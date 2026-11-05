El jefe del Ciberespacio Militar alerta: un ataque digital es "mucho más probable" que el impacto de un misil

El teniente general Millán coincide en la urgencia de impulsar una nueva cultura digital en el Ejército, situando al propio combatiente como el eje central de esta transformación tecnológica.

Se reclama preparar a las tropas para el ciberespacio, señalando que educar a los soldados con métodos tradicionales del pasado los conducirá al fracaso en el nuevo campo de batalla.

El vicealmirante insta a cambiar la mentalidad militar y alerta de que la rápida evolución de la Inteligencia Artificial supera los ritmos de adaptación de las instituciones de defensa.

Javier Roca, jefe del Mando Conjunto del Ciberespacio, advierte que sufrir un ataque digital es «mucho más probable» para las Fuerzas Armadas que el impacto de un misil convencional.

El ciberespacio se ha consolidado como uno de los dominios más críticos para las operaciones militares, donde una amenaza es "mucho más probable" que el impacto de un misil. Así lo ha asegurado Javier Roca, jefe del Mando Conjunto del Ciberespacio, quien ha subrayado que este ámbito representa un riesgo cuya materialización supera con claridad la de un ataque convencional.

"No podemos imaginar cómo ni contra quién combatiremos", ha asegurado Roca durante su intervención en una mesa redonda celebrada en el marco de la jornada "El Ejército de Tierra y el campo de batalla inteligente".

El vicealmirante ha advertido de que el ciberespacio es ya uno de los dominios más críticos para las operaciones militares y una amenaza más probable que un ataque convencional: "No podemos combatir las amenazas del presente y del futuro con las armas y capacidades del pasado".

En este contexto, ha advertido de que "nuestros problemas han cambiado pero no nuestras soluciones" y ha alertado de que los sistemas y tecnologías que hoy ofrecen protección pueden convertirse mañana en vulnerabilidades.

"Lo que hoy te vale, te protege y te defiende; mañana puede ser tu peor pesadilla", ha señalado, antes de reclamar que las Fuerzas Armadas se preparen para "el peor escenario posible".

Roca ha reclamado, además, un cambio urgente de mentalidad y de cultura para asumir el ciberespacio como un dominio de operaciones en igualdad de condiciones con los tradicionales.

"No nos gusta el ciberespacio porque es muy complejo, muy exigente y no lo dominamos. La IA está ahí, pero no la queremos utilizar, le vemos los problemas más que las soluciones", ha criticado.

Arranque de las jornadas de 'Retos futuros' 2026 organizadas por el Ejército de Tierra, a 4 de noviembre de 2026, en la Escuela de Guerra y Liderazgo del Ejército de Tierra, en Madrid (España). Europapress

El vicealmirante ha alertado de que la velocidad a la que evoluciona el entorno tecnológico está desbordando los ritmos de adaptación de las instituciones militares.

En particular, ha destacado el impacto de la inteligencia artificial, que está multiplicando las capacidades y las amenazas a una velocidad superior a la que supusieron en su momento avances históricos como la artillería, el blindaje o la aviación.

El jefe del Mando Conjunto del Ciberespacio, creado en 2013, ha apelado también a la autocrítica. Más de una década después de su puesta en marcha, ha lamentado que las Fuerzas Armadas todavía no hayan asumido plenamente la importancia de este dominio: "No nos lo creemos" y "no nos gusta", ha afirmado. Una resistencia que, según ha advertido, no elimina los riesgos: "No nos exime de ser destruidos a través de él".

"Estamos educando a nuestros soldados para un mundo que ya no existe. Si dentro de 50 años son como nosotros, los llevaremos al fracaso", ha sentenciado.

Roca ha recordado que la capacidad operativa del Ejército de Tierra depende "casi por completo" de disponer de un acceso seguro, confiable y resiliente al ciberespacio.

Entre los desafíos pendientes ha situado el desarrollo de una Fuerza capaz de ejecutar ciberoperaciones con capacidades contrastadas en escenarios reales, más allá de los ejercicios y los entornos de simulación.

El combatiente, en el centro

En la misma mesa redonda, el teniente general Millán, director del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ha coincidido en la necesidad de impulsar una nueva cultura digital en las Fuerzas Armadas.

Para ello, ha defendido que "el combatiente debe ser el eje de la transformación", puesto que es quien "levanta los procesos, adopta la tecnología e interpreta los datos" y, por tanto, quien "tiene que entender y liderar el cambio".

El teniente general ha situado el liderazgo, el talento y la formación entre los pilares de esta transformación. También ha reivindicado el papel de los procesos automatizados, el uso de los datos como herramientas que "proporcionan criterio para decidir", la tecnología como "una herramienta" y la resiliencia como capacidad para "adaptarse con agilidad".

Millán ha insistido en que las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) "han desencadenado una revolución de los asuntos militares".

Un cambio que, a su juicio, obliga a "adoptar una mentalidad digital", diseñar una formación específica para todos los niveles de la estructura militar y definir con claridad "quién combate en el ciberespacio".

La advertencia de ambos mandos apunta a un desafío que va más allá de incorporar nuevos sistemas: adaptar la doctrina, la formación y la organización militar a un campo de batalla en el que la superioridad tecnológica y la capacidad de operar en el entorno digital pueden resultar tan decisivas como el fuego, la movilidad o el dominio aéreo.