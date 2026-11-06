La inteligencia militar de EEUU alerta del plan de China para cegar sus satélites y frenar su intervención en el Indo-Pacífico

El informe estadounidense descarta por el momento que China planee utilizar armas antisatélite nucleares debido al riesgo de escalada y al impacto en sus propios intereses económicos.

Pekín combina estas tecnologías cinéticas y láseres con guerra electrónica y ciberataques para degradar las comunicaciones, los radares y el GPS de las fuerzas estadounidenses.

El Ejército chino ya opera más de 510 satélites de inteligencia y proyecta desplegar armas de energía dirigida a finales de década para amenazar satélites estratégicos en órbitas altas.

La Inteligencia de EEUU alerta de que China está acelerando el desarrollo de misiles antisatélite, láseres y sistemas orbitales para cegar sus redes espaciales y dificultar su intervención en el Indo-Pacífico.

China está trasladando su rivalidad estratégica con Estados Unidos al espacio. Pekín acelera el desarrollo de misiles antisatélite, láseres, inhibidores y sistemas orbitales capaces de interferir, degradar o destruir los satélites que sostienen la superioridad militar estadounidense: vigilancia, comunicaciones, navegación y guiado de precisión.

A finales de esta década, China podría desplegar armas de energía dirigida tanto en tierra como en órbita, con capacidad de amenazar incluso satélites en órbitas altas. El mensaje es claro: el espacio ya no es solo un escenario de apoyo a las operaciones militares, sino un campo de batalla potencial. Y Pekín se prepara para disputárselo.

Así lo advierte la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) en su informe Challenges to Security in Space 2026, que señala que el Ejército Popular de Liberación (EPL) busca neutralizar la dependencia de Washington de sus redes espaciales para dificultar una eventual intervención extranjera en conflictos regionales, especialmente en torno a Taiwán.

La carrera por el dominio espacial deja así de ser únicamente una competición tecnológica. El ejército chino considera que la dependencia estadounidense de los sistemas espaciales constituye una vulnerabilidad que podría explotar en caso de conflicto en el Indo-Pacífico.

En un escenario de guerra por Taiwán, por ejemplo, la capacidad para interrumpir las comunicaciones, dificultar la localización de objetivos o degradar los sistemas de posicionamiento podría complicar el despliegue y la coordinación de las fuerzas norteamericanas.

"Los objetivos del EPL incluyen alcanzar la supremacía espacial: la capacidad de controlar la esfera de información que depende del espacio y negar a sus adversarios sus propias capacidades espaciales de recopilación de información y comunicaciones", recoge el informe.

Para conseguirlo, China está desarrollando diferentes sistemas que permitirían pasar de la interferencia temporal de las señales a la destrucción física de satélites.

El arsenal incluye misiles antisatélite, armas de energía dirigida, equipos de guerra electrónica y tecnologías orbitales con potencial para atacar plataformas espaciales de otros países.

510 satélites de inteligencia

La expansión de estas capacidades ofensivas coincide con un crecimiento acelerado de la infraestructura espacial china. En julio de 2026, Pekín operaba más de 510 satélites de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), más del triple que en 2018.

Esta constelación permite al Ejército chino ampliar su capacidad para detectar, seguir y designar objetivos militares estadounidenses y aliados en todo el mundo, con especial atención al Indo-Pacífico.

Infografía de órbitas satelitales alrededor de la Tierra. EE.

La incorporación de sensores ópticos más avanzados, radares espaciales y sistemas de inteligencia de señales facilita la vigilancia de portaaviones, grupos expedicionarios y alas aéreas desplegadas en el Pacífico.

Las constelaciones chinas en órbita terrestre baja (LEO) pueden proporcionar imágenes de cualquier punto del planeta en intervalos inferiores a 30 minutos. A ellas se suman los satélites situados en órbita geoestacionaria, que ofrecen una cobertura persistente y permiten mantener bajo observación amplias regiones estratégicas.

La combinación de estos sistemas refuerza la capacidad de Pekín para seguir los movimientos de las fuerzas estadounidenses y alimentar sus propios sistemas de mando y control y de selección de objetivos.

Se trata de una pieza fundamental de su estrategia para dificultar la proyección de poder de Washington a miles de kilómetros de sus bases.

Misiles y láseres terrestres

En el terreno ofensivo, China ya dispone de varios sistemas láser terrestres capaces de interferir, degradar o causar daños en satélites situados en órbitas bajas.

La DIA considera que, antes de que termine esta década, Pekín podría desplegar armas de energía dirigida en el espacio y sistemas láser terrestres más potentes, con capacidad para alcanzar plataformas situadas a mayores altitudes.

A estas tecnologías se suma el desarrollo de nuevos misiles antisatélite capaces de destruir objetivos en órbitas bajas, medias y altas.

La agencia estadounidense recuerda que un lanzamiento chino realizado en 2013 alcanzó una altitud de unos 30.000 kilómetros, un ensayo que apuntaría a una posible capacidad para amenazar satélites en órbita geoestacionaria, aunque Washington no considera que esa capacidad esté confirmada.

Tipos de órbita alrededor de la Tierra. EE

El empleo de misiles cinéticos, sin embargo, entraña riesgos para la propia infraestructura espacial china. Y aquí señala el precedente más significativo se produjo en 2007, cuando Pekín destruyó uno de sus antiguos satélites meteorológicos mediante un misil.

La prueba generó más de 3.500 fragmentos de basura espacial, de los que más de 2.400 continúan en órbita y podrían representar un peligro de colisión durante décadas.

China también está desarrollando tecnologías de aproximación, acoplamiento y manipulación de satélites que podrían tener aplicaciones militares. Estos sistemas robóticos, concebidos también para operaciones de mantenimiento y retirada de objetos espaciales, podrían utilizarse para alterar la trayectoria o inutilizar plataformas de otros países.

Otro incidente se produjo en enero de 2022, cuando el satélite chino Shijian-21 trasladó un antiguo satélite de navegación BeiDou a una órbita cementerio por encima de la geoestacionaria.

La DIA también cuestiona la finalidad de algunas plataformas espaciales chinas. El informe señala que el satélite TJS-3, presentado oficialmente como un sistema experimental de comunicaciones, se aproximó en varias ocasiones a menos de diez kilómetros de satélites de otros países durante 2023.

Para la inteligencia estadounidense, esos movimientos resultan difícilmente compatibles con la misión que Pekín atribuye públicamente al aparato.

Guerra electrónica

La amenaza china no se limita a la destrucción física de satélites. La interferencia de señales constituye otra de las herramientas con las que Pekín pretende privar a sus adversarios de servicios espaciales esenciales, tanto en el ámbito militar como en el civil.

Según la DIA, China desarrolla sistemas de perturbación capaces de operar en distintas bandas de comunicaciones por satélite, incluidas las frecuencias extremadamente altas (EHF), utilizadas por las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Imagen de un satélite de China. -

El EPL incorpora habitualmente técnicas de interferencia y protección frente a estas perturbaciones en sus ejercicios militares. El objetivo es entrenar a sus unidades para degradar las comunicaciones, los radares y los servicios de posicionamiento GPS de las fuerzas adversarias.

El informe añade que Pekín probablemente pretende recurrir también a operaciones cibernéticas para limitar la capacidad de actuación de sus rivales o ralentizar la movilización y el despliegue de sus fuerzas.

De este modo, la estrategia china combinaría ataques contra infraestructuras espaciales con operaciones electrónicas y cibernéticas para dificultar la coordinación militar estadounidense.

La agencia introduce, no obstante, un matiz sobre el alcance de esta amenaza: no ha encontrado indicios de que China esté desarrollando o preparando ensayos de armas antisatélite nucleares para su utilización en el espacio.

Aunque un científico chino ha investigado sus posibles efectos, la DIA considera que Pekín probablemente descarta esta opción por sus consecuencias sobre los intereses económicos del país y el riesgo de una escalada incontrolable.

El informe estadounidense refleja hasta qué punto la rivalidad entre Washington y Pekín está trasladándose a un nuevo escenario de confrontación. El espacio se ha convertido en una infraestructura crítica para la guerra moderna y, al mismo tiempo, en un objetivo militar de primer orden.

Rusia, Irán y Corea del Norte

Pese a que China y Rusia han impulsado iniciativas internacionales para regular el armamento espacial —incluido el compromiso de "no ser los primeros en colocar armas en el espacio exterior"—, su retórica diplomática contrasta con una ambición militar cada vez más concreta.

El citado informe advierte de que la amenaza ya no se reduce a un hipotético duelo entre satélites militares. Pekín y Moscú buscan desarrollar la capacidad de cegar a sus adversarios y neutralizar una de las infraestructuras más decisivas de la guerra moderna.

Precisamente, la combinación de armas antisatélite, interferencias electrónicas y ciberataques abre un nuevo frente de confrontación en el que destruir un satélite puede ser tan decisivo como inutilizar las redes que conectan a las fuerzas desplegadas sobre el terreno.

Además, la inteligencia estadounidense alerta de que la creciente cooperación de Pekín y Moscú con Irán y Corea del Norte añade una dimensión geopolítica a esta carrera. No se trata únicamente de competir por la superioridad tecnológica en órbita, sino de construir una red de colaboración que refuerce sus capacidades militares y reduzca su dependencia de Occidente.

Por último, la DIA apunta también a que la guerra de Ucrania ha acelerado esta transformación al demostrar que las constelaciones comerciales como la de Starlink pueden inclinar el equilibrio de un conflicto y convertirse, al mismo tiempo, en objetivos prioritarios.