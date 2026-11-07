La aviónica del dron solar Zephyr se cocina en Sevilla: Aertec desarrollará el "cerebro" de la plataforma estratosférica

Los equipos electrónicos requerirán entre uno y dos años de desarrollo y exigentes pruebas ambientales para certificar su resistencia a temperaturas extremas, baja presión y radiación solar severa.

El Zephyr es un pseudo-satélite que opera en la estratosfera a más de 16.000 metros de altitud, capaz de volar de forma continuada durante meses para misiones de telecomunicaciones, observación y vigilancia.

Todo el proceso de ingeniería, integración de la cadena de suministro y producción en serie de los equipos se centralizará en las instalaciones de Aertec en el Parque Aeronáutico Aerópolis, en Sevilla.

La firma española Aertec ha firmado un acuerdo con AALTO, filial de Airbus, para desarrollar e industrializar el ordenador principal de control de vuelo (FCC) y la aviónica del dron solar Zephyr.

Situadas a medio camino entre la aviación comercial convencional y los satélites de órbita baja —o muy baja—, las aeronaves estratosféricas poco a poco comienzan a tomar forma y a encontrar aplicaciones avanzadas para las facetas civil y militar.

Este tipo de plataformas pueden permanecer volando de forma sostenida durante meses a altitudes por encima de los 16.000 metros, un escenario donde la tecnología debe adaptarse a condiciones extremas. Es aquí donde la firma española Aertec pondrá su granito de arena al avión Zephyr, desarrollado por AALTO, una filial de Airbus.

Aertec ha cerrado un acuerdo industrial con AALTO para desarrollar, calificar e industrializar la aviónica principal de este pseudo-satélite alimentado por energía solar remotamente tripulado.

Dentro de la arquitectura electrónica embarcada en una plataforma no tripulada de la complejidad del Zephyr, no todos los sistemas computacionales desempeñan el mismo papel, según ha explicado Pedro Becerra, director general de aeroespacial y defensa de Aertec, a EL ESPAÑOL.

La espina dorsal del desarrollo encomendado a la compañía española radica en el denominado Flight Control Computer (FCC), el ordenador principal de control de vuelo que actúa como el verdadero cerebro de la nave.

Como detalla Pedro Becerra, este equipo central procesa en tiempo real los datos recopilados por los sensores de navegación —sistemas inerciales y posicionamiento— para ejecutar los algoritmos de guiado, navegación y control (GNC).

El FCC traduce estas instrucciones en órdenes directas hacia las superficies de mando y actuadores de vuelo, garantizando que la trayectoria se mantenga con precisión matemática durante misiones de muy larga duración.

Junto al computador de vuelo, Aertec desarrolla los equipos de gestión de comunicaciones encargados de los sistemas digitales de radiofrecuencia para enlace directo con la estación de tierra y las unidades de comunicación satelital.

"Al no haber un piloto dentro del avión, las comunicaciones son absolutamente críticas, porque sin ellas no se puede operar, ni demandar misiones, ni ver dónde está o qué está haciendo la plataforma", explica Pedro Becerra.

El reto estratosférico

Operar a una altitud de 16 kilómetros (aproximadamente 60.000 pies) implica someter la electrónica embarcada a un perfil ambiental marcadamente distinto al de la aviación estándar.

Aunque los niveles de vibración mecánica son inferiores a los de un caza de combate o avión comercial, los desafíos se desplazan hacia las variaciones térmicas extremas, la baja presión atmosférica y una radiación solar significativamente más severa.

Fábrica del dron solar Zephyr en Reino Unido AALTO

Desde el punto de vista de la ingeniería, los técnicos de la compañía no parten de cero, sino de familias de computadores de control de vuelo previamente desarrolladas y certificadas.

El trabajo actual consiste en adaptar mecánicamente los envolventes, reducir los pesos al mínimo estricto exigido por un pseudo-satélite alimentado por energía solar, y adecuar los componentes a la severidad térmica de la estratosfera.

Uno de los pilares estratégicos del contrato entre Aertec y AALTO es su dimensión industrial. La totalidad de las labores de ingeniería, la integración de la cadena de suministro y la línea de producción en serie se centralizarán en las instalaciones que la española tiene en el Parque Aeronáutico Aerópolis, en Sevilla.

El desarrollo y la calificación de los equipos se extenderán durante un plazo de entre uno y dos años. Dada la elevada criticidad de certificación asignada al computador de control de vuelo, el calendario exige un riguroso protocolo de ensayos ambientales y funcionales que tienen que pasar por las manos por las agencias de seguridad aérea de España.

Tras la calificación, el acuerdo contempla la producción en serie de las unidades en la línea industrial en la capital andaluza, asegurando el suministro regular a la planta de integración de AALTO en Farnborough (Reino Unido).

Nicho operativo

El Zephyr ostenta actualmente el récord mundial de permanencia en vuelo para aeronaves de ala fija con más de 67 días seguidos en la estratosfera. En este tipo de situaciones, la aeronave puede cubrir áreas de hasta 7.500 kilómetros cuadrados para proporcionar un relé de cobertura o misiones de observación.

En el mapa de la defensa y la seguridad, las plataformas como el Zephyr no buscan sustituir a los drones MALE (Medium Altitude Long Endurance) como el Predator o el futuro Eurodrone, ni a las constelaciones de satélites LEO, sino complementar sus vacíos tácticos en una gradación operativa bien definida.

Mientras que los UAV de clase MALE operan en la troposfera media y alta ofreciendo un despliegue rápido y gran capacidad de carga útil para sensores pesados, su permanencia en vuelo está acotada a horas o pocos días.

En el extremo opuesto, los satélites de órbita baja (LEO), situados a más de 500 kilómetros de altitud, proporcionan cobertura global continua durante años, pero condicionados por su coste, las órbitas fijas y mayor latencia.

Al comparar estas alternativas, Becerra subraya la ventaja competitiva del concepto estratosférico: "La diferencia fundamental con respecto a un dron MALE es que la cobertura en cuanto a tiempo de vuelo es muchísimo mayor, volando varios meses de forma continuada".

Sin embargo, frente a una constelación espacial "puede formar parte de un sistema táctico o temporal de conectividad y observación localizada", asegura el directivo de Aertec.

Esta combinación de persistencia y flexibilidad convierte al Zephyr en un vector idóneo tanto para misiones civiles de gestión de catástrofes y monitorización ambiental, como para operaciones gubernamentales de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), control de fronteras y nodos tácticos de comunicaciones.