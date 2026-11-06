Dos helicópteros NH90 españoles despegan de urgencia en Rumanía tras detectarse la presencia de drones

Los helicópteros complementan a los cazas F-18 para contrarrestar amenazas de baja cota y baja velocidad dentro de la Defensa Aérea Integrada de la OTAN.

La misión concluyó con el retorno seguro de las aeronaves al desaparecer los objetivos del radar antes de ser interceptados.

Es el primer 'Alpha Scramble' ejecutado por un helicóptero español en una misión internacional de la Alianza Atlántica.

Dos helicópteros NH90 del Ejército del Aire español se desplegaron de urgencia en Rumanía tras detectar la aproximación de drones no identificados al área de la OTAN.

Dos helicópteros NH90 pertenecientes al Destacamento ‘Paznic’ del Ejército del Aire y del Espacio, desplegados en la base aérea rumana de Mihail Kogălniceanu en misión con la OTAN, han despegado de urgencia tras detectarse la presencia de drones no identificados aproximándose al área de responsabilidad aliada, según ha informado este viernes desde el Estado Mayor de la Defensa a través de un comunicado.

La alerta ha concluido con el retorno seguro de las aeronaves a sus hangares una vez que los vectores hostiles desaparecieron del radar antes de que pudiesen ser interceptados o neutralizados.

Se trata del primer 'Alpha Scramble' ejecutado por un helicóptero español en el marco de una misión internacional de la Alianza Atlántica, un hito que marca un antes y un después en la doctrina operativa de las Fuerzas Armadas en el exterior.

La proliferación masiva y el empleo recurrente de aparatos no tripulados han transformado las inmediaciones del mar Negro en un escenario de tensión permanente donde los drones representan un desafío táctico constante que exige respuestas ágiles y no convencionales.

La activación de los NH-90 encaja dentro del nuevo concepto de Defensa Aérea y Antimisiles Integrada de la OTAN, diseñado expresamente para contrarrestar todo el abanico de amenazas de la guerra contemporánea.

Helicóptero NH90 del Ejército del Aire EMAD

Este modelo concibe una arquitectura defensiva multicapa y de cobertura total en 360 grados, articulando en tiempo real las alertas de reacción rápida con sistemas de defensa antiaérea basados en superficie y baterías de contramedidas antidron.

El resultado es un esquema de seguridad conjunto y flexible, calibrado para neutralizar las tácticas de guerra híbrida que dominan los teatros de operaciones actuales.

Ametralladora montada en un NH90 del Ejército del Aire EMAD

El teniente coronel Alberto B. Calvo López, jefe del destacamento español, ha subrayado el valor técnico de este despliegue señalando que los helicópteros NH-90 aportan una capacidad táctica complementaria a la aviación de combate tradicional.

"No sustituyen a los F-18, los completan. Mientras el caza ofrece velocidad, alcance, potencia de sensores y capacidad de reacción inmediata frente a determinadas amenazas, el helicóptero puede aportar flexibilidad en otros perfiles, especialmente frente a amenazas de baja cota, baja velocidad o comportamiento menos convencional", ha afirmado el militar.

El contingente ‘Paznic’ cuenta con unos 200 aviadores españoles en Rumanía, operando de manera coordinada tanto los cazas F-18 como los helicópteros de maniobra en el marco de la operación 'Persistent Effort'.

El historial del destacamento confirma la intensidad de la vigilancia en esta zona fronteriza, acumulando 37 salidas reales de interceptación y habiendo ejecutado ya la neutralización efectiva de un dron no tripulado el pasado 16 de agosto de 2026.

Con este último despegue, España consolida la transición hacia una defensa aérea plenamente integrada y reafirma la eficacia de sus medios materiales y humanos para salvaguardar el flanco oriental aliado.