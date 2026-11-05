El proyecto SAETA, la constelación satelital andaluza para observación de la Tierra e inteligencia de señales

El lanzamiento y puesta en órbita de los satélites, actualmente en fase de fabricación e integración, está previsto para el año 2028.

La misión tiene una naturaleza de uso dual que abarcará aplicaciones civiles como el control de fronteras o narcotráfico, e inteligencia militar y defensa orbital.

El proyecto consta de dos satélites coordinados por Open Cosmos y un amplio consorcio técnico que integran sensores ópticos e inteligencia de señales (SIGINT).

Andalucía impulsa el programa espacial SAETA con una inversión de 22 millones de euros (16 de la Junta y 6 de la industria) para desarrollar la primera constelación satelital regional.

En un contexto geopolítico condicionado por la necesidad de reforzar la soberanía tecnológica y las defensas perimetrales de España, Andalucía ha impulsado el programa espacial SAETA para poner en órbita la primera constelación satelital de la región.

El proyecto, con una aportación económica total de 22 millones de euros —16 por parte de la Junta de Andalucía y 6 por la industria—, lo componen dos satélites de cuyo desarrollo está a cargo la compañía Open Cosmos, quien coordina al resto de socios.

Además de esta empresa, también participan Integrasys, Alter Technologies, Solar Mems, Rovimatica, Andalucía Aerospace, Aytana Aeroespacio y Defensa, CactusSoft Spain, la Fundación Andaluza para el Desarrollo Aeroespacial, Dakyo Ingeniería, Indaero, Inventia Kinetics, Simetrycal y las Universidades de Sevilla, Cádiz y Vigo.

Según ha explicado Álvaro Sánchez, CEO de Integrasys, a EL ESPAÑOL, el camino hacia la órbita del proyecto no ha sido fruto de una decisión improvisada, sino de un proceso de maduración tecnológica que comenzó a andar entre los años 2021 y 2022.

En su origen se sitúa el proyecto colaborativo Alfa, impulsado inicialmente por la propia Integrasys y CactusSoft en alianza con la Universidad de Sevilla.

Aquel consorcio inicial, apunta Sánchez, invirtió recursos propios para desarrollar un primer prototipo en formato CubeSat dedicado a probar soluciones de inteligencia de señales y sensores para la medición de eventos de radiación.

Tras validar aquellas tecnologías en tierra y constatar el apetito industrial de la región, la iniciativa derivó en una licitación de la Junta de Andalucía que terminó por articular al tejido empresarial en un consorcio común. Además, también han aprovechado para ampliar las capacidades de la constelación, que ya cuenta con más de 10 cargas de pago para diferentes aplicaciones.

"Llevamos 26 años en Andalucía, en Sevilla, y nos encanta finalmente trabajar con la Junta", destaca Álvaro Sánchez.

El directivo remarcó el valor estratégico del proyecto al subrayar que están "muy orgullosos de que haya un satélite andaluz, una misión y una hoja de ruta para capacitar a nuestras empresas y competir en el mundo".

Capacidades espaciales

Los satélites desarrollados al calor del programa SAETA contarán con sensores ópticos especializados en la observación de la Tierra.

En este módulo, Integrasys aporta un avanzado software de procesamiento que analiza las imágenes obtenidas y realiza una caracterización automática de objetos en tiempo real, identificando y clasificando vectores estratégicos como aeronaves, helicópteros o embarcaciones.

La segunda aplicación consiste en un sistema de inteligencia de señal (SIGINT) orientado hacia la superficie terrestre, diseñado para captar, procesar y geolocalizar emisiones electromagnéticas emitidas desde el suelo.

Esta capacidad de procesamiento a bordo ofrece una ventaja operativa sustancial frente a los esquemas tradicionales, ya que, en palabras de Álvaro Sánchez, "el hacerlo a bordo te da muchísima más agilidad y te permite bajar muchísimos menos datos a tierra".

Por último, la arquitectura incluye un tercer módulo de inteligencia de señal enfocado directamente hacia el espacio exterior.

Su función principal es escuchar el entorno orbital para supervisar las comunicaciones satelitales y detectar interferencias maliciosas (jamming) o suplantaciones de señal (spoofing) dirigidas contra otros activos espaciales, fortaleciendo la conciencia de la situación en el dominio orbital.

El conjunto representa una integración técnica de primer nivel, tal como resume el CEO de Integrasys al afirmar que "es una misión muy ambiciosa porque concentramos tres aplicaciones diferentes en solo dos satélites".

Uso dual

Aunque la titularidad del programa pertenece a la administración autonómica y no al Ministerio de Defensa, el proyecto ejemplifica el paradigma de uso dual de las tecnologías espaciales avanzadas.

En el ámbito de la seguridad civil e interior, la combinación de sensores y análisis electromagnético permitirá monitorizar el tráfico de pateras en la frontera marítima o rastrear señales vinculadas al narcotráfico en el sur peninsular. En el plano estrictamente militar, aportará datos tácticos de elevado valor para la inteligencia electrónica.

Los datos y servicios generados por las plataformas serán explotados comercialmente por Open Cosmos para atender las necesidades operativas de diversos ministerios y agencias públicas.

Tras la firma formal del contrato realizada hace escasos meses, los satélites han entrado de lleno en su fase de fabricación e integración técnica, estimándose que el horizonte temporal para su puesta en órbita se sitúe en torno al año 2028.

La consolidación de misiones como SAETA reafirma el papel estratégico de Andalucía como un polo industrial, científico y de defensa de primer orden en Europa.

La comunidad alberga dos bases operativas de la OTAN, la sede central de la Agencia Espacial Española en Sevilla y centros de producción de grandes compañías tractoras como Airbus, Navantia o General Dynamics.

En el plano económico, el sector aeroespacial andaluz firmó en 2025 un ejercicio récord con una facturación de 3.228 millones de euros, aportando casi el 14% del PIB industrial regional y generando 16.391 empleos directos.