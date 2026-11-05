El portadrones Tipo 076 de la Marina de China lanza y recupera por primera vez un caza autónomo con éxito

Este hito consolida el liderazgo de China en el combate aeronaval y forma parte de una estrategia global que busca integrar inteligencia artificial y plataformas no tripuladas en el mar.

El dron GJ-21 aporta capacidad de penetración en defensas enemigas mediante baja firma de radar para realizar tareas de reconocimiento estratégico y ataque de precisión sin arriesgar vidas humanas.

El navío Tipo 076, de unas 40.000 toneladas, incorpora una catapulta electromagnética adaptada para drones pesados y una isla de control diseñada para coordinar misiones remotas.

La Marina de China ha logrado con éxito el primer despegue y recuperación del caza autónomo y furtivo GJ-21 desde la cubierta del buque de asalto anfibio Sichuan (Tipo 076).

La transformación de la guerra naval contemporánea ha alcanzado un hito trascendental en las aguas del Pacífico. La Marina del Ejército Popular de Liberación de China ha culminado con éxito una maniobra que redefine las capacidades de proyección marítima: el lanzamiento y recuperación, por primera vez, de una aeronave de combate no tripulada desde la cubierta de su flamante buque de asalto anfibio Tipo 076.

Este navío, bautizado como Sichuan y distinguido con el numeral 51, se posiciona formalmente a la vanguardia de una doctrina donde la inteligencia artificial, la baja detectabilidad y la aviación naval convergen para inaugurar la era de los portadrones.

La confirmación llegó mediante una escueta comunicación oficial en la que se detalló el despliegue del GJ-21, un avión no tripulado concebido para misiones combinadas de reconocimiento estratégico y ataque de precisión en entornos de alta hostilidad.

El simbolismo y el peso operativo del acontecimiento no han pasado desapercibidos. Lograr el ciclo completo de despegue y enganche de un vector furtivo sobre una plataforma en movimiento representa una hazaña técnica reservada históricamente a un selecto club de superpotencias.

Para el Sichuan, este logro corona una intensa fase de maduración que comenzó con su botadura en 2024 y se aceleró notablemente tras iniciar sus pruebas de mar a finales del año pasado.

Con un desplazamiento cercano a las 40.000 toneladas, el buque no es un simple transporte anfibio rediseñado, sino un concepto de armas completamente renovado.

Aunque hereda ciertas líneas estructurales de los buques de asalto anfibio de la clase Tipo 075, el Tipo 076 rompe moldes al integrar innovaciones de vanguardia, como una catapulta electromagnética expresamente optimizada para el despegue de drones pesados y una superestructura o isla de control aéreo concebida para coordinar misiones remotas complejas.

Baja firma radar

El papel del GJ-21 a bordo añade una profundidad táctica sin precedentes a las escuadras chinas.

Gracias a su fuselaje de baja firma de radar, este dron dota a la fuerza naval de un brazo expedicionario invisible capaz de infiltrarse en redes defensivas densas para designar objetivos o lanzar armamento guiado sin poner en riesgo tripulaciones humanas.

Buque Tipo 076 de China China Military

Esta capacidad puede articularse tanto en beneficio de las brigadas de asalto de la Infantería de Marina que viajen en el vientre del buque, como en apoyo de los crecientes grupos de combate de portaaviones convencionales, operando como ojos adelantados y escoltas tácticos en el teatro marítimo.

A pesar del éxito del ensayo, persiste la incertidumbre sobre el modo exacto en que la doctrina china asimilará estas plataformas dentro de su orden de batalla rutinario.

La interoperabilidad entre aeronaves tripuladas y vectores autónomos exige protocolos de mando sumamente sofisticados, un desafío en el que Pekín trabaja de manera paralela a través de su fuerza aérea mediante el desarrollo de aparatos de combate colaborativo orquestados desde versiones biplaza del caza de quinta generación J-20.

Al mismo tiempo, aeronaves de vigilancia de gran altitud como el WZ-7 patrullan de forma constante espacios sensibles cerca de Taiwán, Japón y el mar de la China Meridional, tejiendo una red de reconocimiento en la que el Sichuan encaja como nodo móvil y versátil.

Este despliegue se enmarca en una estrategia global de innovación no tripulada que busca abaratar y multiplicar el poder de fuego en el mar.

La visión de Pekín va más allá de los buques de guerra diseñados desde cero; la industria de defensa nacional ya ha explorado la modularización extrema, demostrando en astilleros comerciales cómo adaptar buques mercantes estándar mediante contenedores que albergan catapultas electromagnéticas, defensas antiaéreas y misiles de crucero.

En ese mosaico tecnológico, el Tipo 076 Sichuan se erige como el mascarón de proa, consolidando a China como un actor indispensable en la redefinición del combate aeronaval del siglo XXI.