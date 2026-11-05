Francia encarga a Naval Group un dron submarino de combate de gran envergadura que se sumergirá en pruebas en 2028

Las pruebas en la mar de este primer dron de combate para la Armada francesa están programadas para iniciarse en el año 2028.

El submarino estará equipado con el sistema de inteligencia artificial 'Steeris OB', que funcionará como un cerebro a bordo para adaptar la navegación de forma autónoma.

El vehículo no tripulado actuará como nodriza para desplegar y recuperar drones más pequeños, realizando misiones prolongadas sin arriesgar a tripulaciones humanas.

Francia encarga a Naval Group el desarrollo del UCUV, un dron submarino autónomo de más de 10 metros y 10 toneladas destinado a inteligencia, vigilancia y protección naval.

Francia da un nuevo paso en la carrera por militarizar el fondo del mar. Naval Group desarrollará para la Armada francesa un vehículo submarino autónomo de más de 10 metros y 10 toneladas, diseñado para misiones de inteligencia, vigilancia y protección de grupos navales.

El programa busca reforzar la capacidad de París para operar en un entorno submarino cada vez más disputado.

El desarrollo del UCUV, el primer dron submarino de combate no tripulado de la Marina francesa, se inscribe en el esfuerzo galo por preservar su autonomía tecnológica y reforzar su posición como potencia naval europea. Sus pruebas en el mar están previstas para 2028.

El proyecto responde a una prioridad estratégica creciente para las principales potencias navales: disponer de sistemas submarinos capaces de operar durante largos periodos sin tripulación, reducir los riesgos para los buques convencionales y ampliar la capacidad de vigilancia en espacios marítimos de difícil acceso.

Cuando Francia presentó los objetivos iniciales del programa, el Ministerio de las Fuerzas Armadas estableció como referencia un vehículo de más de 10 metros de eslora y un desplazamiento superior a las 10 toneladas.

Una plataforma de estas dimensiones permitiría realizar misiones prolongadas y transportar diferentes sensores y sistemas de misión.

Además, actúa como nodriza de drones submarinos de menor tamaño, que podría desplegar y recuperar durante las operaciones.

Entre los cometidos potenciales del futuro dron figuran la recopilación de inteligencia, la detección y vigilancia submarina y la protección de grupos de combate de portaaviones, buques de superficie y submarinos.

Se trata de capacidades especialmente relevantes en un escenario en el que las infraestructuras críticas submarinas, las rutas marítimas y los movimientos de las flotas se han convertido en objetivos prioritarios de la competición estratégica entre potencias.

Dominar el fondo del mar

La proliferación de vehículos submarinos no tripulados está transformando las operaciones bajo el agua, un dominio en el que la detección resulta especialmente compleja y donde las plataformas autónomas pueden proporcionar persistencia operativa sin exponer a las tripulaciones.

La iniciativa francesa se suma a los programas que están impulsando Estados Unidos y Australia para incorporar submarinos robóticos de gran tamaño a sus respectivas armadas.

La Marina estadounidense ya ha recibido su primer vehículo Orca, desarrollado por Boeing, mientras que Australia ha presentado el Ghost Shark, diseñado por Anduril.

Esta competencia tecnológica apunta a un nuevo modelo de guerra submarina en el que los submarinos convencionales y los vehículos autónomos trabajarán de forma complementaria.

El Ghost Shark, diseñado por Anduril. Anduril

Los grandes drones podrán asumir tareas de reconocimiento, vigilancia y despliegue de sensores, además de ampliar el radio de actuación de las fuerzas navales sin necesidad de comprometer plataformas tripuladas de elevado valor estratégico.

Para Francia, que mantiene una importante capacidad de disuasión nuclear basada en sus submarinos y aspira a conservar una posición de primer nivel en el Atlántico y el Mediterráneo, el desarrollo de estas tecnologías tiene también una dimensión geopolítica.

La capacidad de controlar lo que sucede bajo la superficie será cada vez más determinante para proteger las comunicaciones submarinas, vigilar infraestructuras estratégicas y garantizar la libertad de movimientos de las fuerzas navales.

El cerebro del nuevo submarino

Uno de los elementos centrales del UCUV será su arquitectura de inteligencia artificial y toma de decisiones autónoma. El vehículo incorporará Steeris OB, el sistema desarrollado por Naval Group que la compañía define como un auténtico «cerebro a bordo», diseñado para ejecutar misiones bajo la supervisión de un operador humano.

La tecnología permitirá que el dron opere durante periodos prolongados sin necesidad de recibir instrucciones constantes desde tierra o desde un buque.

Esta capacidad resulta fundamental en el entorno submarino, donde las comunicaciones están severamente limitadas y el intercambio de información puede verse interrumpido o condicionado por las características del medio.

Steeris OB permitirá al vehículo adaptar su navegación y modificar sus planes de misión en función de la evolución de la situación táctica.

También está concebido para trabajar de manera coordinada con otras plataformas, tanto tripuladas como no tripuladas, lo que abre la puerta a operaciones conjuntas entre submarinos convencionales, buques de superficie y vehículos autónomos.

El programa no parte de cero. En diciembre de 2023, la DGA adjudicó a Naval Group un acuerdo marco para desarrollar esta tecnología. Desde entonces, el astillero ha utilizado un demostrador XL-UUV construido con financiación propia y probado en el mar ese mismo año para validar los principales componentes del futuro sistema.

Los ensayos han permitido avanzar en áreas como la autonomía de misión, la navegación submarina segura, la gestión de operaciones prolongadas y la integración de cargas útiles especializadas. Según la compañía, estos trabajos previos han contribuido a mantener el programa dentro de los plazos y el presupuesto previstos.

Familia de drones

El UCUV forma parte de una estrategia más amplia de Naval Group para desarrollar una nueva generación de sistemas navales autónomos.

La compañía francesa ha organizado su catálogo en cuatro familias: Seaquest, dedicada a embarcaciones de superficie no tripuladas; Seagent, centrada en vehículos submarinos autónomos; Steeris, que agrupa los sistemas de inteligencia y gestión de misiones; y Sealken, especializada en tecnologías de lanzamiento y recuperación de drones.

Seaquest-S, el nuevo dron de superficie desarrollado por Sirehna. Naval Group.

En esa misma línea, Naval Group presentó durante la feria Euronaval de París su concepto SCX26, un buque de combate de superficie concebido para operar como plataforma portadora de diferentes vehículos no tripulados.

La combinación de estas tecnologías apunta hacia una arquitectura naval distribuida, en la que buques tripulados y sistemas autónomos puedan compartir información, ampliar la vigilancia y ejecutar misiones coordinadas en distintos dominios.

Eso sí, ni Naval Group ni las autoridades francesas han revelado el importe del contrato, el número de unidades ni las características definitivas del citado UCUV.