, Washington y Teherán mantienen posiciones muy distantes: Estados Unidos exige garantías sobre el programa nuclear iraní, mientras que la República Islámica condiciona cualquier avance al levantamiento de las medidas de presión estadounidenses.

Putin se ofrece a mediar

En paralelo, Irán ha intensificado sus contactos con Rusia para reforzar su posición frente a Estados Unidos.

Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní y una de las figuras clave en las negociaciones indirectas con Washington, se reunió este jueves en el Kremlin con Vladímir Putin.

Putin y Trump, durante su reunión en Alaska. -

El encuentro se produjo pocos días después de una conversación telefónica entre ambos y de que el presidente ruso ofreciera su mediación para tratar de poner fin al conflicto.

Rezaei aseguró que trasladó a Putin un mensaje del líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei. Según su versión, el mandatario ruso expresó su disposición a contribuir a una salida diplomática.

Sin embargo, el representante iraní endureció el tono frente a Washington y condicionó cualquier avance a la aceptación de las exigencias de Teherán. "Hemos comunicado al señor Putin que hemos anunciado siete condiciones a los estadounidenses en relación con la diplomacia y que, hasta que Estados Unidos las cumpla, no se abrirá el estrecho de Ormuz ni habrá negociaciones", afirmó tras la reunión.

La implicación de Moscú añade una dimensión geopolítica a la crisis. Rusia busca preservar su influencia sobre Teherán y posicionarse como interlocutor en una eventual salida negociada, mientras Estados Unidos mantiene la presión militar y económica sobre el régimen iraní.

El Pentágono y los bombardeos

En el terreno militar, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) lleva tiempo ultimando los preparativos para una posible reanudación de las operaciones de combate a gran escala contra Irán. Por el momento, sin embargo, no ha recibido una nueva orden de Washington para iniciar los ataques.

Uno de los indicios de que la Administración estadounidense podría estar preparando una nueva ofensiva sería el despliegue de un tercer grupo de combate de portaaviones en Oriente Próximo.

USS Theodore Roosevelt (CVN-71). -

El portaaviones USS Theodore Roosevelt y su grupo naval realizarán una escala de varios días en Singapur a partir de este viernes. Según fuentes oficiales estadounidenses, el buque no llegará al área de responsabilidad del CENTCOM antes de mediados de noviembre.

Su eventual incorporación reforzaría la capacidad de Washington para proyectar poder aéreo y naval sobre la región y sostener una campaña militar prolongada.

La decisión de Trump determinará si Estados Unidos apuesta por una nueva escalada militar, mantiene el cerco económico sobre Teherán o intenta cerrar un acuerdo que permita poner fin al conflicto.

En cualquiera de los tres escenarios, el estrecho de Ormuz y el programa nuclear iraní seguirán siendo las dos grandes bazas de una confrontación que también pone a prueba la capacidad de Washington para mantener su estrategia en un escenario político interno mucho más adverso, con las dos Cámaras gobernadas por los demócratas.