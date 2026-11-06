La industria europea de maquinaria se lanza al negocio de la Defensa: el 43% prevé duplicar ingresos hasta 2030

La necesidad de aumentar la producción abre oportunidades a la industria auxiliar en ingeniería, automatización y componentes especializados.

Las barreras regulatorias, la burocracia en la contratación pública y la falta de contactos directos son los principales obstáculos señalados.

Un sondeo de la VDMA revela que el 92% de los proveedores industriales considera que puede ampliar sus entregas en los próximos doce meses.

El 43% de las empresas de maquinaria europeas que ya operan en Defensa prevén duplicar sus ingresos para 2030 gracias al rearme en Europa.

El 43% de las empresas de maquinaria que ya trabajan para la industria de seguridad y defensa prevé, como mínimo, duplicar sus ingresos en este mercado hasta 2030. El rearme europeo está abriendo nuevas oportunidades para los fabricantes de equipos industriales, que aspiran a ganar peso en la cadena de suministro militar.

La movilización de miles de millones de euros en programas de defensa, modernización de capacidades militares y ampliación de la producción de armamento está atrayendo a empresas industriales que hasta ahora tenían una presencia limitada en este sector.

Así lo ha detectado en una encuesta la Asociación Alemana de Fabricantes de Maquinaria y Equipos (VDMA), que representa a unas 3.500 compañías de Alemania y otros países europeos. Ve un fuerte potencial de crecimiento entre sus asociados que ya trabajan para la industria de seguridad y defensa.

Además, el sondeo avanzado por Reuters, detecta que otro 46% de estas empresas anticipa un crecimiento más moderado, aunque también significativo.

Las perspectivas a corto plazo son igualmente positivas. Casi una de cada tres compañías que ya suministran productos y servicios al sector prevé incrementar su actividad al menos un 15% durante este año. Además, el 92% considera que tiene posibilidades de ampliar sus entregas en los próximos doce meses.

"Es previsible que ganemos una cuota de mercado significativa", ha señalado Hartmut Rauen, director ejecutivo adjunto de la VDMA, que identifica el actual ciclo de rearme europeo como una oportunidad para ampliar la participación de la industria mecánica en la cadena de suministro de Defensa.

La organización pretende acompañar a sus empresas en este proceso mediante iniciativas de conexión comercial entre fabricantes, búsqueda de socios y desarrollo de nuevos mercados. El objetivo es facilitar su entrada en los programas industriales vinculados a la seguridad y la defensa y aprovechar el incremento de la demanda de equipamiento y tecnología.

Tambien hay obstáculos

Sin embargo, el potencial de crecimiento no está exento de dificultades. La VDMA advierte de que las barreras regulatorias, la lentitud de los procedimientos de contratación pública y la falta de contactos directos con los clientes siguen dificultando el acceso de estas compañías al mercado de Defensa.

Estos obstáculos resultan especialmente relevantes para un tejido empresarial que, aunque cuenta con capacidades tecnológicas e industriales aprovechables en el ámbito militar, no siempre dispone de experiencia en los procedimientos de adquisición de los ministerios de Defensa o de los grandes contratistas del sector.

La transformación del mercado europeo está impulsando así la incorporación de nuevos proveedores a una industria que necesita aumentar su capacidad productiva para responder a los compromisos de rearme de los países aliados.

Más allá de los grandes fabricantes de armamento, el esfuerzo inversor europeo está generando oportunidades para un ecosistema industrial mucho más amplio: desde la ingeniería mecánica y la fabricación de componentes hasta los sistemas de producción, la automatización y los equipos especializados.

El rearme europeo no solo está beneficiando a los grandes contratistas de Defensa. También está convirtiendo a la industria auxiliar y a los fabricantes de maquinaria en actores potenciales de una cadena de suministro que Europa necesita ampliar y diversificar para reforzar su autonomía estratégica.