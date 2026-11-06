Turquía ratifica el pacto militar con Arabia Saudí y Pakistán: un ataque contra uno será una agresión contra los tres

Turquía aclara que el acuerdo es de carácter defensivo, descarta el envío automático de tropas a conflictos como Yemen y requerirá aval parlamentario para cualquier despliegue exterior.

El compromiso contempla una amplia cooperación tecnológica e industrial en Defensa, uniendo las capacidades de Turquía, el peso financiero saudí y el potencial militar nuclear pakistaní.

El pacto establece una cláusula de defensa mutua que considerará cualquier agresión armada contra uno de los firmantes como un ataque contra los tres países.

El Parlamento turco ratifica el Acuerdo Conjunto de Defensa de La Meca firmado con Arabia Saudí y Pakistán, completando los trámites para su entrada en vigor.

El Parlamento turco ha ratificado este viernes el Acuerdo Conjunto de Defensa de La Meca, firmado en agosto por Turquía, Arabia Saudí y Pakistán. Con este respaldo, Ankara completa el proceso necesario para que el pacto entre en vigor y consolida un nuevo marco de cooperación militar trilateral.

El acuerdo establece que cualquier agresión armada contra uno de los tres países será considerada un ataque contra los otros dos. Esta cláusula de defensa mutua, similar al artículo 5 de la OTAN: constituye el núcleo del compromiso y prevé una respuesta colectiva ante una eventual agresión externa.

El pacto también abre la puerta a una mayor integración de las capacidades militares y tecnológicas de los tres países, uniendo a dos potencias de Oriente Próximo —Turquía y Arabia Saudí— con Pakistán, actor nuclear del sur de Asia.

El entendimiento adquiere especial relevancia en un contexto de creciente inestabilidad regional, marcado por la escalada de los enfrentamientos en Yemen y las tensiones en el golfo Pérsico.

A comienzos de octubre, los tres firmantes ya anunciaron la «activación» del pacto ante el recrudecimiento de los combates entre las fuerzas saudíes y las milicias hutíes. Sin embargo, el acuerdo todavía no tenía plena vigencia al estar pendiente de la ratificación turca.

Ankara ha descartado reiteradamente que el compromiso implique el envío automático de tropas a Yemen para respaldar a Arabia Saudí.

El Gobierno turco insiste en que se trata de un acuerdo de naturaleza defensiva y que no supone una obligación de intervenir militarmente en conflictos de terceros países.

Además, la ratificación no concede al Ejecutivo poderes ilimitados para desplegar fuerzas en el exterior. Cualquier eventual operación militar turca fuera de sus fronteras deberá recibir una autorización específica del Parlamento, que determinará su alcance y duración.

Cooperación en armamento

Más allá del compromiso de defensa mutua, el pacto contempla una ampliación de la cooperación en capacidades militares, con especial atención al desarrollo tecnológico y la industria de Defensa.

Los tres países prevén compartir tecnología, impulsar proyectos conjuntos de investigación y desarrollo y establecer mecanismos de financiación para la fabricación compartida de armamento.

Este componente industrial puede convertirse en uno de los pilares de la alianza. Turquía ha desarrollado en los últimos años una potente industria militar, con especial protagonismo en drones de combate, sistemas de misiles, vehículos terrestres, buques de guerra y tecnologías de defensa electrónica.

Ankara busca, además, ampliar sus exportaciones y reducir su dependencia de proveedores extranjeros en sistemas estratégicos.

Pakistán figura entre sus principales clientes y socios industriales, mientras que Arabia Saudí representa un mercado con una creciente inversión en capacidades militares y programas de desarrollo tecnológico propios.

El ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, ha defendido que el acuerdo responde a las prioridades estratégicas de Ankara y contribuirá a reforzar la estabilidad regional.

3 capacidades complementarias

La alianza reúne así tres capacidades complementarias: la experiencia industrial y tecnológica de Turquía, el peso financiero y militar de Arabia Saudí y las capacidades militares de Pakistán, que dispone además de arsenal nuclear. Una convergencia que añade una nueva dimensión a los equilibrios de seguridad entre Oriente Próximo y el sur de Asia.

Su alcance operativo dependerá ahora de cómo se concrete la cooperación entre los tres ejércitos, de los mecanismos de consulta ante una agresión y de las capacidades que estén dispuestos a poner en común.

La ratificación parlamentaria supone, en cualquier caso, un paso hacia una arquitectura de defensa trilateral que trasciende los tradicionales acuerdos bilaterales de cooperación militar.