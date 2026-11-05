Santa Bárbara Sistemas inaugura un nuevo centro de fabricación avanzada en sus instalaciones de Sevilla

Santa Bárbara Sistemas prevé invertir 25 millones de euros en la planta de Sevilla durante los próximos tres años, tras haber destinado 21 millones a sus sedes en los últimos dos ejercicios.

La iniciativa se ha desarrollado junto a las empresas SMARTPM y Novaindef, atrayendo ya la atención de seis delegaciones de Fuerzas Armadas de la OTAN.

El centro permite fabricar y certificar componentes bajo demanda para sistemas militares terrestres como las plataformas Pizarro, Piranha, Leopard o el sistema de artillería SIAC.

GDELS-Santa Bárbara Sistemas ha inaugurado en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) su nuevo Centro de Excelencia en Fabricación Avanzada, enfocado en tecnología de impresión 3D metálica y polimérica.

GDELS-Santa Bárbara ha inaugurado hoy su nuevo Centro de Excelencia en Fabricación Avanzada en sus instalaciones de Alcalá de Guadaíra, en Sevilla.

Este nuevo centro, que lleva funcionando a pleno rendimiento desde el pasado mes de septiembre, incorpora tecnología de fabricación avanzada como métodos aditivos de impresión de piezas metálicas y poliméricas a la industria de defensa en España y permite a la compañía diseñar, cualificar, producir, verificar y certificar componentes para sistemas militares terrestres.

Según han indicado en un comunicado, el centro nace con el objetivo de convertir la innovación tecnológica en capacidad industrial real, con aplicaciones directas en el sostenimiento y disponibilidad de sistemas militares.

La compañía recibió en sus instalaciones sevillanas a seis delegaciones de Fuerzas Armadas del entorno OTAN en unas jornadas técnicas sobre fabricación avanzada y en las que pudieron ver las capacidades.

Entre ellas se encuentran el diseño y la ingeniería de componentes, la preparación de paquetes técnicos digitales certificados, la fabricación mediante diferentes tecnologías de impresión y materiales, los procesos de posproducción y la verificación y validación en entornos representativos de uso.

También disponen de un catálogo digital de piezas certificadas y un área específica de ensayos para validar componentes en condiciones representativas de uso.

El proyecto se ha desarrollado con la colaboración de SMARTPM, como experto en digitalización y automatización industrial, y Novaindef, que incorpora el conocimiento técnico en tecnologías de fabricación avanzada.

Así, la iniciativa constituye un ejemplo de cómo la cooperación entre industrias y tecnologías españolas puede acelerar la incorporación de nuevas capacidades a la producción y el sostenimiento de sistemas de defensa para el país.

Las capacidades del centro permiten fabricar componentes metálicos y poliméricos mediante tecnologías de fabricación aditiva. Estas soluciones facilitan la producción de geometrías complejas, la adaptación de diseños a requisitos específicos y la fabricación bajo demanda o en series cortas.

El proyecto ha pasado de una fase piloto a una capacidad industrial en menos de un año, un tiempo en el que han trabajado en poner en marcha de más de 100 procesos de fabricación, cuatro tecnologías de impresión, cinco sistemas de postprocesado y más de 2.000 metros cuadrados dedicados a esta actividad.

Entre sus ámbitos de aplicación se encuentran el sostenimiento de plataformas como Pizarro, Piranha y Leopard o el sistema de artillería SIAC, entre otras.

Inversiones

La puesta en funcionamiento del centro forma parte de una apuesta industrial más amplia de Santa Bárbara Sistemas, que abarca la modernización de equipos e instalaciones, la investigación y el desarrollo interno, la digitalización de procesos, la seguridad industrial, la salud y bienestar de los trabajadores y la optimización de las operaciones productivas.

En la planta de Alcalá de Guadaíra, la compañía planea destinar 25 millones de euros en inversiones acumuladas en los tres próximos ejercicios.

Además, la compañía ha anunciado recientemente la ejecución de inversiones por valor de 21 millones de euros en los dos últimos años en el conjunto de sus sedes y centros de producción para modernizarlos y optimizar la ejecución de los programas futuros, alcanzando alrededor de 113.000 metros cuadrados de superficie industrial cubierta total.