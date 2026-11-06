El Ejército del Aire completa las maniobras de adiestramiento más importantes del año con más de 270 vuelos

De forma paralela, se desarrolló el ejercicio MADRISAR-SATER 2026 en Hoyo de Manzanares para perfeccionar procedimientos de búsqueda y salvamento en accidentes aéreos.

Se ensayaron tácticas de empleo ágil en combate, incluyendo operaciones de repostaje en bases avanzadas usando el Aeropuerto de Teruel como punto FARP.

El ejercicio contó con la intervención de cazas Eurofighter y F-18, aviones de transporte, drones Predator, helicópteros y un avión AWACS de la OTAN para soporte táctico.

El Ejército del Aire y del Espacio completa con éxito las maniobras Sirio-Dragón-Tormenta 26, realizando 278 salidas aéreas con la participación de más de 2.500 militares.

El Ejército del Aire y del Espacio ha completado uno de los ejercicios más importantes de su calendario. El Sirio-Dragón-Tormenta 26 (SDT 26) se ha desarrollado desde diferentes bases y aeródromos militares de toda la geografía española para el adiestramiento de los puestos de mando y maniobras livex con vuelos reales.

Para el Mando Aéreo de Combate (MACOM), responsable del planeamiento y ejecución del SDT 26, "ha sido un éxito", según recogen desde el Ejército del Aire. Esto es debido a que ha contribuido a mejorar la preparación y el adiestramiento de los puestos de mando y control, así como de las unidades involucradas en él.

En el ejercicio, que se realizó entre los días 19 y 30 de octubre, han participado unidades de combate, apoyo al combate y mando y control.

Esta última parte se ha verificado desde el ESP JFAC (Base Aérea de Torrejón y Base Aérea de Pollensa), demostrando su capacidad de despliegue de elementos y módulos.

El ESP JFAC funciona como una estructura operativa adaptable y flexible, su núcleo permanente pertenece al Cuartel General del MACOM y tiene la capacidad de incorporar personal de refuerzo de la estructura orgánica del Ejército del Aire y del Espacio.

Como parte de las maniobras, la Fuerza Aérea española ha completado con éxito 278 salidas de operaciones aéreas, "logrando perfeccionar el adiestramiento de sus unidades y potenciar su capacidad de combate".

Varios cazas Eurofighter de las Alas 11, 14 y 46 participaron junto a F-18 de las Alas 12 y 15. En cuanto a las aeronaves de transporte y reabastecimiento, el Ejército del Aire ha informado que han volado A400M (Ala 31), C-295 (Ala 35) y Airbus A330 MRTT (Ala 45).

También han estado presentes drones Predator (Ala 23), aviones CN-235 VIGMA y helicópteros Sikorsky S-76 del Ala 49. En cuanto a medios externos, la OTAN también aportó apoyo de control táctico con un avión de alerta temprana Boeing E-3 AWACS.

El Ejército del Aire ha empleado para el SDT 26 a buena parte de sus unidades y centros especializados, como el Centro de Inteligencia y Targeting Aeroespacial (CINTAER), el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA), el Centro de Operaciones de Vigilancia Espacial (COVE) o el Grupo Centro de Mando y Control (GRUCEMAC).

El avión A-330 MRTT. Ejército del Aire

En esta ocasión, según han indicado, se han llevado a cabo procedimientos relativos al concepto de empleo ágil en combate de la OTAN (ACE, por sus siglas en inglés).

Concretamente, se ha ejecutado el armado, repostaje y operación de aviones F-18 del Ala 15 y un C-295 ha actuado como punto de abastecimiento de combustible avanzado (FARP, por sus siglas en inglés) desde el Aeropuerto de Teruel, donde se ha establecido una base de despliegue avanzada.

"El planeamiento y la ejecución del SDT26 no hubiera sido posible sin el gran trabajo y el esfuerzo de más de 2500 militares de la estructura orgánica del Ejército del Aire y del Espacio", tal y como han indicado en una nota, en la que también hacen referencia a que el personal participante ha "demostrado su alta capacitación técnica, vocación, compromiso y capacidad de trabajo en equipo".

Con este tipo de ejercicios, el Ejército del Aire y del Espacio demuestra su compromiso con la continua preparación y el adiestramiento de su fuerza de combate, para poder cumplir con éxito su principal cometido “garantizar la seguridad y defensa de España, asegurando la vigilancia y el control del espacio aéreo nacional 24 horas al día, 7 días a la semana”.

Operaciones SAR

De forma paralela al SDT 26, el Ejército del Aire y del Espacio realizó el pasado 27 de octubre el MADRISAR-SATER 2026, un ejercicio de instrucción en operaciones de búsqueda y salvamento terrestre en la localidad madrileña de Hoyo de Manzanares.

Tal y como han informado, durante el ejercicio, los militares han puesto en práctica procedimientos de búsqueda y rescate de los supervivientes de un accidente aéreo simulado en un entorno terrestre.

Ejercicio MADRISAR Ejército del Aire y del Espacio

El Centro Coordinador de Salvamento Aeronáutico de Madrid, perteneciente al Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo (SAR), ha actuado como organizador para el despliegue de los medios que intervienen en este tipo de misiones, así como los procedimientos de rescate.

En el MADRISAR-SATER de este año han participado un avión CN-235 del Ala 48, un helicóptero NH-90 del Ala 48 y un helicóptero H-135 del Ala 78. También han estado desplegados un H-135 del Batallón de Helicópteros de Emergencias y un HH-139 de la Fuerza Aérea italiana.

Las aeronaves militares han volado de forma conjunta con medios de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, así como voluntarios de Cruz Roja, que han colaborado en la simulación de los supervivientes.

"El MADRISAR-SATER 26 se enmarca en el programa de actividades de la Iniciativa 5+5 Defensa y ha contado con observadores internacionales, favoreciendo la cooperación y el intercambio de experiencias en materia de búsqueda y salvamento", según ha explicado el Ejército del Aire en un comunicado.