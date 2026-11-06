Los primeros bloques del buque británico 'RFA Resurgent' construidos por Navantia en Puerto Real al dique

El 'RFA Resurgent' será uno de los buques más grandes de la Armada británica, con 216 metros de eslora y 39.000 toneladas de desplazamiento, destinado a misiones de apoyo logístico y reposición en alta mar.

Navantia construirá tres módulos en Cádiz que conformarán la zona inferior de carga, maquinaria y habitabilidad, los cuales serán posteriormente enviados a Belfast para su integración final.

El astillero de Navantia en Puerto Real ha iniciado el ensamblaje en dique de los primeros bloques del 'RFA Resurgent', el primero de los tres buques encargados por la Royal Fleet Auxiliary de Reino Unido.

El astillero de Navantia en Puerto Real ha iniciado el ensamblaje en dique de los primeros bloques del 'RFA Resurgent', buque que encabeza la serie de tres unidades encargadas por la Royal Fleet Auxiliary de Reino Unido.

Tal y como ha anunciado la propia compañía española, el primer módulo estará compuesto por 16 bloques y los trabajos que se realizarán en las instalaciones gaditanas contemplan la construcción de dos módulos más.

Estas piezas conformarán la zona inferior del buque, que estará destinada al área de carga, maquinaria y la zona de habitabilidad.

Una vez completados, los tres módulos se enviarán al astillero de Navantia UK en Belfast, donde se llevará a cabo su integración y el montaje final.

El 'RFA Resurgent' es el primero de los tres nuevos buques de apoyo logístico de la Royal Fleet Auxiliary (RFA) destinados a mantener operativos durante largos periodos a los grupos de combate de los portaaviones británicos.

El Ministerio de Defensa británico confirmó el pasado 3 de septiembre la colocación de la quilla en el astillero de Navantia UK en Appledore (Devon), un hito que marca el inicio del ensamblaje estructural del buque.

El programa responde a una de las principales limitaciones de las operaciones navales de alta intensidad: un portaaviones puede tener aviones, armas y escoltas, pero necesita una cadena logística capaz de mantenerlos en combate.

La quilla del futuro buque de apoyo logístico RFA Resurgent se coloca en su posición durante la ceremonia de puesta de quilla en los astilleros Appledore (Reino Unido), el 3 de septiembre de 2026. Ministerio de Defensa del Reino Unido.

Los nuevos buques permitirán reponer en alta mar munición, armamento de aviación, piezas de repuesto, motores, alimentos y otros suministros sin que los buques tengan que regresar continuamente a puerto.

El Resurgent será seguido por el RFA Reliant y el RFA Resourceful, completando una nueva clase de tres buques que pretende reforzar la capacidad británica de proyección de fuerza y dar mayor autonomía a sus grupos navales cuando operen a miles de kilómetros del Reino Unido.

Con unos 216 metros de eslora, 34,5 metros de manga y un desplazamiento aproximado de 39.000 toneladas, el Resurgent se convertirá en uno de los mayores buques de la Armada británica, sólo por detrás de los portaaviones de la clase Queen Elizabeth.

El buque alcanzará una velocidad máxima de 19 nudos y tendrá una autonomía aproximada de 11.000 millas náuticas. Su dotación básica será de 101 tripulantes, aunque dispondrá de espacio para otros 80 efectivos vinculados a operaciones con helicópteros, embarcaciones u otras misiones.

Su dimensión responde a una necesidad muy concreta: transportar grandes cantidades de suministros y transferirlos a otros buques mientras la fuerza naval continúa navegando.

La clase podrá transportar municiones, piezas de repuesto, motores de aviones, alimentos y otros pertrechos, proporcionando a los grupos de combate una reserva logística que resulta especialmente relevante durante operaciones prolongadas.