EEUU avanza en el desarrollo de su nuevo misil intercontinental tras el primer vuelo del vehículo que albergará la ojiva nuclear

El programa Sentinel busca sustituir al longevo Minuteman III, proyectando mantener la disuasi n nuclear terrestre activa hasta la d cada de 2070.

La prueba, enmarcada en un contrato de 1.000 millones de d lares, valida el comportamiento del prototipo ante sobrecostes y problemas en las obras subterr neas.

El Mk21A albergar la ojiva termonuclear W87-1 y es clave para el misil intercontinental LGM-35A Sentinel, dise ado para alcanzar Mach 23.

EEUU y Lockheed Martin realizan con xito el primer vuelo de prueba del veh culo de reentrada Mk21A en el oc ano Pac fico.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha dado un paso más para concretar la renovación de su poder disuasorio tras superar el primer vuelo de prueba del vehículo de reentrada Mk21A, una pieza fundamental de su nuevo programa de misiles balísticos intercontinentales.

La operación, desarrollada conjuntamente por la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF) y Lockheed Martin, ha tenido como escenario la Base de la Fuerza Espacial de Vandenberg, en California, desde donde el artefacto desarmado despegó en una trayectoria balística sobre aguas abiertas del océano Pacífico.

Esta maniobra supone un hito operativo indispensable para validar en vuelo la punta de lanza del futuro sistema de misil LGM-35A Sentinel, el vector diseñado para relevar a los veteranos Minuteman III y garantizar la viabilidad del pilar terrestre de la tríada estratégica de EEUU durante las próximas décadas.

El Mk21A constituye el vehículo de reentrada integrado de nueva generación concebido por el mando militar estadounidense para transportar la ojiva termonuclear W87-1 hasta su objetivo designado tras franquear la atmósfera terrestre.

Como evolución directa del modelo Mk21 actualmente en inventario, su incorporación dota a las fuerzas de disuasión de una arquitectura moderna, mejor adaptada a los entornos operacionales hostiles y proyectada para resistir las contramedidas y los complejos escudos antimisiles desarrollados por las potencias adversarias.

Recreación del vehículo de reentrada Mk21A Lockheed Martin

El Mk21A juega un papel crítico en el despliegue del futuro misil, especialmente si se tiene en cuenta que la velocidad de combustión proyectada del Sentinel es aproximadamente 24.000 km/h. El misil está diseñado para acelerar a través de múltiples etapas de cohete antes de liberar su carga útil en su trayectoria prevista.

En su tramo final, durante el reingreso a la atmósfera, el escudo térmico del vehículo debe soportar temperaturas intensas sin comprometer la estructura ni la carga útil de la ojiva. Sus componentes electrónicos también deben permanecer operativos durante las exigentes condiciones del vuelo.

Un contrato de 1.000 millones

La prueba, ejecutada bajo la cobertura de un contrato gubernamental valorado en más de 1.000 millones de dólares (891 millones de euros), ha certificado en condiciones reales de fricción térmica y aceleración extrema la madurez estructural y aerodinámica del prototipo, demostrando la fiabilidad de las tecnologías de reentrada desarrolladas por Lockheed Martin.

La culminación de esta trayectoria suborbital llega en un momento de especial exigencia para el programa Sentinel, condicionado en los últimos meses por los severos sobrecostes de la obra civil y las dificultades técnicas asociadas a la reconstrucción integral de la red subterránea de silos de lanzamiento repartidos por las grandes llanuras estadounidenses.

En ese contexto de incertidumbre presupuestaria e industrial, el rendimiento positivo del Mk21A en Vandenberg aporta una señal de solvencia tecnológica. Los datos de telemetría y comportamiento aerotérmico registrados a lo largo del vuelo sobre el Pacífico confirman la robustez del diseño preliminar y permiten avanzar con otros ensayos antes de la revisión crítica del diseño de todo el misil.

Al valorar la relevancia del ensayo, Jason Watson, vicepresidente de Programas Estratégicos de Reentrada de Lockheed Martin, ha subrayado que la experimentación física continúa siendo el pilar indispensable que respalda cualquier simulación numérica.

Misil Sentinel ensamblado USAF /Northrop Grumman

Según sus declaraciones, las pruebas son un requisito fundamental en los programas de defensa, pero, aún más importante, son el motor que impulsa la madurez y la fiabilidad.

"A partir de los datos de vuelo de nuestras pruebas anteriores, estamos traduciendo directamente la experiencia práctica en impulso para el programa, garantizando que el vehículo de reentrada Mk21A ofrezca un rendimiento óptimo para la Fuerza Aérea", ha afirmado Watson.

Misil Sentinel

El relevo generacional de la disuasión terrestre estadounidense recae sobre el LGM-35A Sentinel, concebido para sustituir paulatinamente al longevo LGM-30G Minuteman III, operativo desde 1970 y del que las Fuerzas Armadas aún custodian unas cuatrocientas unidades en búnkeres subterráneos.

En el ámbito técnico, este nuevo proyectil recurre a una planta motriz de propelente sólido dividida en tres etapas, configuración que le otorga un alcance por encima de los 9.600 kilómetros. Asimismo, los cálculos de la aviación militar prevén que el vector alcance velocidades próximas a Mach 23 una vez concluida su aceleración propulsada.

Recreación del misil Sentinel USAF

La implantación territorial del armamento abarcará cuatrocientos emplazamientos subterráneos renovados, repartidos en complejos castrenses de Dakota del Norte, Montana y Wyoming. Si bien los primeros lanzamientos de prueba están programados para 2027, las previsiones institucionales fechan su entrada formal en servicio a comienzos de la próxima década.

Este programa no se limita al vector, sino que demanda una renovación profunda de los centros de mando, las redes digitales de transmisión de datos y las propias instalaciones de lanzamiento. Dicha actualización busca asegurar una sincronización fluida entre este segmento terrestre, la flota de submarinos atómicos y la aviación estratégica.

La ejecución industrial del proyecto está en manos de Northrop Grumman, corporación encargada de gestionar un consorcio de más de 500 empresas del sector tecnológico y armamentístico, movilizando a unos 10.000 profesionales.

El propósito a largo plazo del Pentágono es conservar este arsenal en servicio activo hasta mediados de la década de 2070.